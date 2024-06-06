HABER ANALİZ / BIST 100 HİSSELERİ PERFORMANS

11 gündür satıcılı olan borsada düşüş %5

Borsada vergi tartışmaları yaşanırken BIST 100 Endeksi 11 günde yüzde 5 düştü. Endekste ağırlığı yüksek hisselerde son bir haftada en yüksek düşüş Koç Holding ve Tüpraş hisselerinde yaşandı. Borsada vergi tartışmaları sürerken hisse senetlerinde satıcılı bir seyir gözleniyor. Endeks 11 gündür geriliyor. 10.899’dan başlayan düşüş, 10.309’a kadar geriledi. Bir yandan açıklanan bilançoların beklentileri karşılamaması, diğer yandan borsa kazançlarına vergi geleceği yönündeki tartışmalar yatırımcıları huzursuz etti.

Düşüşü getiren nedenler

Faizler yüksek seyrini koruyor. Böylesi bir ortamda nakde geçip gelişmeleri kenarda izlemek isteyenlerin sayısı az değil.

Üstelik para piyasası fonlarında gayet iyi faiz alındığı bir ortamda hisse senetlerinde risk almak kimi için daha zor.

Peki, hisse senetleri kazançlarına vergi gelecek mi? Tartışmalar satış baskısını artırıyor.

100 maddelik torba teklifin içinde olması bekleniyor.

Hisse senetlerine getirilecek olası verginin kapsam ve içeriği de önemli olacak. Konu netlik kazanıncaya kadar zayıf seyir devam edecek.

Borsada yaz hareketli geçecek

Enflasyonun ağustos ayı ile birlikte yaz aylarında gerilemeye başlaması, ekonomik göstergelerde de iyileşmeye neden olacak. Bu nedenle hisse senetlerinde yaz dönemi boyunca daha iyi bir seyir görebiliriz. Ancak vergi konusunda piyasanın beklemediği bir gelişmenin yaşanması moralleri bozabilir.

Yatırımcılar neye bakacak?

Son beş günde satıcılı bir seyir var fakat düşüş yüzde 5 ile sınırlı. Yani satış yapmak isteyenler fazla değil. Borsada hacim 21 Mayıs’ta 276 milyar TL iken 4 Haziran’da 150 milyar TL’ye geriledi. Hacimde düşüş var. Ancak bu hacim son bir yılın yüksek seviyelerine yakın. Endeks 8 ve 20 günlük ortalamanın altında. 50 günlük ortalama 10.000’de. 10 bin üzerinde trend korunacaktır.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

● Formet Metal Ve Cam (#FORMT): 8 gündür ,yükseliyor. Bir ayda %11,27 yükseldi. ● İzmir Fırça (#IZFAS): 7 gündür sürekli yükseliyor. Bir yılda yüzde 280 yükseldi. ● Anadolu Hayat Emek. (#ANHYT): 6 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %79,34 yükseldi. ● Onur Teknoloji (#ONRYT): 6 gündür sürekli yükseliyor. ● Pera Yatırım Holding (#PEHOL): 6 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %34,84 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

● Merko Gıda (#MERKO): 10 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %16,84 geriledi. ● Oncosem (#ONCSM): 9 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %22,35 geriledi. ● Ege Endüstri (#EGEEN): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %27,28 geriledi. ● Odaş Elektrik (#ODAS ): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %17,70 geriledi. ●Yayla Gıda (#YYLGD): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %17,63 geriledi.

NE OLDU?

● Çalışan kişi başına üretim %3,57 arttı ● Katar, Tayvan’a 27 yıl boyunca doğal gaz tedarik edecek. ● İndeks Bilgisayar, HB Bilişim›in %51 hissesini satın aldı. ● TCMB, FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi’ni devreye aldı. ● Bitcoin spot ETF’lerine sermaye girişi hızlandı.

NE OLACAK?

● Almanya, Nisan ayı fabrika siparişlerini saat 09:00’da açıklayacak. ● Euro Bölgesi, Nisan ayı perakende satış verilerini saat 12:00’de yayınlayacak. ● Avrupa Merkez Bankası (AMB), faiz kararını saat 15:15’te açıklayacak. ● ABD, Nisan ayı dış ticaret dengesini saat 15:30’da duyuracak. ● ABD, 1 Haziran işsizlik başvurularını saat 15:30’da bildirecek.

