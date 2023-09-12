Galatasaray’a sponsor oldu, ayda 150 olan acente talebi 2 bine çıktı

GKN Kargo’nun Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, bu köşenin ilk konuklarından… Ekim 2021’de bu köşeyi yazmaya başladım, kasım sonunda Akyürek’in hikayesini yazmışım… Şanlıurfa Viranşehirli olan ve aile işi dağıtımcılığı sürdüren Gökhan Akyürek’i 2017 yılında akrabası olan B&G Store’un sahibi Seyid Nebati teşvik etti ve kargo sektöründe perakende alanına yatırım yapmasına vesile oldu. Pandemiyle kargo sektörü patlayınca Akyürek, bu alana yatırımlarını artırma kararı verdi, 1,5 yılda 150 milyon TL yatırım yaptı. Kuryelerin elindeki telefondan depolara her şeyi yeniledi. Büyük bir tekstil şirketinin Okmeydanı’ndaki sekiz katlı binasını aldı. Şirketin merkezini İkitelli’den bu binaya taşıdı. Yatırımlarının meyvesini sektörün önemli firmaları arasına girerek aldı. GKN Kargo, bugün perakende sektörünün dev markalarının yanı sıra otomotiv yedek parça, sağlık ve gıda gibi sektörlerde 3.500 kurumsal müşteriye hizmet veriyor. Gökhan Akyürek, o sohbetimizde “Hedefimiz 5 yıl içinde Türkiye’nin en iyi hizmeti veren, 81 ile teslimat yapan 20 bin kişilik bir grup olmak” demişti.

‘Bilinirliğimiz de arttı müşteri sayımız da’

GKN Kargo, son dönemde spor kulüpleriyle imzaladığı sponsorluk anlaşmalarıyla gündemde… 2023-24 sezonu için Galatasaray erkek futbol takımının forma kol sponsoru olan şirket, Gaziantep ve Akyürek’in memleketi Şanlıurfa’nın da forma kol sponsorluğunu üstlendi. GKN Kargo, geçen hafta da Galatasaray ile antrenman formalarının sponsorluğu için anlaşma imzaladı. Geçen yıl Beşiktaş kadın basketbol takımının sponsorlarından olan şirket bu yıl erkek basketbol ve erkek futbol takımının şort sponsorluğu için görüşmelerini sürdürüyor.

Gökhan Akyürek’e spordaki bu sponsorlukların özel bir nedeni olup olmadığını sordum. Çok net bir şekilde özetliyor: “İki yıldır sponsorluklara başladık. Aslında bir risk aldık, karşılığını bulamayabilirdik ama çok hızlı geri dönüşler aldık. Markamıza inanılmaz katkısı var. Galatasaray’a sponsor olduğumuzdan beri bilinirliğimiz bire üç arttı. Türkiye’ye yayılma sürecimiz hızlandı, müşterilerimiz arttı. Galatarasay sponsorluğumuzdan önce ayda 100-150 olan acentelik başvuruları şimdi 1500-2000 oldu.”

Sponsorluğun kendileri için bir imzadan ötesini ifade ettiğine de değinen Akyürek, şunları söylüyor: “GKN Kargo olarak her zaman sporu ve sporcuyu destekleme ilkesiyle hareket ettik, çünkü biz sporun, özellikle futbolun hız, dayanıklılık ve azmi temsil ettiğini, bunların iş hayatının da vazgeçilmezleri olduğunu biliyoruz. Başarımızı durup dinlenmeden çalışmaya ve yenilikleri takip ederek sektöre entegre etme becerimize borçluyuz. Bizim için bu anlaşma, Galatasaray’ın hızına ve azmine ortak olmanın yanı sıra, spora olan desteğimizi bir adım daha ileri taşımanın da ifadesidir. Çünkü biz GKN Kargo olarak inanıyoruz ki sporun başarısı, toplumun başarısını ve dinamizmini de beraberinde getirir. Hız ve çevikliğin esas olduğu futbolla benzer dinamikler üzerine kurulu olan taşımacılık sektörünün bir üyesi olarak, bundan sonra da sporu ve özellikle futbolu desteklemeye devam edeceğiz. Geleceğimizin teminatı olan genç sporcularımıza olan güvenimizi sponsorluk ile bir kez daha ifade ediyoruz. Spor ve sporcunun bizler gibi markalar tarafından desteklendiğinde büyük başarılara imza atılmasının kaçınılmaz olduğunu düşünüyoruz.”

Galatasaray’a sponsor oldu, ayda 150 olan acente talebi 2 bine çıktı

Şu anda 76 acenteleri olduğunu, 300’e gelince duracaklarını kaydeden Gökhan Akyürek, “Son iki yılda büyümemiz dört kat arttı. Bunda verdiğimiz hizmet, alt yapımız ve özellikle pazarlama çalışmalarımız çok etkili oldu. Sponsorlukla beraber inanılmaz bir büyüme hızına ulaştık. Sektörde de hızla üst sıralara doğru ilerliyoruz” diyor. Gökhan Akyürek’e kaç çalışanları olduğunu soruyorum, şöyle yanıtlıyor: “Bugün Türkiye’de 8 bölge müdürlüğü 10 transfer merkezi ve 1500’ün üzerinde çalışanıyla kurumsal kargo hizmeti veren GKN, en hızlı büyüyen kargo şirketleri arasındaki yerini alıyor. Yıl sonunda 2 bin çalışana ulaşma hedefimiz var. Acentelerimizle birlikte bu sayı 5 bini bulacak.”

‘Deprem yüzünden doğuda ciddi düşüş var, İç Anadolu’da işler arttı’

Gökhan Akyürek’le sektördeki gelişmeleri de konuştuk. Pazarın çok hareketli olduğunu vurguluyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor: “Seçimden sonra bir bekleme dönemi olur, işler düşer diyorduk ama öyle olmadı. Güven ortamı var. Kurumsal müşterilerimizin cirolarında yüzde 30-60 arasında değişen artışlar var. Bu bizim büyüme hızımızı da artırdı. Bu yılı geçen yıla göre yüzde 350 büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz.” Akyürek’e Türkiye genelinde hangi bölgelerin öne çıktığını soruyorum. Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerde işlerin arttığını belirtiyor ve devam ediyor: “Türkiye’nin batısında ve İç Anadolu’da işler arttı. Doğuda ciddi düşüş var. Depremler yüzünden yaşanan göçten dolayı İç Anadolu’ya kayış olduğunu düşünüyoruz.”