Gençlere sadece umut değil projelerle destek veriyorlar

Depremin üzerinden üç aydan fazla bir süre geçti. Sivil toplum kuruluşları depremin ilk gününden beri bölge için çalışıyor, proje üretiyor. Çocuklardan kadınlara her kesimin barınmadan hijyene, sağlıktan eğitime ihtiyaçlarının giderilmesi ve insani yaşam şartlarına kavuşması STK’ların önceliklerinden… STK’lar geleceğimizin teminatı gençler için de önemli projeler üzerinde çalışıyor. Türkiye Eğitim Vakfı’ndan Toplum Gönüllüleri Vakfı’na, Anadolu Vakfı’ndan Habitat Derneği’ne onlarca vakıf ve dernek gençlerin eğitimlerine devam edebilmesi için çalışıyor. Turkish Philanthropy Funds ve Turkey Mozaik Foundaiton’un başını çektiği yurt dışındaki platformlar da sağladıkları hibelerle bu projelere milyonlarca dolarlık destek veriyor. Seçim sürecinin yaşandığı şu günlerde çalışmalar biraz sekteye uğrasa da STK’lar canla başla projelerinin sağlıklı bir biçimde yürümesi için çaba sarf ediyor.

Bu köşede sık sık dernek ve vakıfların deprem bölgesine yönelik çalışmalarını aktarmaya çalışıyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bu projelerle ilgili bir toparlama yapmak istedim. Çünkü iyi projeler ne kadar çok paylaşılırsa desteğin de o oranda artacağına inanıyorum. Gelelim gençler için yapılan çalışmalara…

Turkish Philanthropy Funds’dan 7,5 milyon dolar hibe

Turkish Philanthropy Funds (TPF), deprem bölgesi için bugüne kadar 7,5 milyon dolarlık hibe sağladı. TPF, 50’nin üzerinde STK’ya destek verdi, vermeye devam ediyor. Bu destekler arasında gençlere yönelik projeler önemli bir yer tutuyor. Örneğin Toplum Gönüllüleri Vakfı’na toplamda 188 bin dolarlık hibe sağlandı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne öğrenciler ve ailelerinin, 200 kız üniversite öğrencisinin desteklenmesi için için toplam 553 bin dolar hibe edilirken Türk Eğitim Vakfı’na yapılan hibe 39 bin dolar, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na 170 bin dolar, ailelerini ve evlerini kaybeden 160 üniversite öğrencisine nakit yardımı desteklemek için Askıda Ne Var’a 96 bin dolar oldu.

600’den fazla şirket genç istihdamına destek veriyor

Türkiye’de 1,2 milyondan fazla genç yetenekle yerli ve yabancı 900’den fazla şirketin aktif şekilde kullandığı Youthall, depremden sonra Genç İstihdam Seferberliği başlattı. 18-35 yaşları arasında, depremden etkilenerek ailesini, evini veya işini kaybetmiş gençler ile onların istihdamına katkı sağlamak isteyen şirketleri buluşturan #Seninleyiz seferberliğine Canon, Colin’s, Kordsa, Akçansa, L'Oréal, Siemens, Ak Gıda, Lila Group, Vestel, Garanti BBVA ve Grup şirketleri, LC Waikiki, Kale Grubu, Petrol Ofisi, Henkel ve Sabancı’nın da aralarında olduğu 600’ün üzerinde şirket destek verdi. Bu şirketlerle buluşan gençlerin sayısı ise 10 bini aştı.

Askıda Ne Var’da burs da var online eğitim de

Askıda Ne Var Derneği’nin üniversite öğrencilerine destek için başlattığı AskıdaBursVar programı da gençlere destek anlamında çok önemli işler yapıyor. Fiba, Teknosa, Vestel, McDonald's Türkiye, Komagene, Tavuk Dünyası, ILBAK Holding, Flormar ve PUMA Group Almanya programa destek veren gruplar arasında yer aldı. Geçen ayki verilere göre 100’e yakın gönüllünün el ele vererek oluşturduğu program kapsamında 20 milyon TL’ye yakın kaynak yaratıldı. Bu kaynak 4 binin üzerinde öğrenciye nakdi burs, 6 binden fazla üniversite öğrencisine bilgisayar, online eğitim, yemek, gıda/kişisel bakım paketleri gibi destekler vermek için kullanılacak.

Habitat Derneği ortak çalışma alanı yaratıyor, eğitim veriyor

Habitat Derneği, Türkiye Vodafone Vakfı ile birlikte afet bölgesindeki çocukların ve gençlerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla 'Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek' projesi kapsamında ilk konteyner teknoloji sınıfını Adıyaman'da açtı. Habitat Derneği’nin Başkanı Sezai Hazır, yakında Kahramanmaraş’ta teknoloji sınıfı açacaklarını anlattı. Gençlere yapay zekadan blockchain’e birçok eğitim verdiklerini kaydeden Hazır, aynı zamanda Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman’daki ortak yaşam alanlarında da gençlere eğitimlerini sürdürmeleri, kendilerini geliştirmeleri için uygun ortam yarattıklarını vurguladı.

Suna’nın Kızları, kızlar için güvenli alan oluşturmaya odaklandı

İpek Kıraç’ın kurduğu Suna’nın Kızları, 12-18 yaş aralığındaki özellikle kızların hem okuldan geri kalmamaları hem de duygusal ve fiziksel anlamda iyi olma halleri için güvenli alanlar oluşturmayı odağına aldı. Suna’nın Kızları, Kahramanmaraş Pazarcık’ta Çocuk Yaşam Merkezi’ni Turkish Philantrophy Funds’un desteğiyle kurdu. Bir sonraki Çocuk Yaşam Merkezi Hatay’da kurulacak.