ZEYNEP’E SOR

GELİR ODAKLI MI, BÜYÜME ODAKLI MI?

Gelir odaklı; düzenli ve istikrarlı gelir akışı, düşük volatilite, dengeli ve istikrarlı yatırım. Düşük büyüme potansiyeli, enflasyon riski vardır. Büyüme odaklı; ekonomik büyümeden yararlanır, sermaye büyümesi sağlar, enflasyondan korur. Kısa vadede yüksek risk ve kayıp, yüksek volatilite, daha pahalıdır, uzun vadelidir.

Geliri zayıf, maliyet artışı yüksek olunca kârı azaldı. Piyasanın canlanması şirkete yarar

Bir yıl beklemek kaydı ile Qua Granite hissesi alınır mı? Ya da başka bir hisse önerir misiniz? / Mert Ertekin

Mert, öncelikle belirteyim ki borsada bir yıl kısa süredir. Kuşkusuz borsada kısa zaman aralıklı işlemler yapılır. Ancak bireysel yatırımcının kısa sürelerle yapacağı işlemler risklidir. Neticede kısa zaman diliminde fiyatlar üzerinde mali yapıdan ziyade genel gelişmeler daha fazla etkilidir. Bu da bireysel yatırımcının öngörüde bulunma olasılığını zorlaştırır. Sonucunda da kazançtan çok kayıp riski artar. Ayrıca işlem yaparken şirketler kadar sektörlerle ilgili gelişmelere de bakmak gerektiğini göz ardı etmemelisin. Daralan bir sektörde firmanın etkilenmemesi düşünülemez. İnşaat sektörü geçtiğimiz yıl daraldı. Bina malzemeleri sektöründe faaliyet yürüten Qua Granite Hayal Yapı da bundan ister istemez etkilendi. Hasılatı sadece %1,9 artabildi. Kârı ise %84 geriledi. Kârın bu denli sert gerilemesinde zayıf seyreden satışlara karşın %26 artan maliyetler belirleyici oldu. Mali performanstaki düşüş hissenin fiyatına ister istemez yansıdı. Öte yandan bu yılın ikinci yarısından sonra inşaat sektöründe canlanma beklentisi var. Beklentiler doğrultusunda gelişim yaşanması şirketin gelir ve kârlılığında da olumlu bir seyir gözlenmesini mümkün kılabilecektir.

Net kârı zayıfladı, esas faaliyet kârında artış korundu. Büyük ortak ise piyasanın altında sattı

Gesan hissesi epey oldu ki yatayda hareket ediyor. Sizce alım için zaman gelmiş olabilir mi? / Ayhan Demir

Ayhan, bir hisseyi alma nedenin fiyatını uzun süre yatayda hareket etmesi ya da çok düşmesi olmamalı. Alım nedenin firmanın ileriye dönük gelir ve kâr büyümesinin olacağına dair beklentin olmalı. Neticede bir şirketin gelir ve kârı ne ölçüde yükselirse hissenin değeri de ona paralel artacaktır. Bazı durumlarda şirketin performansı fiyata gecikmeli yansısa da şirketin mali performansı ile hisse fiyatı arasındaki güçlü bir bağ olduğunu bilmende yarar var. Tüm bunlardan ayrı olarak Girişim Elektrik’in Kasım 2022’den bu yana yatayda dalgalı bir seyir izlediği gözleniyor. Şirket son beş yılda zarardan kâra döndü ve her yıl güçlü bir performans sergiledi. Geçtiğimiz yıl yorgunluk belirtisi gözlenirken yıl sonu net kâr artışı %5,6’da kaldı. Bununla birlikte esas faaliyet kârının %73,8 artmasını ileriye dönük olumlu bir gelişme olarak görmeli. Yabancı para pozisyonunu eksiden artıya çevirmesi ise döviz riskini üstlenmek istemediğini gösteriyor. Tüm bunlardan ayrı büyük ortağı, %2,34 oranındaki payını, bir hissesi 55,50 TL’den olacak şekilde yabancı bir fona sattı. Borsadaki işlem fiyatının altında gerçekleşen satış, kısa vadede hissede baskıya yol açabilir.

