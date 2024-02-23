HABER ANALİZ / BIST GIDA, İÇECEK

Gıdada ağır toplar yavaş kaldı, küçükler abarttı

Borsada Gıda Sektör Endeksi yılbaşından bu yana %26,65 yükselirken üç hisse yılbaşından bu yana %150 prim yaptı. Endekste ağırlığı yüksek hisseler yavaş kalırken küçük hisselerde primler yüzde 212’lere kadar çıktı.

Enfl asyon yüksek seyrederken gözler gıda sektöründe. Sektör hisselerinde yılbaşından bu yana yaşanan yükselişler yatırımcıların başını döndürdü. Sektör endeksinde ağırlığı yüksek hisseler yavaş kaldı.

Borsa İstanbul’da gıda sektöründe 38 şirket bulunuyor. Gıda Sektör Endeksi yılbaşından bu yana yüzde 26,65 oranında yükselirken sektörde bulunun 38 hisseden yedisi Endeks performansının üzerine çıkarak yılbaşından bu yana yüzde 50’nin üzerinde kazandırdı.

Üç hissede yılbaşından bu yana getiri yüzde 100’ü aştı

Ersu Gıda’nın Gıda Sektör Endeksindeki ağırlığı yüzde 1 bile değil. Hisse yılbaşından bu yana yüzde 212 yükseldi. Tetamat Gıda’nın fiyatı yüzde 185 arttı. Selçuk Gıda hisseleri ise yüzde 165 yükseldi. Yılbaşından bu yana yaşanan abartılı çıkış şirketlerin mali performanslarıyla uyuşmuyor. Bunda firmaların küçük sermayeli olmasının etkisi bulunuyor.

Hisseler adeta uçuyor Tetemat Gıda’nın 1 milyon sermayesi var. Son 6 ayda yüzde 548 yükseldi. Hisseler adeta kanatlanmış uçuyor gibi. Yılbaşından bu yana hisselerdeki işlemlere baktığımızda hareketin ortalama 2.000 ile 4.000 adet arasındaki işlemle gerçekleştiğini görüyoruz. Bu arada bazı kurumlar da yılbaşından bu yana 3’er bin adetlik satışlar yaptı.

Altı ayda yüzde 548 getiri nedir?

Altı ayda yüzde 548 getiri nedir? Beklenmedik olağandışı bir gelişmedir. Yüksek riskli varlıklarda görülür. Ani bir büyümedir. Çığır açan yeni bir üründür. Şirketin büyük bir sözleşmeye imza atmasıdır. Bazen de piyasa spekülayonudur.

Bireysel yatırımcılar abartı rüzgârında

Kimi yatırımcı abartı rüzgarının peşinde koşuyor. Peki, ya rüzgâr tersten esmeye başlayınca….

PİYASALARIN NABZI

Hızlı çıkan çabuk yorulur, yatırımcı dikkatli olmalı

NEDEN YÜKSELDİ?

● Bor Şeker (BORSK) son 4 günde %46,26 yükseldi. Borsaya yeni açılan hisse tavan serisiyle yükseldi.

● Kuştur (KSTUR) son 8 günde %75,37 yükseldi. Şirket olağandışı fiyat hareketiyle ilgili açıklanmamış bir haber yok dedi.

● Pasifik Teknoloji (PATEK) son 6 günde %76,75 yükseldi. Borsaya yeni açılan hisse tavan serisiyle yükseldi.

● Flap Kongre Toplantı Hiz. (FLAP) son 8 günde %32,72 yükseldi. Ocak ayında Çankaya’daki 3 arsanın birleştirilme talebini belediye kabul etti. Arsa üzerine rezidans yapılacak.

● Batısöke Çimento (BSOKE) son 5 günde %34,40 yükseldi. Bir kurumsal yatırımcı payını %5’in üzerine çıkardı.

NEDEN DÜŞTÜ?

Trend GMYO (TDGYO) son 2 günde %18,46 düştü. Hızlı çıkış sonrası direnç bölgesini aşamadı. Şeker GMYO (SEGYO) son 4 günde %15,80 düştü. 2023 yıl sonu bilançosu açıklandı. Kârı %55,72 geriledi.

Kent Gıda (KENT) son 3 günde %15,30 düştü. Toblerone Sütlü ürününü tedbir amaçlı geri çağırdı.

