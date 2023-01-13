Gıda Perakencileri Derneği’nin yönetiminde ‘Şok’ değişim!

Toplamda 300 milyar TL’nin üzerinde ciroyla ekonomiye, 450 binin üzerinde çalışanla istihdama ciddi bir katkı sağlayan sektörü temsil eden Gıda Perakendecileri Derneği (GDP) 10 Ocak’ta yeni başkanını seçti. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine sektörün deneyimli ismi Alp Önder Özpamukçu seçildi. Galip Aykaç başkanlığındaki bir önce yönetimde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Migros İcra Başkanı Özgür Tort, Caffe Nero Türkiye CEO’su Ahmet Yanıkoğlu ve Özay Hukuk Direktörü Merter Özay bu görevlerini yürütmeye devam edecek. Genel kuruldan sonra yönetim kurulunda değişim olup olmadığını merak ettim. Gördüm ki sektörün en büyük üçüncü oyuncusu olarak nitelendirilen Şok Marketler’in CEO’su Uğur Demirel yönetim kurulunda yoktu.

2012 yılında kurulan Gıda Perakendecileri Derneği’nin kuruluşundan bu yana yönetiminde yer alan Şok Marketler’le ilgili bu kararın nedenini merak ettim. Öğrendiğim kadarıyla bu değişim Şok Marketler’in bir tercihi değil. Uğur Demirel’in yönetimde yer almama yönünde bir kararı olmamış. Kulislerde konuşulanlara göre, bu kararın ardında iki ana sebep yatıyor. Bu sebeplerden birincisi Şok Marketler’in MHP Lideri Devlet Bahçeli ile girdiği polemikten sonra Galip Aykaç’ı istifaya davet etmesi.

Yönetime BİM ve Çelebi Gıda’dan iki isim girdi

Kulislerde, “Şok Marketler, Galip Aykaç’ın yönetim kurulu kararı olmadan açıklama yapmasını eleştirdi ve istifasını istedi. Bu dernek içinde Galip Aykaç’a yanlış yapıldığı şeklinde algılandı ve tepki çekti. Şok Marketler’in yönetime alınmamasındaki ikinci önemli sebep ise 1 Ocak’ta 1000 üründe fiyat sabitlediğini açıklaması oldu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş; Migros CEO’su Özgür Tort, A101 CEO’su Cem Maltaş, Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel ve BİM CEO’su Galip Aykaç’ın katıldığı toplantıda fiyatlar konusunda destek istedi. Marketler bu toplantıdan sonra fiyat sabitleme üzerinde çalışmaya başladı. Ancak Şok hızlı davrandı ve ilk açıklamayı yaptı. Bu da zamanlama açısından dernekte tepki çekti” yorumları yapılıyor.

Bu arada derneğin 10 Ocak’ta gerçekleştirilen genel kurulunda yönetime iki yeni isim girdi. Daha önce yönetimde Galip Aykaç’ın temsil ettiği BİM’in yeni temsilcisi Haluk Dortluoğlu oldu. BİM CFO’su olan Dortluoğlu, File’nin de CEO’su olarak görev yapıyor. Yönetime giren diğer isim ise Çelebi Gıda’dan Banu Arıduru… Çelebi Hizmet Gıda İşletmeleri ile Little Caesars Pizza Türkiye’nin CEO’su olan Banu Arıduru, yönetime ilk kez girdi. Banu Arıduru’nun temsil ettiği şirket iki yıl önce derneğe üye oldu.

Kulislerde konuşulan iddialar böyle… Bakalım önümüzdeki günlerde Gıda Perakendecileri Derneği’nin yeni dönem çalışmalar neler olacak ve Şok Marketler kanadında nasıl bir aksiyon yaşanacak?