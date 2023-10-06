Granit: Basketbolun amalgamı…

Yalçın Granit, 1932’te İstanbul’da dünyaya geldi. Orta ve lise öğrenimini Darüşşafaka’da yaptı. Basketbola başladığı yıl Darüşşafaka basketbol takımının da 3 kurucusundan biri oldu.



17 yaşındayken semt arkadaşı, Samim Gönenç’in önerisiyle ile Galatasaray basketbolun takımının idmanına çıktı. Aynı yıl Napoli’de ilk kez milli oldu.



“Yenilmez Armada” GS basketbol takımında 8 sene üst üste oynadı. Bu dönemde takımının en skorer oyuncusu oldu. GS, Granit’in oynadığı bu dönemde 6 İstanbul Ligi şampiyonluğu, 5’de Türkiye şampiyonluğu kazandı.



1955’te Fransa şampiyonu Ransing takımına transfer oldu. Avrupa’da oynayan “ilk” Türk basketbolcusu olma unvanı kazandı. Fransa’da oynarken Busnel’in asistanı olarak Fransa’nın birçok şehrini dolaştı, Fransız gençlere temel basketbol dersleri verdi.



A Milli takım formasını 68 kez giyen Yalçın Granit, erken bir yaşta basketbolu bırakmasına karşın 16 kez kaptanlık yaptı. 1951’de Paris, 1955 Budapeşte, 1957 Sofya’da düzenlenen Avrupa şampiyonlarının en skorer oyuncusuydu. Granit bu arada İstanbul Üniversitesi’nde Tatbiki Jeoloji Enstitüsü’nün ilk asistanı oldu, yaptığı bilimsel yayınlar halen okutulur.



Basketbolu bıraktıktan sonra yuvaya döndü ve Darüşşafaka’da koçluğa başladı. Bu takıma şampiyonluk kazandırdı.



1960’da İTÜ’nün başına geçti ve uzun yıllar şampiyonluğa ambargo koyan bir takımın temelini attı. Rahmetli Şakir Eczacıbaşı’nın teklifi ile Eczacıbaşı basketbol takımının kuruluş çalışmasını yürüttü. Mahalli ligden aldığı takımı büyüttü şampiyon yaptı ve sonrasında koç Aydan Siyavuş’a devretti. Granit, Hürriyet ve Milliyet’te basketbol spor yazarlığı yaptı, kendine has bir okur kümesi yarattı. Ülkenin çeşitli yerlerinde ücretsiz basketbol okulları açtı, seminerler verdi. Sponsorlar bularak basketbol sahaları kurdu ve geliştirdi.



Bitmedi, oğlu Ali Granit bu örnek yaşam öyküsünü kaleme aldı ve Can Yayınları bu eseri “Adanmak” başlığıyla 2016’da bize kazandırdı. 88 yaşında aramızdan ayrıldığı güne dek Granit, basketbol tribünlerinde, izliyor, gözlüyor ve irdeliyordu.



Onu derin bir saygıyla anıyorum.



GÜNÜN NOTU:



Nobel Tıp Ödülü, COVID mücadelesinin ilacını geliştiren Prof. Kariko’ya verildi, ödül yerini buldu.