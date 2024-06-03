HABER ANALİZ / 2024/03 BÜYÜME ORANLARINA GÖRE BIST 100 ŞİRKETLERİ



6 büyüme kriterinde 11 şirket %141 kazandırdı

BIST 100 Endeksinde yer alan ve altı farklı büyüme kriterine göre öne çıkan 11 şirket, yıllık bazda yüzde 141 kazandırdı. Bu analizde, aktif, esas faaliyet kârı, FAVÖK, net kâr, net satış ve özsermaye büyümesinde öne çıkan şirketleri inceledik.

BIST 100 Endeksinde yer alan ve altı farklı büyüme kriterine göre öne çıkan 11 şirket yıllık yüzde 141 kazandırdı. Enka İnşaat, Ereğli Demir Çelik ve Astor Enerji gibi sektörlerinin öncü şirketlerinin büyüme oranları dikkat çekiyor.

Bu şirketlerin büyüme ivmeleri, yatırımcılar için önemli ipuçları sunuyor. Özellikle aktif büyüme ve net kar büyüme oranları, şirketlerin finansal gücünü ve gelecekteki potansiyelinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Şirketin gelecek performansını görebilmek



Yatırım gurusu Warren Buffett, "Bir şirketin gelecekteki değerini belirlemenin en iyi yolu, bugünkü performansına bakmaktır" diyor. Bu yaklaşım tarzı, firmaların geleceğini tahminde bugünkü performanslarının göz ardı edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor. Bir şirketin bugünkü performansı gelecekteki büyüme potansiyelinin ve yatırım getirilerinin işaretidir. Söz konusu bakış açısı, yatırımcıların yalnızca mevcut verilere değil, aynı zamanda bu verilerin sürdürülebilir olup olmadığına da dikkat etmelerini gerektiriyor. Bunun için de mali tabloların mutlaka dip notlarına bakılmalı.

Esas Faaliyet Karı Büyümesi

Ereğli Demir Çelik'in %1.358,16'lık esas faaliyet kârı büyümesi, şirketin ana iş kolunda ne kadar güçlü performans gösterdiğini ortaya koyuyor. Çelebi ve Erciyas Çelik Boru gibi şirketler de yüksek esas faaliyet kârı büyüme oranlarıyla dikkat çekiyor. Öte yandan Erdemir, Erciyas Boru ve Koza Polyester yüksek FAVÖK büyümesi ile öne çıkan şirketler arasında yer alıyor. Çelebi ve Enka İnşaat gibi şirketler de yüksek net kâr büyüme oranları ile dikkat çekiyor.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER



TAV Havalimanları (#TAVHL): 4 gündür yükseliyor. Bir ayda %10,69 ve bir yılda %213 yükseldi.

Turkcell (#TCELL): 4 gündür sürekli yükseliyor. Bir ayda %21,66 ve bir yılda %199 yükseldi.

Hatay Tekstil (#HATEK): 3 gündür yükseliyor. Bir ayda %6,28 ve bir yılda %119 yükseldi.

İzmir Fırça (#IZFAS): 4 gündür yükseliyor. Bir ayda %39,13 ve bir yılda yüzde 259 yükseldi.

Başkent Doğalgaz GMYO (#BASGZ): 3 gündür yükselişte. Bir yılda %169 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER



Ak Enerji (#AKENR): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %24,68 geriledi.

Adra GMYO (#ADGYO): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %11,45 geriledi.

Marka Yatırım Holding (#MARKA): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %12,31 geriledi.

Beşiktaş Futbol Yat. (#BJKAS): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %24,51 geriledi.

Selçuk Gıda (#SELGD): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %26,83 geriledi.

NE OLDU?

İstanbul'da perakende fiyatlar Mayıs'ta %3,59 arttı.

Döviz/altın dönüşümlü KKM stok bakiyesi Nisan'da 1,5 milyar dolar geriledi.

Şişecam’ın net satışları yılın ilk 3 ayında 41 milyar TL seviyesine ulaştı.

S&P Global, Fransa'nın kredi notunu bütçesinde kötüleşme nedeniyle düşürdü.

JPMorgan ABD doları, Türk lirası paritesi için yıl sonu hedefini 36 TL'den 35,5 TL'ye revize etti.

NE OLACAK?

Tüketici Fiyat Endeksi verileri sabah 10:00'da açıklanacak.

Almanya'nın Mayıs ayı HCOB İmalat Sektörü PMI verisi saat 10:55'te duyurulacak.

