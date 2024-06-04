Üç ayda üç sektör %46 kazandırdı

HABER ANALİZ / BIST 100 HİSSELERİ ANALİZ

Üç ayda üç sektör %46 kazandırdı

Borsada hisse senetlerinde seçici hareketler yaşanıyor. Son üç ayda borsada bankacılık, holding ve perakende sektörleri ortalama %46 kazandırdı. Garanti Bankası, Akbank ve Turkcell en fazla kazandıran hisseler arasında yer aldı.

Son 3 ayda borsada üç sektör öne çıktı. Üç sektörde 10 hisse ortalama yüzde 46 kazandırdı. En fazla kazandıran hisseler, bankacılık, holding, perakende ve otomotiv sektörlerinden geldi. Garanti Bankası, %78,69 ile en fazla kazandıran hisse olurken, onu %70,38 ile Akbank ve %59,58 ile Turkcell izledi. Perakende sektöründen Bim Mağazalar %29,40, otomotiv sektöründen Tofaş Oto. Fab. %24,58 ve Ulaştırma sektöründen Pegasus %21,79 oranında değer artışları ile öne çıktı. Bu tablo, bankacılık sektöründeki hisselerin öne çıktığını ve yatırımcıların bu sektöre olan ilgisinin arttığını gösteriyor.

Şirketlerin performanslarını değerlendirirken mali seyirleri de mutlaka göz önünde bulundurulmalı. Akıllı Yatırımcı kitabının yazarı Benjamin Graham’ın dediği gibi: “Yatırım, analizler sonucunda sermaye güvenliğini ve yeterli getiriyi sağlayacağına inanılan bir işlem olmalıdır.”

Dikkat çeken holdingler

Son üç ayda holding hisseleri de ilgi gördü. Koç Holding %45,23, Sabancı Holding ise %31,19 oranında değer kazandı. Üç aylık değişimin önemi

Üç aylık değişimin önemi

Üç aylık değişim, hisse senetlerinin senetlerinin kısa vadeli performansını değerlendirmek için önemli bir ölçüttür. Bu kavram, yatırımcılara hisselerin son dönemdeki hareketlerini anlamalarında yardımcı olur. Listede öne çıkan şirketler yatırımcıların yönelimlerinde dikkat çekenleri gösteriyor.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

Turkcell (#TCELL): 5 gündür sürekli yükseliyor. Bir ayda %28,87 ve bir yılda %204 yükseldi.

İzmir Fırça (#IZFAS): 5 gündür sürekli yükseliyor. Bir ayda %38,53 ve bir yılda %264 yükseldi.

Anadolu H. Emek. (#ANHYT): 4 gündür yükseliyor. Bir ayda %55,12 ve bir yılda %473 yükseldi.

Batısöke Çimento (#BSOKE): 4 gündür yükseliyor. Bir ayda %10,46 ve bir yılda %650 yükseldi.

Enka İnşaat (#ENKAI): 4 gündür yükseliyor. Son bir ayda %13,16 bir yılda %60 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

Reeder Teknoloji (#REEDR): 9 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %16,74 geriledi.

RTA Laboratuvarları (#RTALB): 8 gündür sürekli düşüyor. Bir ayda %14,62 geriledi.

Aksu Enerji (#AKSUE): 8 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %14,95 geriledi.

Penta Teknoloji (#PENTA): 8 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %15,48 geriledi.

Merko Gıda (#MERKO): 8 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %11,03 geriledi.

NE OLDU?

Tüketici fiyatları Mayıs'ta yıllık %75,45 arttı. (Beklenti %74,80 idi. Önceki %69,80)

Horoz Lojistik'in halka arz büyüklüğü 1,35 milyar TL oldu.

2023'te küresel şirket iflasları 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı, Türkiye'de ise düşüş yaşandı.

Karşılıksız çek adedi %21,4 azaldı. Hazine, iki ihaleyle 56,7 milyar TL borçlandı.

EBRD, İş Bankası'na 100 milyon euro eşdeğerinde finansman sağlıyor.

NE OLACAK?

TCMB, aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayımlayacak.

Almanya, mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranını açıklayacak.