YATIRIM FONLARI

Yatırımcıların ilgi alanı farklılaştı

Yatırımcı sayısı en fazla artan fonlar

Yılbaşından bu yana yatırımcı sayısı artan fonlar ilgi çekiyor. Bu fonlar arasında, Rota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon öne çıktı. Fon, %38,27 getiri ile yatırımcı sayısında %10.532,76 artış sağladı. Yatırımcı sayısı 6,167 oldu. Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu ise %22,74 getiri ile yatırımcı sayısını %2.020,50 artırarak 25.340’a çıkardı. Nurol Portföy Para Piyasası Fonu, %22,84 getiri ile yatırımcı sayısını %2.089,32 artırarak 9.633’e taşıdı. Yılbaşından bu yana yatırımcı sayısı en yüksek fon, Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu oldu.

EMEKLİLİK FONLARI

Emeklilik fonlarında yatırımcı sayısı artanlar

Yatırımcı sayısı 5 ayda %130 arttı

Emeklilik fonlarında yılbaşından bu yana yatırımcı sayısındaki artış dikkat çekiyor. Bu fonlar arasında, Türkiye Hay. ve Em. Üçüncü Yaşam Döngüsü EYF (TJY) öne çıktı. Fon, yılbaşından bu yana %43,66 getiri ile yatırımcı sayısında %428,11 artış sağladı. Yatırımcı sayısı 9,226 oldu. Metlife Em. ve Hay. Sürdürülebilirlik Fon Sepeti EYF (MEY) ise %42,62 getiri ile yatırımcı sayısını %262,18 artırarak 3,122’ye çıkardı. Metlife Emeklilik ve Hay. Tekn. Fon Sepeti EYF (MEV), %27,42 getiri ile yatırımcı sayısını %229,67 artırarak 6,999’a ulaştı. Türkiye Hay. ve Em. OKS Muh. Kat. Değ. EYF (VED), %19,82 getiri ile yatırımcı sayısını %139,29 artırarak 4,726’ya çıkardı. Garanti Em. Hay. Metaverse ve Yeni Tek. His. Sen. EYF (GCN), %35,21 getiri ile yatırımcı sayısını %114,77 artırarak 51,703’e ulaştı. HDI Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF (FIF) ise %39,14 getiri ile yatırımcı sayısını %102,48 artırarak 3,509’a çıkardı. Yılbaşından bu yana yatırımcı sayısı en yüksek fon ise, Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF (GEH) oldu. Fon, %45 getiri ile yatırımcı sayısında %55 artış sağladı ve yatırımcı sayısını 136,575’ya ulaştırdı.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar/TL ve TLREF'in seyri

Dolar kuru 32,33 seviyesinde bulunuyor. TLREF ise 52,83 seviyesinde. Dolar/TL ve TLREF’in seyrinde hafif hareketlenme var. TLREF ile Dolar/TL arasındaki fark -20,54 puan. Bir önceki gün bu fark -20,42 seviyesindeydi. Hem TLREF’te hem de Dolar/TL’de artış var. Ancak TLREF’in artış hızı dolar kuruna göre daha yüksek.

TAHVİL

KT kira sertifikaları varlık, %56,83 yıllık bileşik getirili kira sertifikası ihraç etti

KT Kira Sertifikaları Varlık, 03.06.2024 günü kira sertifikası ihraç etti. Toplam tutarı 1.000.000.000 TL olan kira sertifikasının, yıllık basit getirisi %48,50, bileşik getirisi ise %56,83 oldu. Tek kupon ödemeli kira sertifikası 120 gün vadeli olup ödeme tarihi

02.10.2024 olarak belirlendi. Kupona isabet eden getiri oranı da %15,95 olacak.

Diğer taraftan 3 Haziran tarihli TLREFK %49,92 seviyesinde bulunuyor. KT Kira Sertifikaları Varlık’ın çıkardığı kira sertifikası yıllık %48,50 basit getiri oranı, TLREFK’nın 1,42 puan altında bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu getiri, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir.

KIZILBÜK GMYO

Kızılbük termal projesinde satışlar devam ediyor. Mayıs ayında 503 devremülk satıldı

Kızılbük GMYO, Marmaris’te bulunan Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projesinde Mayıs 2024 döneminde toplam 503 adet devremülk satışı gerçekleştirdi. Satışlardan 308.837.046 TL ön satış cirosu elde etti. Firma projenin yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördüğünü belirtiyor. Projede bugüne kadar toplam 27.461 adet devremülk satışı gerçekleştirildiği ve söz konusu satışlara ilişkin toplam KDV hariç 6.188.168.994 TL ön satış cirosu elde edildiği belirtildi. Firmanın performansı gelecekteki projeleri için olumlu bir işaret olarak görülebilir. Şirket 2023 faaliyet döneminde 1,7 milyar TL zarar açıkladı.

