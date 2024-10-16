Kurumların %20 üzeri çıkış beklediği 8 banka hissesi

Aracı kurumların potansiyel getiri beklediği banka hisselerinde öngörüler %27 ile %62 arasında değişiyor. BIST 100 Endeksi son bir ayda küresel borsalarla negatif ayrışıyor.

Aracı kurumların yüzde 20’nin üzerinde getiri beklediği banka hisseleri, yatırımcıların radarında. Yüksek getiri beklentisi Yapı ve Kredi Bankası ve İş Bankası C hisseleri için öneriliyor. Her iki hissede beklenti %60 üzeri. Öte yandan Albaraka Türk, T.S.K.B ve Akbank için kurumların potansiyel getiri beklentisi yüzde 50’nin üzerinde bulunuyor. En düşük beklenti ise %27,6 ile Halk Bankası’na yönelik bulunuyor.

Dünya endekslerinden güçlü performans

S&P 500 Endeksi, son bir ayda %4,32’lik artışla dikkat çekiyor. Yükseliş büyük ölçüde teknoloji ve enerji sektörlerinden kaynaklanıyor. Uzakdoğu piyasasında ise Hong Kong Hang Seng Endeksi’nin performansı dikkat çekiyor. Endeks son bir ayda %18,37’lik yükseliş kaydederek olumlu bir ivme yakaladı. Global piyasalardaki hareketlilik, yatırımcıların ilgisini canlı tutuyor. Ancak BIST 100 Endeksi son bir ayda negatif ayrışıyor. 30 günde yüzde %10,18 geriledi.

Altın ve gümüş güvenli limanlar

Altın, 2024’te de değer artışını sürdürüyor. 2024’ün başından bu yana ciddi yükseliş sergileyen altın, yatırımcılar için güvenli liman rolünü sürdürüyor. 15 Ekim itibarıyla 2.651 USD/ Ons seviyesine ulaşan altın, jeopolitik belirsizlikler ve ekonomik dalgalanmalardan kaynaklanan taleple değer kazanmaya devam ediyor.

Dolar ve Eurodaki hareketler

Euro/dolar paritesi de dalgalı bir seyir izliyor. Paritenin yıl içinde 1,118 seviyelerine yükseldiği gözlenirken, şimdi 1,08’de bulunuyor. Avrupa ekonomilerindeki zayıf büyüme beklentileri, bu hareketliliğin ana sebebi olarak görülüyor.

ZEYNEP’E SOR

KISA VADELİ Mİ, UZUN VADELİ Mİ?

Kısa vadeli; hızlı getiri, likidite, esneklik, fırsatları yakalama, risk kontrolü. Yüksek risk ve işlem maliyeti, zaman ve çaba, duygusal yatırım.

Uzun vadeli; düşük risk ve işlem maliyeti, birikimli büyüme, psikolojik rahatlık. Fırsatları kaçırma, sermayenin bağlanması, yavaş büyüme.

Son dört yıldır düzenli nakit temettü veriyor. Temettü 25’e girmesi fonların dikkatini çekebilir

Türkiye Sigorta’nın temettü endeksindeki sırasının yükselmesi ne anlama geliyor? / Ahmet Tarhan

Ahmet, son 3 yılda düzenli nakit temettü veren şirketler, Temettü Endeksinde yer alır. BIST Temettü 25 Endeksi ise, temettü verimine göre üçte ikilik dilime girmeyi başaran şirketlerden oluşur. Bu şirketlerden fiili dolaşımdaki payların piyasa değeri en yüksek 25 ‘i dahil edilir. Son güncellemede, 1 Kasım’dan geçerli olmak üzere Coca Cola İçecek endeksten çıkarken yerine Türkiye Sigorta girecek. Şirket, dört yıldır düzenli nakit temettü ödemesinde bulunuyor. Son olarak geçtiğimiz ağustos ayında hisse başına brüt 20 kuruş nakit temettü ödemesi yaptı. Temettü 25’e girmesi, temettüye önem veren yatırımcı ve fonların ilgisini çekecektir.

Yılın ikinci çeyreğinde hem geliri hem de kârı büyüdü. Yatırımcının ilgisini destekleyecektir

İş GMYO fena düşüyor? Daha da gerilemeye devam edip etmeyeceği hakkında ne dersiniz? /Hamit Babahan

Hamit, hisselerde her zaman çıkış bekleme. Piyasa ya da şirketteki gelişmelere bağlı düşüşler olağandır. İş GMYO, Ağustos 2019’da en düşük 85 kuruşu test ederken Ekim 2023’te zirvesi 25,98 TL’ye kadar çıktı. Ciddi bir performansın ardından şimdilerde 15,32 TL bölgesinde işlem görüyor. Bu fiyat, Nisan 2022’deki seviyelere denk geliyor. Hazmedilen fiyatlar kârlı yapının devam etmesi halinde yukarı eğilimini korur. İş GMYO, geçtiğimiz yıl hem gelirini hem de kârını düşürdü. Bu yılın ilk yarısında ise gelirdeki artışa rağmen dönem sonu kârı geriledi. Ancak ikinci çeyrek verileri olumlu. Bu da büyümeyi korurken ilginin de sürmesini destekleyecektir.

