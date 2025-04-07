Fiyat marjları yükseliyor özkaynak gücü öne çıkıyor

BIST 100 Endeksi'nde kazançlar ve kayıplar arasındaki fark açıldı. Artan volatiliteyle birlikte yatırımcılar, özsermaye kârlılığı yüksek ve bilançosu güçlü şirketlere ilgiyi yöneltti.

Piyasalarda artan belirsizlik ve küresel türbülans, yatırımcıların daha seçici davranmasına neden oluyor. Özellikle fiyat marjlarında yaşanan yükselişler ve ani dalgalanmalar, özsermaye kârlılığı yüksek şirketleri ön plana çıkarıyor. Bu tür şirketler, güçlü bilançoları sayesinde volatil dönemlerde yatırımcı ilgisini daha fazla çekiyor. Yatırımcılar artık kısa vadeli hikâyelerden çok, sağlam temellere dayalı şirketlere yöneliyor.

BIST 100 Endeksi’nde yılbaşından bu yana yaşanan performanslar büyük farklılıklar gösteriyor. Graintürk Holding %146, Tekfen Holding %80,85 ve Ral Yatırım Holding %74,99 gibi yüksek getiriler sağladı. Ancak aynı dönemde ARD Bilişim Teknolojileri %34,93 ve Vestel %33,24 oranında değer kaybetti. Borsanın toplu yükselmediği dönemlerde şirket bazlı seçim daha fazla öne çıkıyor. Göstergeler de söz konusu durumu teyit eder nitelikte.

Dalgalı dönemlerde öne çıkan bir başka kriter ise özvarlık kârlılığı. Yatırımcıların güçlü bilançolu şirketleri pozitif fiyatladığı görülüyor. Özvarlık kârlılığı %10’un üzerinde olan şirketler, bu dönemde yatırımcılara istikrar vadediyor. Öne çıkan hisseler arasında Ford Otosan, Pegasus, Oyak Çimento, Doğuş Otomotiv ve Aselsan dikkat çekiyor. Bu şirketler, hem sektör içi rekabet güçleriyle hem de kârlılık yapılarıyla öne çıkıyor.

Son dönemdeki yurt dışı ve yurt içi gelişmeler, yatırım kararlarında daha fazla analiz ve temkin gerektiriyor. Yatırımcılar artık sadece haber akışına değil, şirketlerin içsel değerlerine ve sürdürülebilir finansal yapılarına odaklanma ihtiyacı hissediyor.

ZEYNEP’E SOR

BORÇ KAYNAK ORANI MI, BORÇ/ÖZSERMAYE Mİ?

Borç kaynak oranı; finansman kaynağı, kapsayıcılık, finansman riski, kıyaslama. Özsermayeyi görememe, dalgalanmaya duyarlılık, analizde yetersizlik.

Toplam Borç/Özsermaye; kritik gösterge, finansal kaldıraç, riski görme, uzun vadeli. Negatif özsermayede kullanılamama, dalgalanma, yanıltıcılık.

Endeksten çıkarılma kısa süreli etkide bulunabilir. Uzun vadede temel göstergeler belirleyicidir

Alarko Holding’in BIST 30 Endeksinden çıkması fiyatı nasıl etkiler, öğrenebilir miyim? / Burak Şimşek

Burak, BIST 30 Endeksinden çıkan hisseler, özellikle pasif fonlar ve endeks takip eden yatırım araçları tarafından satışa konu edilebilir. Bu durum kısa vadede fiyat üzerinde baskıya yol açsa da şirketin temel göstergeleri güçlüyse söz konusu etki geçici kalır. Alarko Holding’in BIST 30’dan çıkarılması, 21 Mart’ta ilan edilirken sonrasında geri alım programı aktif olarak sürdürüldüğü gözlendi. Şirket, 25-28 Mart arasında destek amaçlı olarak yüksek hacimli alımlarda bulundu. Yaklaşık 3 milyon adet hisse geri alırken ortalama maliyet 93,51 TL’ye denk geliyor. Alımlar fiyatı desteklerken son bir aydaki artış %34 seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yıl zarar açıkladı. Fonlardan alım var. Sektördeki toparlanma büyümesini destekleyecek

Kardemir’in zarar etmesi karşısında aracı kurumların beklentisini öğrenebilir miyim? / Rıza Kızıl

Rıza, Kardemir geçtiğimiz yıl zarar açıklamasına rağmen, aracı kurumların hisseye yönelik olumlu beklentilerini koruduğu görülüyor. Kardemir D hissesi için aracı kurumların hedef fiyat ortalaması 40 TL seviyesinde. Bu da son işlem fiyatı olan 26,76 TL’ye göre yaklaşık %50’lik bir potansiyel getiriye işaret ediyor. Ziraat Yatırım 47 TL ile en yüksek hedef fiyatı öneriyor. Öte yandan mart ayında Agese Emeklilik, kurucusu olduğu emeklilik yatırım fonlarına 27,93 TL’den 6,3 milyon adet alım yaparak payını %5’in üzerine taşıdı. Aracı kurumlar, Kardemir’in büyüme potansiyeli taşıdığına ve çelik sektöründeki toparlanmanın gücüne vurgu yapıyor.

