Fed toplantısı öncesi piyasa fiyatlamaları

Dünya borsaları Fed toplantısı öncesinde karışık bir seyir izliyor. Beklentilerden yüksek kasım ayı üretici enflasyonu sonrası ABD hisseleri satıcılı bir seyir izliyor. Enflasyon beklentilerinin gerilemesi ve Çin’in sıfır kovid politikasından uzaklaşması satışın sınırlı olmasını sağlıyor.

Pazartesi günü açıklanacak ABD tüketici enflasyonu ve çarşamba günkü Fed kararı piyasaların yönünü belirlemek için etkili olacak. Güçlü veriye rağmen piyasanın sınırlı negatif tepki vermesi teknik olarak pozitif bir işaret.

Güçlü üretici fiyat artışları sonrası manşet ve çekirdek tüketici enflasyonu aylık artış beklentisi yüzde 0,3 ve yüzde 0,4’e yükseldi. Yıllık manşet ve çekirdek enflasyonun küçük adımlarla yüzde 7,3 ve yüzde 6,1’e gerilemeye devam etmesi bekleniyor.

Fed’in çarşamba günü 50 baz puan artış ile politika faizini yüzde 4,25 – yüzde 4,5 bandına çekeceği tahmin ediliyor. Ancak asıl önemli sorular: Terminal faiz oranı ne olacak? İndirim ne zaman başlayacak?

ABD hisselerindeki satışı ve tahvillerdeki yükselişi doğru tahmin eden Morgan Stanley terminal faiz oranının yüzde 4,5- yüzde 4,75 bandında olacağını ve doların baskı altında kalmaya devam edeceğini tahmin ediyor. Hisse senedinde olumsuza dönen JP Morgan terminal faiz oranını yüzde 4,75- yüzde 5,0 bandında tahmin ediyor. Ancak kapıyı yüzde 5,0 – yüzde 5,25 bandına da açık bırakıyor.

Borsa İstanbul haftayı dünyadan bağımsız güçlü bir alışla bitirdi. Banka hisselerindeki alışla endeks 5.000 psikolojik direncinin hemen üzerinde kapandı.

ABD hisselerindeki satışa rağmen yaşanan yükseliş teknik olarak pozitif bir sinyal. Alıcıların dünya ile ilgilenmediğini gösteriyor. Endeksin 5.000 seviyesinin üzerinde kalması orta vadeli yükselen trende dönüldüğünü teyit ediyor.

Ancak endeksteki yükselişi temel dinamiklerle açıklamakta zorlanıyoruz. Öncü göstergeler ekonomide sert bir yavaşlamaya işaret ediyor. Küresel finansal koşullar destekleyici değil. Finansal baskılamadan kaçan tasarruf sahibinin borsaya yönelmesi yükselişi destekleyen temel dinamik olmaya devam ediyor.

Yükselişin bankaların öncülüğünde olması dördüncü çeyrek kar beklentilerinin güçlü olmasına bağlanılabilir. Ancak yakın gelecek için piyasa kadar iyimser değiliz. Açıklanan makro ihtiyati tedbirler bankaların karlılığını 2023 yılı ilk yarısında önemli oranda baskılayacak. Seçimlerden sonra faizlerin hızla yükseldiği bir senaryo banka hisseleri için potansiyel bir risk olmaya devam ediyor.