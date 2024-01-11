Foça Club Med’in yerine 50 milyon dolar yatırımla lüks tatil köyü geliyor

Club Méditerranée ya da kısa adıyla Club Med, 32 ülkede 70’e civarında tesisi ile faaliyet gösteriyor. Dünyanın en köklü turizm gruplarından olan Club Med’in Türkiye’de Antalya ve Bodrum’da iki tesisi var ve sürekli artan müşteri sayısıyla dikkat çekiyor.

Club Med, Türkiye’de yatırım yapan ilk yabancı gruplardan… Türkiye’deki ilk tatil köyünü 1967 yılında Foça’da hayata geçirdi. Bu tesis aynı zamanda Türkiye’deki ilk tatil köyü oldu. Yıllarca hizmet veren Foça Club Med, işletme süresinin uzatılmaması başta olmak üzere birçok sebep bir araya gelince 2005 yılında kapandı. Atıl kalan tatil köyü için üç kez ihaleye çıkıldı. 2006 ve 2018 yıllarındaki ihaleler, Özelleştirme İdaresi’nce tahsis yapılmadığı gerekçesiyle iptal edildi. 2010 yılında açılan ihaleye teklif veren olmadı. 2021 yılına gelindiğinde tekrar ihaleye çıkıldı. 400 civarında bungalov oda, yüzme havuzu, amfi tiyatro, güzel sanatlar binası, disko, revir, basketbol sahası, tenis kortları, hamam, butik gibi bölümleri, 900 metrelik plajı olan tatil köyü için düzenlenen ihalede 11 grup yarıştı. Ve toplamda 280 dönüm araziye yayılan tatil köyünün işletme hakkı 49 yıllığına 131 milyon TL bedelle BKG Ortak Girişim Grubu’na verildi.

Marriott, Accor gibi büyük gruplarla görüşülüyor

Öğrendiğime göre BKG’nin ortakları tatil köyüne yatırım yapmak için Dali Turizm Yatırımları ve İşletmeleri A.Ş. şirketini kurmuş. Kayıtlarda Atilla Kesler, Mehmet Hazım Giray, Nevhan Gündüz, Seçil Göktalay ve Şeyh Şamil Çağlar’ın ortak göründüğü Dali Turizm Yatırımları ve İşletmeleri A.Ş., tatil köyünü 2025 yazına yetiştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Tatil köyü, A plus yani lüks segment müşteriye hitap edecek şekilde yenileniyor.

Turizm sektörü kulislerinden edindiğim bilgilere göre ortaklar, tatil köyüne 50 milyon dolarlık yatırım yapacak ve işletmesini büyük bir otel zincirine verecek. Hatta bunun için Marriott ve Accor gibi gruplarla görüşmeler başlamış.

Yer seçiminde martı kanadını gören Salvador Dali etkili oldu

Club Med, 1950’li yıllarda Gérard Blitz ve Gilbert Trigano’nun konsept tatil fikrinden ortaya çıkmış. Düşük ücretlerle çadır turizmi yaparak yola çıkan şirket, zamanla yaz ve kış için farklı seçenekler sunan tatil köyleri yapmaya başlamış.“Her şey dahil” otel felsefesini turizm sektörüne kazandıran Club Med’in kurucularından Gérard Blitz, Türkiye’nin turizmde atağa geçtiği dönemde bakanlık tarafından Türkiye’ye davet edilir. Görüşmeler yapılır, anlaşma sağlanır ve Foça Club Med, Emekli Sandığı’nın girişimiyle Türkiye’deki ilk tatil köyü olarak 1967’de hizmet vermeye başlar. Foça’nın seçilmesinde havalimanı bağlantısının olması ve Marsilya ile benzerliğinin etkili olduğu birçok kaynakta belirtiliyor. Denizden karaya baktığınız zaman tek ve iki katlı yapıların olduğu tatil köyünün yeri ise martı kanadı gibi görünüyor. Rivayet o ki yer seçmek için Foça’ya gelen Gilbert Trigano’nun yanında ünlü ressam Salvador Dali de vardır. Ve yer seçiminde martı kanadı görünümünden dolayı fikri Dali verir. Öğrendiğime göre, ihaleyi kazanan ortaklar, bu rivayetten etkilenerek şirketlerinin adını Dali Turizm Yatırımları koymuş.