ABD'de fabrika siparişleri verileri yayımlanacak.

Piyasaların odağında enflasyon sonrası değerlendirmeler var.

İSO Türkiye İmalat (PMI) Endeksi 2. ayda da eşik değerin altında. Gelişmeler izleniyor.

ZEYNEP’E SOR

İÇSEL BÜYÜME Mİ, DIŞSAL BÜYÜME Mİ?

İçsel büyüme; uzun vadede başarı ve sürdürülebilirlik, finansal istikrar ve bağımsızlık getirirken, yavaş büyüme, yatırım riski, rekabette geride kalma riski ve fırsatların kaybı gibi riskleri beraberinde getirir. Dışsal büyüme; hızlı büyüme, yeni pazar ve müşteri kazanma, ürün genişletme ve pazar hakimiyetini artırma fırsatları sunarken, mali risk, entegrasyon zorlukları ve uzun vadede başarı riski gibi risklerle de karşılaşabilir.

Gelir artışı zayıfladı. Maliyet ve giderleri kısarak kârı büyüttü. Yurt dışı gelirini büyütmesi şart.

Vestel Beyaz Eşya bir yukarı hareket ediyor, sonra gelen satışlarla aşağıya dönüyor. Neden böyle? Neden güçlü hareket yok? / Ali Eroğlu

Ali, hisselerdeki günlük dalgalanmaları takip ederek büyük resmi kaçırma. Önemli olan hissenin uzun vadede nasıl bir seyir izlediğidir. Her hisse senedinde olduğu gibi Vestel Beyaz Eşya’nın da kısa zaman aralığında git-gel hareketleri sıklıkla olabilmekte. Bununla birlikte uzun vadede istikrarlı bir çıkışı var. Fiyatı Aralık 2017’de düzeltilmiş verilerle 61 kuruşa kadar inerken şimdilerde 23 TL’nin üzerinde duruyor. Hissenin 24 TL’nin üzerinde kalabilmesi önemli. Bu seviyenin üzerinde kalabildiği ölçüde daha güçlü bir sinerji ile yoluna devam edebilmesi mümkün olacak.

Mali verileriyse çıkışı destekler nitelikte. Son açıkladığı 2023 yıl sonu finansal tablolarında cirosu %2,5 gibi düşük bir artış kaydetti. Bununla birlikte yıl sonu kârı 211,8 milyon TL’den 4,7 milyar TL’ye çıktı. Kârı bu denli büyüten maliyet ve giderlerdeki düşüş ile esas faaliyet dışı gelirler oldu. Firma, geçtiğimiz yıl yurt dışı satışlarını düşürdü. Bu yıl piyasanın daha canlı olması, yurt dışı gelirini artırmasına olanak verebilecek. Söz konusu durum, gelir ve kâr büyümesinin devamına olanak vereceği gibi hisseye yönelik alıcı ilgisinin de güçlenmesini destekleyecek.

Büyük ortak piyasa fiyatının altından sattı. Satış fiyatı hisse üzerinde baskıya yol açabilir

Europower Enerji hisselerinde uzun süredir durmadan satıyorlar. Daha da aşağıya gelir mi? Düşüncenizi öğrenebilir miyim / Sevinç Caner

Sevinç, Europower Enerji borsaya geldiği ilk beş ayda oldukça güçlü bir çıkış gerçekleştirdi. Hisse, Nisan 2023’te ilk açılışını 44,66 TL’den gerçekleştirirken Eylül 2023’te en yüksek 258 TL’ye kadar çıktı. Yaşanan kayda değer artışın ardından satışlar geldi. Hisse, geride kalan sekiz ayda arada yukarı yönelimler gösterse de satış baskısından kurtulamadı. Şimdilerde de 116 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Şirketle ilgili yakın tarihli önemli gelişme ise büyük ortak Girişim Elektrik’in yurt dışında bulunan kurumsal bir yatırımcıya gerçekleştirdiği yaklaşık %2,98 oranındaki özel emirli satışı oldu. Gerçekleştirilen satışta bir pay için biçilen değer 108,30 TL olarak belirtildi. Hissenin piyasa fiyatının altında gerçekleştirilen satış nedeniyle satış baskısının bir süre daha devam etmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Öte yandan son beş yılda büyüyen kârlılık bu yılın ilk çeyreğinde zayıfladı. Şirketin hasılatındaki %28,37 oranındaki büyümeye karşın, kâr büyümesi yüzde birin altında kaldı. Ertelenen vergi ödemeleri kârı baskılayan kalemlerden biri olarak öne çıktı. Şirketin açıklamalarından ihale ve iş alımlarında bir sorun gözlenmiyor. Bu durum, firmanın gelirlerini artırma sürecini destekliyor.