Euro Bölgesi'nin Mayıs ayı HCOB İmalat Sektörü PMI verisi 11:00'de açıklanacak.

İngiltere'nin Mayıs ayı S&P Global/CIPS İmalat Sektörü PMI verisi 11:30'da açıklanacak.

Mayıs ayı Dış Ticaret Dengesi (USD) verisi öğlen 12:30'da açıklanacak.

ZEYNEP’E SOR

YATIRIM FIRSATI MI, YATIRIM RİSKİ Mİ?

Yatırım fırsatı; yüksek getiri, hızlı büyüme potansiyeli, piyasa yükselişlerinden yararlanma fırsatı. Araştırma gerekliliği, yüksek rekabet, yanılma riski.

Yatırım riski; risk ve potansiyel kayıpları belirleme, önlem alma ve bilinçli yatırım olanağı. Fırsatları kaçırma, düşük getiri, artan kaygı.

Geçen yıl doğalgaz satış gelirleri düştü. Açığı faiz gelirleri kapattı. Doğalgaz satışını artırmalı

Ahlatcı Doğalgaz’daki gelişmeleri öğrenebilir miyim? Son bir haftadaki düşüşünün sebebi nedir?/Emir Kaya

Emir, Ahlatcı Doğalgaz yaklaşık 1,5 yıldır borsada işlem görüyor. Hisse, Aralık 2022’de borsaya geldiğinde ilk açılığını düzeltilmiş verilerle 5,80 TL’den gerçekleştirdi. Hissenin geçmiş fiyat seyrine baktığımda yukarı ataklarının sert ve daha hızlı, sonrasında gelen satışların ise zamana yayılmış bir görüntü sergilediğini gözlüyorum. Öte yandan her çıkışın ardından gelen düşüşler, bir önceki tabanın üzerinde kalması önemli. Bu durum, yukarı yönlü eğilimin desteklenmesine olanak tanıyor. Böylece gerçekleşen satışlar kâr realizasyonu boyutunda kalırken uzun vadeli çıkış destekleniyor.

Ahlatcı Doğalgaz’ın son beş yıllık mali verileri olumlu. Şirket, ilk yıl zarar etse de sonrasındaki dört yılda hızlı şekilde artan bir kârlılık sergiledi. Son açıkladığı 2023 yıl sonu mali tablolarında ise kârdaki büyüme %19,14 seviyesinde kaldı. Bir önceki yıla göre kârın zayıf artmasında %14,75 gerileyen hasılat etkili oldu. Hasılattaki düşüşe rağmen elde edilen 2,4 milyar TL mevduat faiz geliri, yıl sonunda kârın artmasında etkili oldu. Hasılatın gerileme nedeni ise doğalgaz satışlarındaki düşüş. Şirketin esas faaliyeti doğalgaz satışını artırabilmesi uzun vadeli çıkışın devamı için önemli.

Tartışma o mahkemenin yargılama yetkisinin olup olmadığında. Kararı üst mahkeme verecek

Halkbank’ın çıkışını nasıl görüyorsunuz? Hissedeki fiyat dalgalanmasının bu kadar olması olağan bir durum mu? /Kerem Yıldırım

Kerem, bankacılık sektörü uzun yıllar yatayda bir seyir izledi. Sektörde yer alan Halkbank ise ABD’de devam eden davaları nedeniyle ilave bir yükle karşı karşıya kaldı. Bu da yatırımcının temkinli durmasına yol açtı. Neticesinde fiyata ilave bir baskı oldu. Öte yandan aleyhine açılan iki hukuk davasından biri banka lehine sonuçlanırken, ikincisi ceza davasının sonucunu bekleme kararı verdi. Ceza davasındaysa Halkbank’ın dile getirdiği güçlü argüman devlet dokunulmazlığı hususu. Söz konusu gerekçe nedeniyle davanın reddedilmesi yönündeki temyiz süreci halen devam ediyor.

Tüm bunlardan ayrı olarak hissenin fiyatı, Temmuz 2022’den bu yana yükselen eğilimiyle dikkat çekiyor. Bu sürede her ne kadar sert salınımlar olsa da fiyatı 4,52 TL’den 17,64 TL’ye çıktı. Geçtiğimiz yıl sonu kârındaki zayıflamaya rağmen 2024’ün ilk çeyreğinde kârı %13,2 büyüyerek 4,8 milyar TL’ye çıktı. Özkaynaklarını %11 büyüten banka, yabancı para pozisyonunu eksiden artıya çevirdi. Bankanın genel müdürü Osman Arslan, önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji yatırımlarına, dijital teknolojilere ve yeşil dönüşüme odaklanacaklarını belirtti.

