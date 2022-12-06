Galip Aykaç ‘provokasyonu’ engellemek için istifa etti

BİM CEO’su Galip Aykaç'ın, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı olarak MHP lideri Devlet Bahçeli'nin fahiş fiyatlarla ilgili açıklamasına verdiği yanıt hafta sonunda tabir yerindeyse gündemin ilk sırasına oturdu. Bu açıklamanın perde arkasını yazmadan önce kısa bir hatırlatma yapmakta fayda var. Devlet Bahçeli, enflasyon etkisiyle oluşan fahiş fiyatlardan zincir marketleri sorumlu tuttu ve zam yapan zincir marketlerin ‘FETÖ’yle bağılarının araştırılmasını önerdi. Bu açıklamadan sonra Ocak 2019’dan beri derneğin başkanlığını yürüten Aykaç, “FETÖ terör örgütüyle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bize bakarak 'ya bir tuğla da ben koyayım bu binanın temel taşına' demeyen, bir tane dikili ağacı olmayan insanlar sizlere ve bizlere bu yakıştırmayı yapıyorlar. Bre ahlaksızlar, bre densizler sizlere bundan sonra sizin tonunuzda cevap vereceğim bilesiniz” şeklinde sert ifadeler içeren bir açıklama yaptı.

Aykaç’ın açıklamasından sonra farklı kesimlerden aynı sertlikte cevaplar hatta tehditler geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda isim verip, "Vatandaşın kanını emen asalaklar" diyerek Aykaç'ı hedef aldı. Suç örgütü liderliğinden tutuklanan, Alaattin Çakıcı ile birlikte tahliye edilen Kürşad Yılmaz da Aykaç'a yönelik tehdit içerikli mesajlar paylaştı. Dernek yönetimindeki Şok Marketler ise yazılı bir açıklama yaparak Aykaç’ın yönetim kurulu kararı olmadan bu açıklamayı yaptığını bildirdi ve istifa etmesini istedi.

‘Galip Aykaç, yönetimden habersiz açıklama yapmadı’

4 Aralık’ta yeni bir açıklama yapan Galip Aykaç, Bahçeli’den özür dileyerek istifa etti. Peki istifa sürecinin perde arkasında neler yaşandı?

Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu, hafta sonunu toplantı halinde geçirdi. Bu toplantılarda üç konu öne çıktı. Bu konuların birincisi açıklamanın yönetimden habersiz yapıldığının doğruyu yansıtmadığı oldu. Yönetim kurulundan isimler ve sektörün önde gelenlerine olayın perde arkasını sordum. Bilgi aldığım dernek yönetiminden isimler, “Uzun süredir marketlerin çok üzerine gelindiğini kamuoyuna anlatmamız lazım diyorduk. En son kongremizde tarımı ele aldık. Ajandamız ahenk içinde ilerliyordu. Galip Bey yönetimde üzerinde mutabakat olan bir konuşma yaptı. Ancak bu konuşma dezenformasyona uğratıldı, infial yaratacak tehditler gelince sıkıntı oldu” bilgisini verdi.

Şok’un açıklaması yönetim kurulunu ‘şok’ etti

Şok Marketler’in, Galip Aykaç’ın istifasını istediği açıklama yönetim kurulunun ikinci önemli konusu oldu. Yönetimde yer alan isimlerin verdiği bilgiye göre, bu açıklama kendilerinde adeta ‘şok’ etkisi yarattı. Kaynaklar, “Şok Marketler’in açıklaması beklenmedik bir sürpriz oldu, çok da hoş karşılanmadı. Dernek zaten polemikten uzak duran, kamuoyuna doğruyu anlatmaya özen gösteren bir duruş sergilerken, bu açıklama iyi olmadı” dediler.

Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu’nda öne çıkan üçüncü konu ise Galip Aykaç’ın istifası oldu. Kurulda görevli isimlerden aldığım bilgiye göre, Aykaç’ın istifasının Şok Marketler’in çağrısıyla ilgisi yok. Hatta yönetim kurulundan istifa etmemesi, bunun gereksiz olduğu yönünde telkinde bulunuldu. Ancak yurt genelinde 10 binin üzerinde şubesi olan BİM üzerinden provokasyon yapılmasından çekinen Aykaç, istifada ısrar etti.

Öte yandan hafta sonu yapılan toplantılarda dernekte ocak ayındaki seçime kadar başkanlığı kimin yapacağı kararlaştırılmadı. Edindiğim bilgiye göre seçime kadar başkansız devam edilmesi fikri de ikinci seçenek olarak masada.