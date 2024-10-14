Piyasalarda öncü göstergeler temkinli olmaya işaret ediyor

Piyasalarda öncü göstergeler temkinli olunması gerektiğini söylüyor. Yabancı alımları yeniden güçleninceye kadar endekste yatay hareket öne çıkacaktır.

Borsada değerleme oranları ve gösterge endekslerin seyri yatırımcıların temkinli olması gerektiğine işaret ediyor. Bu göstergelerin başında BIST 100 Endeksi geliyor. Endeks, 200 günlük ortalamasının altında bulunuyor ve yukarı çıkmada zorlanıyor. BIST 100 Endeksi 8.876 seviyesinde.

Güçlü hisseler defter değerinin altında

Borsanın güçlü hisseleri defter değerlerinin altında işlem görüyor. BIST 30’da F/K oranı en düşük hisseler arasında yer alan Türk Hava Yolları (THYAO) 2,01’lik F/K oranıyla en cazip hisselerden biri olarak öne çıkıyor. Onu takip eden Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve Ford Otosan (FROTO) düşük Piyasa Değeri/Satış oranı ile dikkat çeken diğer hisselerden. Türk Hava Yolları’nın fiyatı 264 TL. Hisseye yönelik aracı kurumların hedef fiyat beklentileri ise 420 TL ile 514 TL arasında değişiyor. Ford Otosan’da ise kurum beklentileri 1.292 TL ile 1.684 TL arasında değişiyor. Yatırımcılar, bu yıl en çok altın ve gümüşten kazandı. Yılbaşından bu yana gümüş %32,56, gram altın ise %49,24 oranında artış gösterdi. Buna karşın, Brent petrolün fiyatında düşüş gözlenirken euro/ dolar paritesindeki dalgalanmalar dikkat çekiyor. Haftanın ilk günü yurt dışında gelecek verilere bakılacak. ABD’de tahvil piyasası kapalı, hisse senedi piyasası ise açık olacak. Paris Auto Show devam ederken, Volkswagen 3. çeyrek satışlarını açıklayacak. OPEC’in aylık raporu, ABD’de ise New York Fed’in 1 yıl sonrası TÜFE beklentileri takip edilecek.

ZEYNEP’E SOR

İŞLETME GELİRİ Mİ, İŞLETME GİDERİ Mİ?

İşletme geliri; verimlilik, ana faaliyet ve sürdürülebilir kâr, performans. Sadece faaliyet geliri, dalgalanmalardan etkilenme, kıyas zorluğu.

İşletme gideri; maliyet yönetimi, verimlilik, uyarıcıdır, nakdi etkiler. Kârı ve esnekliği azaltır, kontrol zorluğu, düşük kâr, rekabetçi dezavantaj.

Geliri yurt içi ağırlıklı artıyor. Yurt dışı gelirlere de ağırlık vermeli. Çeşitlilik açısından önemli

Yeo Teknoloji’nin Mekadadonya’da aldığı işin büyüklüğü hakkında bilgi edinebilir miyim?/Helim Dalankaya

Helim. Yeo Teknoloji %100 iştiraki Yeo Makedonya firması üzerinden Kuzey Makedonya’da GES işi aldı. Projenin büyüklüğü 1,45 milyon euro. Bu da yaklaşık 54,3 milyon TL’ye denk geliyor. Şirket geçtiğimiz yıl 7,96 milyar TL gelir elde ettiği nazara alındığında gelirleri içinde önemli bir yer tutmadığı söylenebilir. Bununla birlikte firmanın yurt dışında yeni işler alması açılım için önemli. Yeo Teknoloji, 2024 altı aylık dönemde brüt gelirini %81 artırırken yurt dışının payı %24 seviyesinde bulunuyor. Geçen yılın aynı döneminde ise bu oran %29 idi. Gelirdeki artış yurt içi ağırlıklı. Gelir çeşitliliğini sağlayarak büyümesini sürdürebilmeli.

Türkiye’de çelik üretimi artıyor ama onun satışları düşüyor. Bakanlık dampinge önlem alacak

Kardemir D bu yıl çelik üretiminin artacağı söyleniyordu? Arttı mı? Kardemir’e etkisi oldu mu?/Abdullah Kaman

Abdullah, ocak-ağustos döneminde Türkiye’nin ham çelik üretimi %14,8 arttı. Ağustos ayında da artış devam etti. Çelik üretimi artışında sorun olmamakla birlikte Kardemir yılın ilk yarısında satışlarını %23 geriletti. Dönem sonunda da 1,83 milyar TL zarar açıkladı. Veriler satışlarının zayıf kaldığını söylüyor. Yılın ikinci çeyreğinde satışların daha da gerilemesi satışlarda zorlandığının işareti olarak görülmeli. Ticaret Bakanlığı ise Çin, Hindistan, Rusya ve Japonya menşeili ürünlerdeki dampinge önlem alacağı açıkladı. Kardemir’e faydası olacaktır. Gelirini artırmaya çalışan Kardemir Cezayir’de 10,3 milyon euroluk ihale aldı