YATIRIM FONLARI

Tema bazlı fonlarda öne çıkanlar

İki yılda %400’e varan getiriler

Tema bazlı fonlarda iki yılda getiriler yüzde 400’lere kadar yükseldi. Temettü Sürdürülebilirlik ve Tarım Fonları son bir yılda ise yüzde 55 ile 168,53 arasında getiri sağladı. Yüksek getirili tema fonlarındaki yatırımcı sayısı 76.796 oldu.

Temettü Sürdürülebilirlik ve Tarım Fonlarında son iki yılda en yüksek getiriyi Azimut Portföy Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 409.31 ile sağladı. Fonun son bir yıldaki getirisi ise yüzde 168,53 oldu. Bu fon öne çıkan 15 fon içerisinde yatırımcı sayısı 12,525 ile en yüksek fon.

Bu fonların portföy değerlerine baktığımızda 5.812 ile yatırımcı sayısı en yüksek fon olduğunu görüyoruz.

EMEKLİLİK FONLARI

Yüksek getirili emeklilik fonları

15 Emeklilik fonunda ortalama yıllık getiri %101

Emeklilikte yatırımcı yüksek getiriye odaklandı. Birikimlerin uzun vadede çoğalabilmesi, katılımcıların düzenli yaptığı ödemelerin iyi değerlendirilmesine bağlı. Bunun yanında enstrüman seçimi de önemli. Emeklilikte yüksek getiri sağlayan 15 fonu inceledi.

15 emeklilik fonunun yıllık getirileri %68,12 ile %164,56 arasında gerçekleşti. Bu fonların toplam portföy değeri 433 milyar TL oldu. En yüksek yıllık getiri ise Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF fonunda gerçekleşti (AZH). Bu fonun yıllık getirisi %164,56 oldu.

Bu fonlar içerisinde en yüksek portföy değeri Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF emeklilik fonunun (VGA) oldu.

Son iki yıllık getirilere bakıldığında ise Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF (ALI), Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF (AZH) ve AgeSA Hay. ve Em. His. Sen. EYF (AEH) öne çıkan fonlar oldu.

AgeSA Hay. ve Em. K D.B.A. EYF fonu ise yıllık bazda yüzde yüzde 93,39 getiri sağladı.

Emeklilik fonlarında düzenli birikimler uzun vadede yüksek getiriler sağlıyor. Özellikle hisse senedi fonları yatırım tercihleri arasında bulundurulmalı.

DÖVİZ KURLARI

Dolar/TL’nin seyri

Dolar/TL Bollinger orta bandında. 31,99 ve 32,07 aralığında hareket ediyor. Kısa vadede bant içerisinde sıkışma devam ediyor. Dolar kurundaki yatay hareket sürebilir. Kurumlar yılsonu dolar kuru tahminlerini aşağı yönlü revize ediyor. JP Morgan yıl sonu kur beklentisini 36'dan 35,5'e revize etti.

TAHVİL

TLREF +%2.50

Brisa, TLREF+%2.50 faizden tahvil ihraç etti

Brisa, nitelikli yatırımcılara 30/05/2024 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 1,000,000,000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%2,50 olarak belirlendi. 725 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 8 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Tahvilin vadesi ise 25/05/2026 olacak.

30 Mayıs tarihli TLREF %52,21 seviyesinde bulunuyor. Brisa’nın çıkardığı tahvilin faiz oranı TLREF oranına ilave %2,50 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvil piyasada TRSBRSA52616 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU/Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?



AKSA ENERJİ

Kalecik Santrali'nde kapasite artışı tamamlandı. KKTC’nin enerji ihtiyacını karşılamada rol alacak

Aksa Enerji, KKTC’de bulunan Kalecik Kombine Çevrim Akaryakıt Santrali'nin kapasite artışı projesini tamamladı. Temmuz 2023’te Aksa Enerji ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu arasında dolar bazlı 15 yıl süreli kiralama ve işletme sözleşmesi imzalanmıştı. Sözleşme kapsamında Kalecik Santrali'nin kurulu gücüne 35 MW ek kapasite eklenmesi planlanmıştı.

