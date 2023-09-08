Göllü: Türkiye’de voleybolun temelini atan spor adamı…

Her başarılı sonucun başlangıcında temeline harç koyan bir isim vardır. Kadın voleybolunun başarısındaki isim Cengiz Göllü’dür...

Önce sporcu, sonra antrenör ve her şeyden önce bir spor pedagogu olan Cengiz Göllü, 1935 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Spora daha çocuk yaşta hentbol oynayarak başladı. Çeşitli dallarda amatör olarak spor yaptıktan sonra, 1952 yılında daha 17 yaşındayken Demirspor takımında voleybol oynamaya başladı. Sırasıyla, Kale İstatistik, Muhafızgücü ve İstatistik takımlarında oynadı. Bu dönem içinde voleybol milli takımında görev aldı.

Göllü, 1966 yılında, bu kez 31 yaşındayken antrenörlüğe başladı. Yedi yıl sonra, 1973 yılında Şakir Eczacıbaşı’nın yerinde öngörüsüyle görev çağrısı aldı. Kabul etti ve Eczacıbaşı voleybol kadın ve erkek takımlarının başına geçti. Az rastlanan bir spor örneği olarak, her iki takımı birlikte çalıştırmaya başladı. Göllü, Eczacıbaşı’nda kesintisiz 21 yıl görev yaptı. Bu süre içinde Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı 17 yıl üst üste Türkiye şampiyonu oldu. Bu kırılması çok zor olan bir rekordu…

Göllü, bu işin imza sahibi kadın takımını tek başına çalıştıran ve motive eden insandı. 2007-2011 yılları arasında 4 yıl süreyle voleybol kadın milli takım çalıştırıcılığı görevini de yürüttü.

Göllü, Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı’nda misyonunu tamamladıktan sonra voleyboldan kopmadı. Sonrasında Galatasaray, Karşıyaka, Şekerspor, Beşiktaş kadın voleybol takımlarını çalıştırdı. 30 yıla sığan süre içinde Göllü, kadın voleybolunun Türkiye’de önce sevilmesi, sonra da benimsenmesi ve gelişmesine çok önemli bir katkı yaptı. Kızı Arzu Göllü, kaptan Aylin ve oyuncu olarak Violet başta olmak üzere, birçok kadın voleybol oyuncusunun yetişmesine katkıda bulundu.

Türkiye Voleybol Federasyonu, vefalı bir davranışla 2013’te Bursa’da bir voleybol salonuna onun adını verdi, bu salon halen onun adını taşımaktadır.

Türk voleyboluna yıllarca hizmet eden ve gelişmesine önemli katkılarda bulunan Cengiz Göllü 2014 yılında vefat etti. Son yıllarda önemli başarılarına tanık olduğumuz ‘’Atatürk’ün Kızları‘’ kadın voleybolunun nerdeyse temelini atan ve 40 yıl süreyle sporcu yetiştiren Cengiz Göllü’yü saygıyla anmayı görev biliyorum.

GÜNÜN NOTU:

Orta Vadeli Program’da ‘’yapısal reform’’ taahhüdü benimsendi ancak enfl asyon ve büyüme hedefl eri çelişkili bulundu.