YATIRIM FONLARI

Atlas Portföy’ün AHU Fonu borçlanma araçlarıyla bir yılda %60 getiri sağladı

Atlas Portföy Birinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (AHU), portföyünün %80’inden fazlasını yerli özel sektör bonolarına yönlendirerek sabit ve değişken faizli borçlanma araçlarına odaklanıyor. Fonun kalan kısmı ise tahvil ve yatırım fonları gibi enstrümanlarla çeşitlendiriliyor. Pazar payı ve doluluk oranı düşük olan fonun 1.287 yatırımcısı bulunuyor. Düşük risk değerine sahip fon, güvenli liman arayan yatırımcılar için sade ve kontrollü bir portföy sunuyor. Düşük risk profiline rağmen yüksek yıllık getirisiyle öne çıkıyor. Son bir yılda %59,92’lik performans yakalayan AHU, aynı dönemde oynaklığın düşük seyrettiği sabit getirili araçlarda istikrarlı bir büyüme sağlamayı başardı. Aralıktan bu yana para girişi olan fonda nisan ayının ilk günlerinde ise nakit çıkışı gözleniyor.

TAHVİL

Nurol Yatırım Bankası, %52,54 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Nurol Yatırım Bankası, 03.04.2025 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 500.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %47, bileşik faizi ise %52,54’e denk geliyor. 182 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %23,44 olacak.

%47 YILLIK BASİT FAİZ

4 Nisan tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %45,99 seviyesinde bulunuyor. Nurol Yatırım Bankası’nın çıkardığı bononun yıllık %47 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 1,01 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı için uygun bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 04.04.2025 olurken vade tarihi 03.10.2025 olacak. Piyasada TRFNURLE2539 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ARD BİLİŞİM

E-Devlet projesiyle alakalı Bakanlığa hizmet veriyor. Proje kapsamında ek iş aldı.

Geliri artacak ARD Bilişim; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürüttüğü 217,5 milyon TL tutarındaki yazılım geliştirme ve danışmanlık sözleşmesi kapsamında 40.532.000 TL’lik iş artışı sağladı. 29 personel istihdamıyla yürütülen ve bakanlık hizmetlerinin dijital dönüşümünü kapsayan proje, E-devlet entegrasyonu ve karar destek sistemleri dahil birçok teknolojik çözümü barındırıyor. Kamu kurumlarıyla gerçekleştirilen projeler, teknolojik dönüşümün sürdürülebilirliği açısından önemli. Özellikle kullanıcı odaklı platformların oluşturulması, kamuda verimliliği artırıyor. ARD Bilişim’in sunduğu çözümler, yalnızca yazılım geliştirme değil, aynı zamanda kamu hizmetlerinin merkezi ve entegre bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayan süreçlerini de içeriyor.

EFOR ÇAY

Bağlı ortaklığı, Endonezya’daki firmayla 340 milyon liralık sözleşmeye imza attı

Efor Çay’ın %100 bağlı ortaklığı Efor Gübre Madencilik, Endonezya merkezli firmayla yüksek kaliteli metalurjik kok tedarikine yönelik sözleşme imzaladı. Anlaşma tutarı 340.503.300 TL olarak açıklandı. Bu gelişme, şirketin hem ticaret hacmini büyütme hem de ürün portföyünü çeşitlendirme açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Metalurjik kok, özellikle çelik üretiminde kullanılan temel enerji ve indirgeme maddelerinden biri olarak biliniyor. Yüksek sıcaklıklarda karbonca zenginleştirilmiş kömürden elde edilen bu malzeme, demir cevherini eritmek ve yüksek fırınlarda enerji sağlamak amacıyla kullanılmakta. Sözleşme, şirketin tarım alanı dışında da faaliyetini genişletme yönlü faaliyet yürüttüğünü gösteriyor. Efor Çay, geçtiğimiz yıl gelir ve kârını düşürdü.

GEN İLAÇ

Yozgat’taki GES projesini tamamladı. Elektrik ihtiyacının %45’ini güneşten karşılayacak

Gen İlaç, sürdürülebilirlik ve enerji maliyetlerini azaltma çalışmalarına devam ediyor. Yozgat Çekerek’te kurduğu 4,85 MW kurulu güce sahip santralin TEDAŞ tarafından kesin kabulü gerçekleşti. Böylece toplam GES kapasitesi 6,45 MW’a ulaştı. İhtiyacının ise yaklaşık %40- 45’i yenilenebilir kaynaklardan karşılanır duruma geldi. Enerji yoğun sektörlerde faaliyet gösteren şirketler açısından kendi elektrik ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan sağlamak, sadece maliyetleri düşürmekle kalmaz, aynı zamanda çevresel etkiyi azaltarak sürdürülebilirlik kriterlerine uyumu da artırır. Bu açıdan GES’ler, düşük işletme maliyeti ve uzun vadeli enerji bağımsızlığı sağlamasıyla öne çıkıyor. Türkiye’nin artan güneşlenme potansiyeli de bu yatırımları daha cazip hale getiriyor.