Grupta kadın oranı yüzde 41’e çıktı, hedef maaşları eşitlemek

Yıldız Holding, 130’dan fazla ülkede 75 bini aşkın çalışanıyla faaliyetlerini sürdürüyor. 70’in üzerinde farklı ülkenin pasaportuna sahip çalışanın olduğu grupta fırsat eşitliği alanındaki çalışmalar 2021 yılında Kadın Platformu çatısı altında toplandı. Platform, kadınların iş gücüne katılımını artırabilmek ve iş dünyasına bu konuda liderlik etmek hedefiyle yola çıktı. Fırsat eşitliği ve kadının güçlenmesi manifestosu çalışanlarla oluşturuldu. Bu yıl “Söylem, İş Ortamı, Ekosistem’ olan manifestonun odaklarına “Değer Zinciri” eklendi.

Yıldız Holding Kadın Platformu, 2022 raporunu yayınladı. Raporda önemli sonuçlar var. Grupta 2019’da yüzde 37 olan kadın çalışan oranı üç yılda yüzde 41’e yükseldi. Yönetim kurulunda yüzde 12 olan kadın temsiliyeti yüzde 18’e çıkarken işe alımlarda yüzde 50 yakalandı ve erkeklerle eşitlik sağlandı. Cinsiyete göre çalışan dağılımına bakıldığında Godiva yüzde 63, Şok Marketler yüzde 51 ile öne çıktı. En çok gelişim gösteren şirketler yeni işe alımda kadın çalışan oranını yüzde 9’dan yüzde 26’ya taşıyan Bizim Toptan ve yüzde 29’dan yüzde 42’ye taşıyan Pladis oldu.

‘Başta Başkanımız Ali Ülker olmak üzere herkes platformu sahiplendi’

Raporu konuşmak üzere Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş ile buluştuk. “En büyük motivasyonumuz arkamızda Başkanımız Ali Ülker’in olması” diyen Mutuş, platformu sadece kadınlardan oluşturmadıkları için bir dirençle karşılaşmadıklarını vurguladı. Başta Ali Ülker herkesin platformu sahiplendiğini ekleyen Mutuş, espirili bir dille yakında holdingi kadınların ele geçireceğine dair şakalaştıklarını anlattı.

Bu buluşmada beni en etkileyen konu Yıldız Holding’deki maaş politikası oldu. Malum aynı işi yapsalar da maalesef kadınlar erkeklerden daha düşük maaş alıyor. Mutuş’un verdiği bilgiye göre, Türkiye ortalamasına bakıldığında çalışan kadınlarla erkeklerin arasındaki maaş farkı yüzde 19. Bu oran Yıldız Holding’de yüzde 1,5. Mutuş, şimdi bunu eşitlemek için çalıştıklarını vurguladı.

Kadın girişimcilere bir yılda 4,3 milyon dolar yatırım yapıldı

2022 yılında Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi’nin (UN Women) yürütücülüğünü üstlendiği Women’s Entrepreneurship Accelerator girişimine dahil olduklarını anlatan Begüm Mutuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu iş birliği sayesinde bölgesel ve küresel tedarik zincirinde kadın girişimciliğini desteklemeyi ve kadın girişimcilere 3 yıl içinde 4 milyon doların üzerinde yatırım yapmayı taahhüt etmiştik. Toplam yatırım tutarı ise birinci yılında 53 girişimle 4,3 milyon dolara ulaşmış durumda.”

Kerevitaş’ın SuperFresh markasıyla kadın çiftçileri desteklemek için Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde “Tarımın Kadın Yıldızları” projesini başlattıklarını da anlatan Mutuş, kadın çiftçilere 2025 yılına kadar 5 bin ton meyve-sebze alım garantisi verildiğini ve şu ana dek 1.760 ton ürün alınarak 8 milyon TL’nin üzerinde değer yaratıldığını söyledi.

Seç Market’in kadın girişimcileri desteklemek amacıyla bu başlattığı projeye de değinen Mutuş, “Kendi mağazasının sahibi olan kadın iş ortaklarımızın sayısını hızla artırmayı hedefliyoruz. 10 civarında olan kadın iş ortaklarımızın sayısı bugün 200’e ulaştı” diye konuştu.

Suudi Arabistan’da kadın ve erkekler birlikte çalışıyor

Pladis’teki ‘kör işe alım’ tüm şirketlere yayılacak

Begüm Mutuş, yurt dışındaki şirket ve fabrikalardan örnekler paylaştı. Örneğin pladis’te geçen yıl ‘kör işe alım’ başlamış. İlk elemede isim ve fotoğraf görülmüyor. “Yetenek ve yetkinlik kimdeyse onu işe alıyoruz. Uygulamayı bütün şirketlerimize yayacağız” diyen Mutuş, şöyle devam etti: “pladis’in Mısır ve Suudi Arabistan’da yer alan fabrikalarında çalışanların neredeyse tamamının erkek çalışanlardan oluşması nedeniyle gelecekte kadınların da eşit temsile sahip olacağı üretim hatları oluşturmak ve kadın çalışanlardan oluşan bir yetenek havuzu yaratmak adına bir çalışma hayata geçirdi. Mısır’da 20 kadın çalışan işe alındı. Suudi Arabistan’daki Cidde Fabrikası’nda kadın-erkek ayrı çalışırken şu anda birlikte çalışılan bir ortam yaratıldı ve yüzde 40 kadın çalışan oranına

Begüm Mutuş’un Yıldız Holding Kadın Platformu’nun 2022 raporunu açıkladığı buluşmamıza pladis’le çalışan Fildişi Sahili’nden girişimci Djeneba Kante de katıldı.

ulaşıldı.”

Fildişi’nde erkeklerin egemen olduğu kakao ticaretinde tek kadın

Buluşmamızda Fildişi Sahili’nden Djeneba Kante de vardı. pladis ve Godiva’nın Başkanı, Ülker’in Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Kante’nin buluşmamıza katılmasını özellikle istemiş. Dokuz yıldır pladis’le çalıştığını anlatan Kante, şunları anlatıyor: “Kadınların sadece yüzde 10’unun eğitim şansı bulduğu ülkenin kuzey bölgesindenim. Ülkede kakao ticareti erkek egemen bir sektör. Dünyadaki kakao üretiminin yüzde 70’ini gerçekleştiren Fildişi Sahili’nde, kakao tedariki yapan tek kadın girişimci benim. pladis’e yılda 14 bin ton kakao tedariki sağlıyorum. Hem bir anne hem de bir girişimci olarak; fırsat eşitliği konusunda tüm paydaşlarına cesaret veren pladis’in sorumlu tedarik zinciri yönetimi sayesinde işlerimi başarıyla sürdürebiliyorum.”