NE OLDU?

Fed, toplantı tutanaklarında hızlı faiz indirim riskine dikkat çekti; temkinli yaklaşım var. Halka arzlarda tavan serileri görülüyor; getiriler %70’leri aştı. Yatırımcı dikkatli olmalı. Şirketler bilanço açıklıyor; 35 şirket bilanço açıkladı. Satışların %75’i enfl asyonun üzerinde. Goldman Sachs, Fed’in faiz indiriminin altın, bakır, petrol fiyatlarını yükselteceğine vurgu yaptı. TCBM, faiz kararında satır aralarında miktarsal sıkılaşmaya yönelik mesajlar izlendi.

NE OLACAK?

Endeksin yükseliş trendinde 55. gün; Küçük gerilemeler olsa da trend korunuyor.Kurumlar hisselerde hedef fiyatlarını yukarı güncelliyor; olumlu beklentileri artırır. Borsada hacim 200 milyarın üzerinde; katılımın yüksek seyri sürüyor. Endeks yılbaşından bu yana 8 günlük ortalamanın altına kaymadı; hareket güçlü. Dolar kuru hareketli hem yurt içi hem yurt içi verilere odaklanıldı.

ZEYNEP’E SOR

SABIR MI, SÜRAT Mİ?

“Sabır” ve “sürat” sıklıkla karşılaşılan bir ikilemdir. Sabır; şirketlerin büyüme potansiyeline odaklanır ve riski sevmez. Sürat; dalgalanmalardan yararlanma çabasıdır ve daha yüksek risk içerir. İki tercih arasında belirleyici olan yatırımcının risk toleransıdır.

O bakım hiç de ucuza mal olmayacak

Tüpraş çok yükseldi. Sizce buradan alınır mı?/ Erdem Demir

Evet haklısın Erdem. Tüpraş, gerçekten de çok yükseldi. Hele bir de borsaya geldiği ilk işlem fiyatını düşündüğümüzde yukarıdan bakmak baş dönmesine dahi yol açabilir. Böyle düşününce Tüpraş’ın yanına dahi yaklaşmamak gerekir diye düşünebilirsin. Ama o kadar yükseldiği halde hâlâ bu hisseyi insanlar niye alıyor diye sormalı. Düşün ki bir bakkalın var. Çalıştın ve büyüterek markete dönüştürdün. Ardından zincir market yaptın. Sahip olduğun zincir marketin değeri artık ilk kurduğun bakkalın fiyatının çok yukarılarında değil mi? Ama büyüyen fiyata hiç de çok pahalı demeyeceksin. Tüpraş hissesinin de yukarıdaki örnekten pek farkı yok. Şirket, 2050 karbon sıfır stratejisi çerçevesinde ciddi bir dönüşüme gidiyor. Uzun vadede yeşil hidrojen, sıfır karbon elektrik ve biyoyakıt gibi temiz enerji alanlarına yönelik somut ve ciddi yatırımlarda bulunuyor. Uzun vadede sürdürülebilirliğini güvenceye alıyor. Ama önümüzdeki üç ayda ise gelirini düşürecek. İzmit Rafinerisindeki Fuel Oil Dönüşüm Tesisi 1 Mart'tan itibaren 3 ay üretime ara verecek. Bu duruş toplamda 196 milyon dolar FAVÖK kaybına yol açacak. Ama yine de bence kısa vadeli bakma.

2,5 yılda 22 kat arttı, yeni maliyetler oluşuyor

Türk Hava Yollarında çok bekledim. Yükselmemesini neye bağlıyorsunuz?/ Altan Durmuş