Şubat 2024’te ek kapasitenin 17,5 MW'ı devreye alınırken kalan diğer ek kapasite de devreye alındı. Böylece santralin toplam kurulu gücü 188 MW'a çıkarıldı. Kapasite artışı, KKTC'nin enerji ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynayacak ve bölgedeki enerji arz güvenliğini artırmaya destek verecek.

TEMAPOL POLİMER

Arazi GES projesi tamamlanma aşamasına yaklaştı. Devreye girdiğinde giderlerini azaltacak

Temapol Polimer, arazi tipi GES kurulumuyla ilgili son gelişmeleri paylaştı. GES Bağlantı Hattı işinin geçici kabul sürecinin Kayseri ve Civarı Elektrik tarafından başlatıldığını duyurdu. Açıklamada inşaat çalışmalarının aralıksız devam ettiği ve tamamlanma aşamasına yaklaşıldığını belirtti. Projenin haziran ayı sonuna kadar tamamlanması ve faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Söz konusu proje, Temapol Polimer'in enerji maliyetlerini düşürecek. Ayrıca sürdürülebilir enerji kaynaklarını kullanması nedeniyle rekabet avantajı da elde edecek. Şirket, son açıkladığı 2023 yıl sonu mali tablolarına göre hasılatını %16,6 artırarak 758,5 milyon TL’ye çıkardı.

KERVAN GIDA

Manisa’daki GES’in yarısı devreye alındı. Kalan diğer yarısı da haziranda devreye girecek

Kervan Gıda, daha önce yaptığı açıklamayla Manisa'nın Demirci İlçesinde 325.000 metrekare arazi üzerine 25 MW kapasiteli GES yatırımına gideceği bilgisini yatırımcısıyla paylaşmıştı. Şimdi de santralin kurulu gücünün yarısını oluşturan 12,5 MW'lık kısmın devreye alındığını bildirdi. Kalan diğer kısım da haziran ayı içerisinde devreye girecek.

Santral tamamen devreye alındığında, Kervan Gıda'nın Türkiye'deki üretim tesislerindeki enerji maliyetlerinin tamamı karşılanacak. Bu sayede yıllık yaklaşık 150.000.000 TL civarında elektrik gideri tasarrufu sağlanacak. Şirket, GES projesi haricinde ayrıca Manisa ve Burdur’da toplam 418.320 metrekare büyüklüğündeki arsaların değerlendirilmesi için çalışmalara başladığı bilgisini paylaştı.

GİRİŞİM ELEKTRİK

Antalya Havalimanı’nın genişleme ve iyileştirme işi için sözleşmeyi imzaladı. Cirosunu artıracak

Girişim Elektrik, Antalya TAV Sera Adi Ortaklığı ile Antalya Havalimanı’nın Terminal 4 & CIP binalarının elektrik ve IT işleri için yeni bir sözleşme imzaladı. Sözleşme bedeli, vergiler hariç toplam 3.228.955 euro ve 59.546.717 TL olarak belirlendi. Güncel kurdan toplam bedel, vergiler hariç 172.269.535 TL'ye denk geliyor.

Proje, Antalya Havalimanı'nın kapasitesini ve hizmet kalitesini artırmayı hedefleyen genişleme ve iyileştirme çalışmalarının önemli bir parçasını oluşturuyor. Yeni iş ilişkisi, şirketin büyüme hedefline katkıda bulunacak ve sektördeki konumunu daha da güçlendirmesine destek verecek.

KONFRUT GIDA

Bağlı ortaklığı üzerinden taze meyve ve sebze işine giriyor. Şanlıurfa’daki firmaya ortak oldu

Konfrut Gıda, %100 bağlı ortaklığı Konfrut AG aracılığıyla Raz Gıda'da %50 pay sahibi oldu. Emisyon primli sermaye artırımı yoluyla edinilecek payların bedelinin 105.000.000 TL olduğu belirtildi. Açıklamasında Türkiye'nin en büyük taze meyve ve sebze ihracatçısı olma hedefi dile getirildi.

Raz Gıda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde nar ve işlenmiş nar ürünü ticareti yapıyor. Şanlıurfa OSB’de soğuk hava depolama ve paketleme tesisi bulunuyor. Konfrut AG, bu alımla tarıma dayalı gıda endüstrisi faaliyetlerini genişletecek. Söz konusu ortaklıkla birlikte taze meyve ve sebze operasyonlarındaki etkinliğini artırma hedefini hayata geçirecek.