Goldilocks senaryosu yeniden gündemde

Piyasalar Fed’in ekonomiyi durgunluğa sokmadan enflasyonu kontrol altına alacağı bir Goldilocks senaryosunu satın almaya başladı.

Haziran verisi, ABD enflasyonunda öngörülenden daha sert bir gerilemeye işaret ediyor. Tüketici fiyatlarına göre 2021 ortasından beri, üretici fiyatlarına göre 2020 sonundan beri en düşük enflasyon verisiyle karşıyayız.

Enflasyonun gerilemesi büyümede sert iniş pahasına sağlanmadı. Hane halkı faizlerdeki yükselişe rağmen harcamaya devam ediyor. Amazon klasik Prime Day etkinliğinde rekor yüksek ciro yaptı. Michigan Üniversitesi güven endeksi yükselmeye devam ediyor.

Wall Street’in iktisatçılarla yaptığı ankette durgunluk ihtimali yüzde 61’den yüzde 54’e geriledi. Tarihsel olarak bakıldığında mevcut seviye halen çok yüksek. Ancak aydan aya değişim olarak bakıldığında Ağustos 2020 sonrası en sert gerileme ile karşı karşıyayız.

Vadeli piyasalar Fed’in temmuz ve kasım toplantılarında 2 x 25 baz puan faiz artırdıktan aralık veya ocak toplantısından başlayarak bir yıl içinde 200 baz puan indireceğini fiyatlıyor. İndirim tarafından son dönemde istikrarlı bir şekilde yanıldıklarını hatırlatalım.

Küresel enflasyondaki gerilemeye karşın Türkiye’de enflasyonun yeniden yükselmeye başlamasını bekliyoruz. Döviz kurundaki sert yükseliş, asgari ücret ve memur maaşlarında artış, ÖTV-KDV-kurumlar vergisi kaynaklı zamlar enflasyonda temmuz ayından itibaren sert bir yükselişi tetikleyecek. Bunun ilk işaretini temmuz başındaki zam furyasıyla gördük.

Ankara’nın büyümeye öncelik veren politikasına devam etmesi bekleniyor. İktisatçılar Merkez Bankası’nın politika faizini 500 baz puan artırarak faiz artırım patikasına devam etmesini bekliyor. Biz de aynı görüşteyiz.

Uygulanmakta olan genişleyici para ve gelirler politikasının yüksek enflasyonu kronik hale getirmesini bekliyoruz. KKM maliyetinin Merkez Bankası’na aktarılması ve borçlanma limitinin üç kat artırılması sonrası piyasanın 2023 dolar kuru tahmini 30 lira civarına, enflasyon tahmini ise yüzde 45 – yüzde 50 bandına yükseldi.

Genişleyici politikaları nedeniyle Türkiye varlıklarına yönelik risk iştahında kısa vadede bir bozulma öngörmüyoruz. Yüksek enflasyona karşı koruma amaçlı hisse senedini, bütçenin görece iyi yönetilmesi gerekçesiyle orta ve uzun vadeli Türkiye eurobondlarını tahvsiye etmeye devam ediyoruz. Enflasyondaki yükselme nedeniyle sabit faizli lira cinsi yerel tahvillerden uzak duruyoruz.