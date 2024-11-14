Güçlü finansal performanslar hisselerin getirilerine yansıdı

Esas faaliyet karı artan, defter değeri düşük, yıllık getirisi yüksek hisseler yatırımcıların radarında. Esas faaliyet karlılığındaki büyüme ile öne çıkan şirketler daha çok talep görüyor.

Yatırımcılar için en kritik hedeflerden biri, istikrarlı büyüme gösteren ve yüksek getiri sağlayan hisseleri belirleyebilmek. Esas faaliyet karında artış gösteren, PD/ DD oranı düşük ve yıllık getirisi yüksek hisseler, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bu bağlamda, özellikle TAV Havalimanları, MLP Sağlık ve Turkcell gibi şirketler öne çıkıyor.

Yüksek getiri sağladılar

2024 yılında, Garanti Bankası ve Çelebi yıllık bazda %90’ın üzerinde getiri sağladı. Öte yandan TAV Havalimanları ve MLP Sağlık, finansal performansları ve büyüme potansiyelleri ile yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Garanti Bankası için kurumlar ortalama %38 getiri ile 113,10 TL hedef fiyat öngörüyor. Tav Havalimanları için öngörü ise %46,94 getiri potansiyeli ile 243,10 TL.

Güçlü Temettü 25 hisseleri

Esas faaliyet kârında büyüme gösteren hisseler, uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor. Enka İnşaat, Çimsa ve Enerjisa gibi şirketler, bu dönemde esas faaliyet kârlarını artırarak yatırımcılarına güven verdi. Bu şirketler, sürdürülebilir büyüme hedeflerini gerçekleştirme potansiyeline sahip. Esas faaliyet kârlılığı, şirketin ana iş faaliyetlerinden elde ettiği kazançları yansıttığı için yatırımcılar açısından büyük önem taşır. Bu kârlılık, şirketin sürdürülebilir büyüme potansiyelini işaret eder. Aynı zamanda, esas faaliyet kârı güçlü olan şirketler, piyasa dalgalanmalarına karşı daha dayanıklı olup, kriz dönemlerinde riskleri daha iyi yönetebilirler. Yüksek kârlılığa sahip şirketler, yatırımcılara daha yüksek getiri ve temettü imkanı sunarak yatırımların değerini artırır.

ZEYNEP’E SOR

FAALİYET KÂR MARJI MI, NET KÂR MARJI MI?

Faaliyet kâr marjı; ana iş performansı, maliyet kontrolü, karşılaştırılabilirlik. Finansal gider ve tek seferlik gider görülmez, net kârı göstermez.

Net kâr marjı; genel kârlılık, kapsamlı performans, kârlılık trendleri. Olağanüstü kalemlerin etkisi, karşılaştırma sorunu, manipülasyon riski.

Yenilenebilir enerji faaliyetlerini iştirakleri üzerinden yürütüyor. Sektörde iddialı konumda

Kredi maliyetlerin arttığı bir ortamda Sabancı Holding’in enerji yatırımları ne durumda?/Aziz Şahin

Aziz, Sabancı Holding grup olarak yenilenebilir enerjiye önem veriyor. İştirakleri üzerinden yurt içinde olduğu kadar yurt dışına da yatırımları var. Yüzde 50 iştiraki Enerjisa Üretim, 2026 yılının ilk çeyreğine kadar kademeli olarak toplam 1000 MW’lık YEKA-2 projesini devreye alacak. Yatırımın 750 MW’lık kısmı için gerekli finansmanı temin etti. Holding’in dolaylı bağlı iştiraki Sabanci Renewables’ın ise ABD’de 2025 yılının ikinci çeyreğinde devreye alacağı yatırımları sürüyor. İştirak, 232 MW kapasiteli GES ve 60 MW kapasiteli enerji depolama tesisinden oluşan Oriana Solar Projesi için 137 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

Bedelsiz için SPK’dan onay alacak. Çıkarılacak sermaye kayıtlı sermaye tavanının üzerinde

Papilon Savunma’nın bedelsiz hisseleri ne zaman vereceği hakkında bilgi var mı? /Mutlu Erdağ

Mutlu, Papilon Savunma’nın Yönetim Kurulu geçtiğimiz eylül ayında bedelsiz sermaye artırım kararı aldı. Şirket karar çerçevesinde sermayesini iç kaynaklardan karşılanmak üzere %500 artıracak. Böylece sermayesi 34.375.000 TL’den 206.250.000 TL’ye yükselecek. Tutarın önemli bir kısmı özsermaye enflasyon düzeltme farkından gelecek. Firmanın kayıtlı sermaye tavanı 150 milyon TL olduğu nazara alındığında çıkarılacak sermayesi bu tutarı bir seferliğine aşmış olacak. Hissenin fiyatı ağustostan bu yana düşüyor. Bedelsiz sermaye artırımını gerçekleştirmesi için öncelikle SPK’dan gerekli onayı gelmeli. Ardından süreç tamamlanacak.