YATIRIM FONLARI

Karma ve Değişken fonlar %41,57 getiri sağladı

Karma ve değişken fonlarda 6 ayda kazandıranlar

YATIRIM ARAÇLARI

EMEKLİLİK FONLARI

Karma ve Değişken Emeklilik Fonlarında getiriler

7 Emeklilik fonunda ortalama yıllık getiri %88 oldu

Karma ve Değişken Emeklilik fonları, son bir yılda kazandırdı. Bir yıllık sürede ise %65,20 ile %116,07 arasında primler oluştu. Listede yer alan fonlarda toplam 582,859 yatırımcı bulunuyor. En yüksek performansı, son bir yıl sürede %116.07 getiri ile Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF gerçekleştirdi. Bu fonun toplam 321,889 yatırımcısı bulunuyor. Diğer fonlarla kıyaslandığında en fazla yatırımcı sayısına sahip olduğu görülüyor. Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu, farklı yatırım araçlarını kullanarak dengeli bir getiri sağlamayı hedefleyen aktif bir yönetim stratejisine sahip. Fon, portföyünün %80’ini ortaklık payları ve borçlanma araçları gibi çeşitli yatırım araçlarına yatırarak çeşitlendirmeyi amaçlıyor. Faiz ve temettü geliri elde etmeye odaklanan fon, uzun vadeli yatırımcılar için uygun bir seçenek olabilir. Risk seviyesi 6 olarak belirlenen fon için piyasa ve likidite risklerini göz önünde bulundurmak önemli.

Öte yandan, listeye giren fonların toplam portföy değeri 24,899 milyon TL seviyesinde olurken en yüksek portföy değeri Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF fonuna ait bulunuyor. Bu fonun toplam portföy değeri 19,688 milyon TL.

DÖVİZ PİYASASI

Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) ve Dolar/TL’nin seyri

Dolar/TL ve Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) arasındaki fark 20,29 puan.Bu fark 2 Haziran2023’te 10 puan artı idi. Sıkı para politikasının uygulanması sonrasında farkın 20 puan eksiye döndüğü görüldü. TL faizlerin yüksek seyri (Dolar- TLREF)’de düşüşe neden oldu. Bu fark negatif yönde korunmaya devam edebilir ancak marjı daralabilir.

TAHVİL

Aktif Yatırım, %58,78 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Aktif Yatırım, 30/05/2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 1,000,000,000 TL olan bononun yıllık basit faizi yüzde 52,00, bileşik faizi ise yüzde 58,78'e denk geliyor. 182 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise yüzde 25,93 olacak.

%52 YILLIK BASİT FAİZ

30 Mayıs tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %52,21 seviyesinde bulunuyor. Aktif Yatırım’ın çıkardığı bononun yıllık yüzde 52,00 basit faiz oranı TLREF oranının 0,21 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için makul bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 30/05/2024 olurken vade tarihi 28/11/2024 olacak. Piyasada TRFAKYBK2457 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU/Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

EBEBEK MAĞAZACILIK

Uşak'ta lojistik depo için arsa aldı. Anadolu'daki mağazaların lojistiğini buradan karşılayacak

Ebebek Mağazacılık, Uşak Banaz’da 84.049 m2 büyüklüğünde bir arsa satın alarak lojistik depo yatırımı kararı aldı. Bu yatırımla Anadolu’da bulunan ebebek mağazalarının lojistik ihtiyaçlarını daha verimli karşılaması mümkün olacak. Yeni yatırım, şirketin operasyonel verimliliğini artıracak ve mağazalarına daha hızlı ve etkin hizmet sunmasını sağlayacak. Arsa alımı, Ebebek’in lojistik operasyonları için önemli bir adım olup, şirketin büyüme ve genişleme hedefl erine katkı sağlayacak. Ebebek Mağazacılık, bu yatırımla lojistik altyapısını güçlendirmeyi ve müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor.