UZERTAŞ BOYA

Ocak ayından bu yana fiyatı yükseliyordu. Boya sektöründen yazılım ve teknolojiye geçiyor

Uzer Boya, ünvanını ve faaliyet konusunu değiştiriyor. Bu amaçla SPK’ya yaptığı başvuru Kurul tarafından kabul edildi. Şirket, ayrılma hakkı kullanım fiyatının 243,70 TL olarak açıkladı. Ana sözleşme değişikliğiyle firma ünvanını “İnnosa Teknoloji” olarak değiştirecek. Yeni faaliyet konusunu ise yazılım ve teknoloji olarak açıkladı. Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda yer alan hissenin fiyatı ise son günlerde yaşanan satışlarla birlikte geriledi. Öte yanda yaşanan düşüşe rağmen işlem gördüğü fiyatın ayrılma hakkı kullanım fiyatının çok üzerinde olduğu görülüyor. Bu da ayrılma hakkını kullanımının formalitede kalması anlamına gelmekte. Hissenin ocak ayındaki fiyatı ise 154 TL idi.

BÜYÜK ŞEFLER BİGCHEFS

Mayıs ayında üç yeni şube açtı. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere toplam şube sayısı 128’e çıktı

Bigchefs, Türkiye genelinde ve yurt dışında yeni şubeler açarak büyümesini sürdürüyor. Şirketin toplamda 125 şubesi bulunurken 3 Haziran itibarıyla bu sayı Türkiye’de 27 şehirde 116 şube ve yurt dışında 9 ülkede 12 şube olmak üzere toplam 128 şubeye ulaştı. Genişleme, şirketin büyüme hedefinin ve müşteri talebine yanıt verme kapasitesinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Mayıs ayında Erzurum ve Bodrum Yahşi’de yeni Bigchefs şubeleri açılırken ayrıca, yurt dışında Özbekistan’ın Taşkent şehrinde de yeni bir Bigchefs şubesi hizmete girdi. Yeni açılışlar, markanın yurt içi ve yurt dışı pazarlarda artan talebe yanıt verme ve marka bilinirliğini artırmasına olanak veriyor.

OFİS YEM

Güneş enerji santrali kapasite artışı için ÇED raporu onaylandı. Maliyetini aşağı çekecek

Ofis Yem, Ankara Bala’da kurulumuna başladığı GES yatırımı için kapasite artışına gitmek için gerekli girişimlerde bulunduğu bilgisini paylaştı. Şirket, mevcut kurulu gücünü 14,014 MWp/11 MWe’ye, toplam alanını da 16,88 hektara çıkartmak için hazırlanan ÇED Raporu’nun onaylandığını bildirdi. GES kapasite artışı ile Ofis Yem’in enerji verimliliğinde iyileşme yaşanacağı gibi maliyetlerini de aşağıya çekmesine imkan verecek. Bu da şirketin kârlılığını destekleyecek önemli bir gelişme olarak görülmeli. Firma, son açıkladığı 2023 yıl sonu mali tablolarında hasılatını %21,9 geriletirken yıl sonu kârlılığındaki düşüş %57,5 seviyesinde gerçekleşti.

SANICA ISI

Potansiyel ortaklık görüşmeleri için danışmanlık firmasını yetkilendirdi. Alternatiflere bakacak

Sanica Isı Yönetim Kurulu, potansiyel ortaklık görüşmelerini yürütmek üzere bir danışmanlık firması ile anlaştı. Yetkilendirme ile şirket, stratejik ortaklıklar ve iş birliği fırsatlarını değerlendirme sürecine resmen başlamış oldu. Gerçekleştirmeyi düşündüğü ortaklığın niteliği hakkında detay bilgi vermeyen firma, bu şekilde finansman kaynağı oluşturmaya çalıştığı anlaşılıyor. Şirket, Kasım 2022’de halka arz oldu. İkinci yılda 21 Mayıs 2024 günü %344,44 oranında bedelsiz sermaye artırımına gitti. İlk açılışını düzeltilmiş verilerle 4,95 TL’den gerçekleştiren hisse, borsaya geldiği günden bu yana dalgalı bir seyir izliyor.