Güçlü ABD verisi sonrası piyasa fiyatlamaları

Dünya borsaları olaylı bir haftayı hasarsız bir şekilde bitirdi. Beklentilerden güçlü ABD tarım dışı istihdam verisine rağmen riskli varlıklar günü sınırlı bir kayıpla bitirdi.

Veri sonrasında 10 yıllık ABD tahvili ve S&P 500, ilk tepki olarak yüzde 1 civarı gerilese de, kayıplarının büyük kısmını sonradan geri aldı. İlk tepki olarak yüzde 1 yükselen DXY dolar endeksi günü sınırlı kayıpla kapattı.

Güçlü ABD istihdam rakamları bizi şaşırttı. İstihdam piyasasının kademeli olarak soğumasının bekliyoruz. İstihdamın 260 bin (beklenti 200 bin), aylık ücret artışının yüzde 0,6 (beklenti yüzde 0,3) gelmesi öngörümüzün tersine emek piyasasının halen güçlü olduğunu gösteriyor.

Güçlü veriye rağmen Fed vadeli fiyatlamalarında önemli bir değişiklik görülmedi. Piyasalar Fed’in faizleri 100 baz puan daha artırdıktan sonra yüzde 4,75 – yüzde 5,0 bandında durmasını bekliyor.

Faiz beklentilerinde önemli bir değişiklik olmaması haftaya pazartesi günü açıklanacak olan kasım ayı manşet enflasyonunda aşağı yönlü sürpriz olma ihtimalinin artması olarak okunabilir.

Enerji fiyatlarındaki gerileme ve kasım ayı PMI verisinin alt detayları manşet enflasyonda düşüşün hızlanarak devam edeceğini söylüyor. Buna karşın emek piyasasının halen güçlü olması, çekirdek enflasyonun gerilemesinin zaman alacağına işaret ediyor.

Borsa İstanbul veri sonrası ilk satış dalgasında yüzde 2,5 geriledikten sonra kısmen toparlanarak günü yüzde 1,7 aşağıda kapattı. Toparlanmanın sınırlı olması ABD ile aramızdaki saat farkından, satışın sert olması ise elde edilen karların ve kaldıracın yüksek olmasından kaynaklanıyor. Borsa muhtemelen haftaya sınırlı bir yükselişle başlayacak.

ABD verilerinden bağımsız temel analizden yola çıkarak Borsa İstanbul’da yukarı potansiyelin azaldığını söyleyebiliriz. Borsa İstanbul’da son dönemde yaşanan yükseliş finansal baskılamadan kaçan yatırımcıların reel varlık olarak hisse senedine yönelmesinden kaynaklanıyor.

Şişmiş değerlemeler, ekonominin yavaşlaması, hakim ortakların hisse satmaya başlaması 2023 ilk çeyrekte Borsa İstanbul’un önündeki temel riskler.