Sevgili Altan, keşke hisseyi ne zaman aldığını da yazsaydın. Çok beklediğini söylüyorsun. Oysaki THYO, Ağustos 2023’ten bu yana zirvesinde yatayda dalgalı bir seyir izliyor. Yani olsa olsa en fazla altı aydır hissede bekliyorsun. Borsada altı aylık süreye uzun dememeli. Bana sorarsan bir hisseyi en az 3-4 yıllığına almalısın. Eğer cebinde toplu paran yoksa dünyalığını yapacak kadar hisseyi tek seferde alma imkânın da olmayacaktır. Çalışansan ancak aylık düzenli alımlarla 2 yıl senin biriktirme dönemin olacaktır. Sonraki süre de kazanma dönemindir. Türk Hava Yolları’nın fiyat grafiğine baktığında Eylül 2021’den itibaren yükselen bir ivmeyle hareket ettiğini göreceksin. Hisse, 15 Eylül 2021 günü en düşük 12,17 lirayken arada satışlar yese de Ağustos 2023’te 269,10 TL’ye kadar çıktı. Bundan sonra da kâr satışları geldi. Aslında hissede altı aydır yeni maliyetler oluşuyor. Hisse, bu sürede ciddi çıkış sergilememesine rağmen şirketin kâr büyümesi sürüyor. Ocak ayı yolcu sayıları da büyümenin devam edeceğine işaret ediyor. Büyümede bir aksama yaşanmadığı sürece hisse, şirketin performansıyla uyumlu hareket edecektir.

YATIRIM FONLARI

* NEDEN ÇOCUKLAR İÇİN YATIRIM FONU?

Çocuklar için yatırım fonlarına birikimli olarak yatırım yapmak, onların eğitim masrafl arı, evlilik, iş kurma veya emeklilik gibi gelecekteki finansal ihtiyaçları için bir güvence oluşturur.

* BÜYÜYEN ÇOCUK İÇİN YATIRIM FONU

Büyüyen çocuklar için yatırım alternatifl erinden biri de Ziraat Portföy Büyüyen Çocuklara Yönelik Değişken Özel Fon. Bu fon, yıllık bazda yatırımcısına % 110 getiri sağladı. Fonun portföy değeri 23,9 milyon TL. TZC Kodu ile işlem gören bu fonun fiyatı 0.200961 TL. Fonun yıllık yönetim ücreti %1,46.

* FONDA SADECE 1.159 YATIRIMCI VAR

Fondaki yatırımcı sayısı 1,159. Yatırımcı sayısında yılbaşından bu yana %0,26 artış görülüyor. Performans ölçütlerine baktığımızda negatif getirili gün oranının yüzde 40 olduğunu görüyoruz. Fonun risk derecesi 7. Yatırımcılar yüksek riskli olduğu için uzak duruyor olabilir. Ancak uzun vadede stratejisi doğrultusunda yatırımcılar için alternatif olabilir.

EMEKLİLİK FONLARI

* EMEKLİLİKTE ALTINA YATIRIM YAPMALI!

Altın, enfl asyon ve para biriminin değer kaybetmesi gibi ekonomik belirsizlikler sırasında genellikle güvenli bir liman kabul edilir. Portföyünüzü çeşitlendirerek riskleri azaltmanıza yardımcı olur.

* YÜZDE 93’LÜK YILLIK GETİRİ

QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik Altın Emeklilik Yatırım Fonu yatırımcısına yıllık yüzde 93.48 oranında getiri sağladı. Emeklilik fonunun portföy değeri 915,28 milyon TL. CFA Kodu ile işlem gören bu fonun fiyatı 0.07915 TL. Fonun yıllık yönetim ücreti yüzde 1,05.

* YATIRIMCI SAYISI

3.724 Fondaki yatırımcı sayısı 3.724. Yatırımcı sayısında yılbaşından bu yana %1,47 artış görülüyor. Fondaki negatif gün oranı yüzde 41. Ölçüt getirisinin üzerinde bir performans gösteriyor. Bu fon faiz içeriyor. Fon’un portföy değerinin %80’i devamlı olarak ulusal ve uluslararası borsalarda işlem görmekte olan altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılıyor.

DÖVİZ PİYASASI

Euro/Dolar Almanya’ya rağmen güçlendi

Almanya hükümeti, küresel talebin yavaşlaması, artan jeopolitik belirsizlikler ve süregelen enfl asyon baskıları nedeniyle 2024 yılı büyüme beklentisini %1,3’ten %0,2’ye düşürdü. Buna karşın EUR/ USD paritesi, 200 günlük ortalamasının üzerine çıkarak teknik olarak güçlendi. Euro/Dolar paritesi, 2023 başından bu yana yatay bir bantta hareket ediyor. 1.0935 - 1.1000 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1.0803 - 1.0760 - 1.0697 seviyeleri ise destek olarak takip ediliyor.