YATIRIM FONLARI

Ünlü Portföy’ün kurduğu UPH fonu 1 yılda %25,20 değer kazandı

UPHHisse Senedi (TL) Fonu, toplam portföy değerinin en az %80’ini borsadaki hisselerde değerlendiriyor. Geçen bir yılda %25,20 performans sergiledi. Son 1 ayda ise %5,09 geriledi. Fonun portföyünde ağırlıklı olarak Anadolu Efes, Koç Holding, Turkcell, Ülker Bisküvi ve Yapı Kredi Bankası hisseleri yer alıyor. Yakın zamanda Anadolu Efes, Koç Holding, Ford Otomotiv, Pegasus ve İş C hisselerinden alım yaptı. Tüpraş, Petkim, Tekfen Holding, Biotrend Enerji ve Otokar hisselerinden ise satışta bulundu. Ünlü Portföy’ün kurduğu fonun, risk düzeyi 6 seviyesinde. Yıllık yönetim ücreti %2,81 olurken 1.044 yatırımcısı bulunuyor. Alış valörü 1 ve satış valörü 2 olan fonun toplam değeri 239.259.326 TL. Dolaşımdaki pay adedi 11.579.304 olurken yüzde 0,77 doluluk oranına sahip. Fonun, %0,15 pazar payı bulunuyor.

TAHVİL

Ereğli Tekstil, %66,63 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Ereğli Tekstil, 10.10.2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 290.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %55, bileşik faizi ise %66,63’e denk geliyor. 105 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %15,82 olacak.

%55 BASİT FAİZ

11 Ekim tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %48,95 seviyesinde yer alıyor. Ereğli Tekstil’in çıkardığı bononun yıllık %55 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 6,05 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı için uygun bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 11.10.2024 olurken vade tarihi 24.01.2025 olacak. Piyasada TRFERTT12510 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

EURO YATIRIM

Daha önce uyarılmıştı. Bağımsız denetim raporunda yine görüş verilmeyince pazarı değiştirildi

Geçtiğimiz mayıs ayında Borsa İstanbul tarafından uyarılan Euro Yatırım Holding, Yakın İzleme Pazarı’na alındı. Şirketin geçtiğimiz yılın altı aylık ve yıl sonu mali tabloları ile bu yılın altı aylık mali tablolarına bağımsız denetim raporlarına ilişkin bağımsız denetçi görüş bildirmemişti. Söz konusu duruma işaret eden Borsa İstanbul, Kotasyon Yönergesi’nin 35. maddesi uyarınca şirketin yer aldığı pazarı değiştirdi. Karar gereğince Euro Yatırım Holding, işlem görmekte olduğu Ana Pazar’dan çıkarılarak Yakın İzleme Pazarı’na alındı. Karar gereğince hissenin işlem sırası 14 Ekim günü kapalı olacak. Hisse, 15 Ekim gününden itibaren Yakın İzleme Pazarı’nda yeniden işleme açılacak. Öte yandan hisse 13 Kasım 2024 günü seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

GERSAN ELEKTRİK

Sipariş düşük olsa da müşteri portföyünü çeşitlendirir. Uzun vadede pazarını büyütebilir

Gersan Elektrik, Tosyalı Demir ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Firmanın BusBar ihtiyaçlarının tedariğine yönelik anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında yaklaşık 510.000 dolar tutarında sipariş aldı. Bedel güncel kurdan yaklaşık 17,5 milyon TL’ye denk geliyor. Bu tutar yıllık gelirinin %1’i seviyesinde bulunuyor. Bu itibarla gelirleri içinde güçlü bir katkısı bulunmuyor. Gersan, aldığı sipariş gereğince üretim sürecini başlattığını belirtti. Firmanın BusBar tedariğini üstlenmesi, hem üretim kapasitesini hem de müşteri portföyünü genişletme yönündeki girişimini destekliyor. Hissenin son üç gündeki fiyat artışı, yatırımcının hisseye yönelik ilgisini artırdığının işareti olarak değerlendirilmeli. Şirket, yılın ilk yarısında hem satışlarını hem de kârını büyüttü.

ÖZSU BALIK

Yüzde 50’sine sahip olduğu iştirakinin kapasitesini artıracak. Yeni bir yer kiraladı

Özsu Balık, sermayesinin %50’sine sahip olduğu Unifeed Su Ürünleri firmasının yıllık yem üretim kapasitesini 50.000 tondan 100.000 tona çıkarmak için çalışma başlattığını duyurdu. Bu kapsamda, Unifeed’in mevcut üretim tesislerinin yanında yeni bir yer kiraladı. Firma, üretim kapasitesini artırmak için gerekli makine ve teçhizat temini için sözleşme imzaladığını belirtti. Gerçekleştirilen yatırımla, Unifeed’in üretim kapasitesinin iki katına çıkarılması hedefleniyor. Kapasite artışı, şirketin büyüme stratejisine katkı sağlayarak, pazar payını artırmasına olanak tanıyacak. Yapılacak yatırımla, Unifeed’in operasyonel verimliliğini artırması ve pazardaki rekabet gücünü büyütmesi öngörülüyor. İştirakinin büyümesi aynı zamanda Özsu Balık’ın gelirini destekleyecek.