YATIRIM FONLARI

Oyak Portföy’ün Kurduğu OHB fonu 1 yılda %22,25 değer kazandı

OHB Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu, toplam portföy değerinin en az %80’ini hisse senetlerinde değerlendiriyor. Geçen bir yılda %22,25 performans sergiledi. Son 1 ayda ise %5,12 geriledi. Fonun portföyünde ağırlıklı olarak Sabancı Holding, Koç Holding, İş C, İskenderun Demir Çelik, Yapı Kredi Bankası hisseleri yer alıyor. Yakın zamanda İş C, Migros, Aselsan, Pasifik GMYO, Halk Bankası hisselerinden alım yaptı. Tüpraş, Koza Madencilik, Akbank, Alarko Holding, Pegasus hisselerinden ise satışta bulundu. OYAK Portföy’ün kurduğu fonun, risk düzeyi 6 seviyesinde. Yıllık yönetim ücreti %2,00 olurken 1.556 yatırımcısı bulunuyor. Alış valörü 1 ve satış valörü 2 olan fonun toplam değeri 1.146.533.926 TL. Dolaşımdaki pay adedi 78.952.566 olurken yüzde %5,26 doluluk oranına sahip. Fonun, %0,71 pazar payı bulunuyor.

TAHVİL

Koç Finansman, %48,22 yıllık bileşik faizden tahvil ihraç etti

Koç Finansman, 11.10.2024 günü tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 500.000.000 TL olan tahvilin, yıllık basit faizi %48,25 olurken, bileşik faizi de %48,22’ye denk geliyor. Tek kupon ödemeli tahvil 366 gün vadeli olup ödeme tarihi 15.10.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %48,38 olacak.

%48,25 BASİT FAİZ

Diğer taraftan 11 Ekim tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %48,95 seviyesinde bulunuyor. Koç Finansman’ın çıkardığı tahvilin yıllık %48,25 basit faiz oranı, TLREF’in 0,7 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvilin vade başlangıç tarihi 14.10.2024 olurken vade tarihi 15.10.2025 olacak. Tahvil piyasada TRSKCTFE2527 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

TUREKS TURUNÇ

Hillside Otel’e mermer satacak. Anlaşmaya vardı. Tutar küçük ancak yeni açılım sağlayabilir

Tureks Turunç Madencilik, Alarko GMYO ile bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Açıklamada Alarko GMYO’nun Bodrum’da yapacağı Hillside Otel projesi için mermer tedariğinde bulunacak. Konuyla ilgili sözleşmenin imzalandığını duyurdu. Siparişin toplamı 244.202 dolar olarak açıklandı. Tutar güncele kurdan yaklaşık 8,4 milyon TL’ye denk geliyor. Şirket, projenin ilerleme durumuna bağlı olarak ek tedarik yapılmasını bekliyor. Sevkiyatların ise önümüzdeki kasım başında başlaması ve Şubat 2025 başında tamamlanması hedefleniyor. Varılan anlaşmanın tutarı ise yıllık gelirinin yüzde birinin altında bulunuyor. Bu itibarla güçlü bir ticari ilişki olmasa da müşteri portföyünü büyütmesi açısından önemli. Firma, yılın ilk yarısında gelirini %69 büyütürken dönem kârı sonu %99 büyüttü.

VERUSA TÜRK

İştiraki bedelsiz sermaye artırımına gitti. İştirakin mali gücü artarken şirketin payı korundu

Verusa Türk Girişim, %50 oranında pay sahibi olduğu Kahve Diyarı firmasının 11 Ekim 2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, sermaye artırımı kararı verildiğini duyurdu. Açıklamada iştirakin mevcut 35.000.000 TL olan sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 95.000.000 TL bedelsiz artırımla 130.000.000 TL’ye yükseltilmesine karar verildiği ifade edildi. Gerçekleştirilen bedelsiz sermaye artırımı sonucunda Verusa Türk Girişim, 47.500.000 TL nominal değerli bedelsiz yeni pay elde etmiş oldu. Böylece sermaye payı tutarını 17.500.000 TL’den 65.000.000 TL’ye yükseltti. Çıkarılan sermaye artırımı ile aynı zamanda Kahve Diyarı firmasının mali gücü artarken Verusa Türk Girişim’in payı da oransal olarak korundu. Şirket’in toplam altı iştiraki bulunuyor.

BAYRAKTAR TABAN

Sinop’ta yeni şube açacak. Tüm üretim hattını buraya taşırken merkez İstanbul’da kalacak

Bayraktar Taban Sanayi, gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu toplantısında, Sinop’ta yeni şube açılmasına karar verdiğini duyurdu. Şirket, daha önce 3 Ocak 2023 tarihinde aldığı yatırım teşvik belgesi kapsamında Sinop Demirci Köyü Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni bir şube açılacağını belirtmişti. Karar ile firmanın bütün üretim hattı bu yeni şubeye taşınacak. Ayrıca yatırım teşvik belgesi kapsamında tasarrufa gidecek. Şirketin merkezi İstanbul›da kalmaya devam edecek. Söz konusu adım, Bayraktar Taban’ın üretim maliyetlerini düşürme ve faaliyetlerini genişletme hedefine katkı sağlayacak. Şirket, Haziran 2020’de borsaya gelmiş ve asıl çıkışını Mart 2022’de gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz mayıs ayında en yüksek 80,30 TL’ye kadar çıkarken sonrasındaki satışlarla geriledi.