YAPI KREDİ BANKASI

Yurt dışında sendikasyon kredisi alıyor. Krediyle sürdürülebilir projelere destek olabilecek

Yapı Kredi Bankası, 367 gün vadeli ve iki ayrı dilimden oluşan toplam yaklaşık 936 milyon dolar tutarında sürdürülebilir sendikasyon kredisi anlaşmasına imza attı. Tutar, 442,5 milyon dolar ve 454,5 milyon euro olmak üzere iki dilimden oluşuyor. Sendikasyon kredisi, 25 ülkeden 46 finansal kurumun katılımıyla sağlandı. Kredinin toplam maliyeti, ABD doları için SOFR + %2,50 ve euro için Euribor + %2,25 olarak belirlendi. Kredi, bankanın sürdürülebilirlik hedefl erine ve uluslararası finansman yaklaşımına önemli bir katkı sağlayacak. Söz konusu krediyle banka, sürdürülebilir projelere ve faaliyetlere destek olma kapasitesini artıracak.

MERCAN KİMYA

Bu iş öncekilerden farklı. Bağlı iştiraki Romanya'da GES geliştirilmesi için mutabakata vardı

Mercan Kimya'nın Romanya'daki iştiraki Rowax Global, bir Romen yatırımcı ile 4,7 MW kapasiteli GES geliştirilmesi için mutabakata vardı. Firma, bu projenin daha önce kamuya duyurulan projelerden farklı ve yeni bir faaliyet olduğunu dile getirdi. Varılan mutabakat gereğince, belirlenen arazide lisans ve mühendislik işlemleri için ortak çalışmalar yürütülecek. Ardından geliştirme ve inşa süreçleri takip edilecek. Mercan Kimya, bu yeni projeyle yenilenebilir enerji alanında yer almak niyetinde olduğu mesajını veriyor. Diğer kimyasal ürünler alanında faaliyet yürüten şirket, 2023'te cirosunu %15 gerileterek 2,4 milyar TL'ye düşürdü.

EUROPOWER ENERJİ

Vangölü Elektrik Dağıtım'ın ihalesinde birinci oldu. Büyük ortak ise yabancıya hisse sattı

Europower Enerji, Vangölü Elektrik Dağıtım tarafından 29 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen ihalelerde en avantajlı teklifl eri vererek birinci oldu. İhalelerde teklif edilen bedel KDV hariç toplam 3.218.000 dolar. Güncel kurdan tutar KDV hariç 103.683.960 TL’ye denk geliyor. Öte yandan şirketin hâkim ortağı Girişim Elektrik, sahip olduğu yaklaşık %2,98 payı, bir hissenin fiyatı 108.30 TL olacak şekilde sattı. Hissenin son işlem fiyatı ise 119 TL. Özel Emirle gerçekleştirilen satışta alıcının İngiltere merkezli yabancı kurumsal bir yatırımcı olduğu belirtildi. Satış sonrası Girişim Elektrik’in Europower Enerji’deki payı % 52,70 seviyesine indi.

BOR ŞEKER

GES yatırımı için süreci başlattı. Toplam yatırım bedeli 2 milyon doların üzerinde olacak

Bor Şeker, GES yatırımı kapsamında harekete geçti. Şirket, fabrika sahası içerisinde yapılması planlanan 3MW GES için proje ve bağlantı anlaşmaları onaylarken gerekli yatırım sürecinin başlatıldığını duyurdu. Toplam yatırım bedelinin ise 2.050.000 dolar olduğunu belirtti. Açıklamada söz konusu yatırım projesinin tamamen şeker üretiminden bağımsız olarak faaliyet göstereceği ifade edildi. Yatırım, enerji maliyetlerinde tasarruf sağlarken aynı zamanda net sıfır karbon hedefine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Şirket son açıkladığı 2023 dokuz aylık faaliyet döneminde %95,14 artışla cirosunu 2,25 milyar TL’ye çıkardı