YATIRIM FONLARI

Ak Portföy’ün ICZ Fonu’nda yazılım ve donanım hisselerindeki artış dikkat çekiyor

ICZ Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu, teknoloji sektöründe bulunan şirketlere yatırım yapıyor. Stratejisi, portföyünün %80’ini BIST Teknoloji Endeksi’nde yer alan hisselerde değerlendirmek üzerine kurmakta. Doluluk oranı %26,07 ve pazar payı da %0,72. Yakın zamanda Logo Yazılım, Pasifik Donanım ve Mia Teknoloji gibi hisselerden alım yaptı. Portföyünde yazılım ve donanım alanındaki hisselerde artış dikkat çekiyor. Teknoloji sektörüne odaklı stratejisiyle dalgalanmalara açık olsa da yüksek getiri potansiyeli taşıyor. Yılbaşından bu yana %40,70 getiri sağlayarak, yatırımcılarına sektörün büyümesinden yararlanma fırsatı verdi. Teknoloji sektörü, yenilikçi yapısı ve yüksek büyüme potansiyeliyle uzun vadeli yatırımlar için alternatif bir alan olarak öne çıkıyor.

TAHVİL

Nurol Yatırım Bankası, %55,65 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Nurol Yatırım Bankası, 11.11.2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 650.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %49,50, bileşik faizi ise %55,65’e denk geliyor. 182 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %24,68 olacak. 12 Kasım tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %49,32 seviyesinde bulunuyor.

%49,50 BASİT FAİZ

Nurol Yatırım Bankası çıkardığı bononun yıllık %49,50 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 0,18 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı için uygun bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 12.11.2024 olurken vade tarihi 13.05.2025 olacak. Piyasada TRFNURL52538 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

İŞ GİRİŞİM

Tatilbudur’daki azınlık payını artıracak. Hakim hissedar konumuna gelecek

İş Girişim, pay sahibi olduğu Tatilbudur’daki hisselerini artırmaya karar verdi. Karar çerçevesinde Tatilbudur’da %24,06 oranında pay sahibi olan Çetin Yılmaz’ın hisselerinin alınması için ön protokol imzalandı. Alımın gerçekleşmesi durumunda, İş Girişim’in Tatilbudur’daki payı %40,09’dan %64,15’e yükselecek. Pay devri yetkili kurumlardan gerekli onayların alınmasına bağlı olarak gerçekleşecek. İş Girişim, satın almayla Tatilbudur’daki konumunu güçlendirecek ve hakim konuma gelecek. Bu durum firmanın turizm sektöründeki ağırlığını artırmasına katkı sağlayacak. İş Girişim’in ayrıca üç iştiraki daha bulunuyor. Bunlardan tıbbi alet imalatı ve spor giyimi alanındaki firmalarda %50 ve üzeri paya sahip bulunuyor. Bilişim teknolojileri alanındaki firmanın ise %25,5 payına sahip.

GEN İLAÇ

DMO İhalesiyle satışları daha da artacak. Dokuz aylık dönemde hem gelir hem de kârı büyüdü

Gen İlaç, Devlet Malzeme Ofisi tarafından düzenlenen Ekim 2024 ilaç alım ihalelerinde, yetkilendirdiği ilişkili tarafı Salutem Ecza Deposu Medikal Limited Şirketi (Salutem) aracılığıyla satış yapmaya hazırlanıyor. Salutem’in kazandığı 2 aylık ve 4 aylık ilaç alım ihaleleri kapsamında, temin edilecek ilaçlar Gen İlaç’tan sağlanacak. Böylece firma gelirini artıracak. Ekim 2024 ilaç alım ihalelerinde kazanılan miktar, Gen İlaç’ın satışlarına 33.853.576 TL katkı sağlayacak. Bu gelişme, şirketin satış gelirlerini artırması ve sektördeki pozisyonunu güçlendirmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Öte yandan firma, son açıkladığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında gelirini %39 oranında artırdığı gözleniyor. Dönem sonunda kârı da 105 milyon TL’ye çıktı.

MHR GYO

Çekmeköy’deki proje için anlaştı. Öncelikle parselleri birleştirecek, sonra inşaat ruhsatı alacak

MHR Gayrimenkul, yatırım stratejisi doğrultusunda portföyünü genişletmek amacıyla İstanbul Çekmeköy Reşadiye Mahallesi’nde yeni bir villa projesi geliştirmek üzere anlaşmaya vardı. Şirket, geliştirilecek projeye ilişkin “Taşınmaz Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat İşlerine İlişkin Proje Geliştirme Sözleşmesi” imzaladı. Anlaşma gereğince projede, bağımsız bölümlerin değer olarak %54,17’si MHR GYO’ya, %45,83’ü de arsa sahibine ait olacak. Şirket, halka arzdan elde ettiği fonları gayrimenkul portföyünü genişletme ve yeni projeler geliştirme amacı doğrultusunda değerlendiriyor. Firmanın, Çekmeköy’de villalardan oluşacak bu yeni projesi, portföy stratejisi kapsamında önemli bir yatırım olarak değerlendiriliyor. Şirket öncelikle arsaları birleştirecek.