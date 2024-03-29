HABER ANALİZ/ BIST 100 ENDEKSİ

Güçlü, kârlı, nakitte kalan kazandırıyor

Seçim sonrası parasal sıkılaştırma devam edecek. Şirketleri zorlu bir süreç bekliyor. İç pazarda yaşanacak daralmada yurt dışı açılımı önemli. İçerde satışlarını büyüten ve nakit sorunu yaşamayan şirketler avantajlı olacak.



Ekonomiye dair kararlar şirketlerin yeni yol haritalarını belirliyor. Enflasyonla mücadelede kararlılık gösteren ekonomi yönetimi faizi yüzde 50 seviyesine çıkararak şahin bir adım attı. Seçim sonrası mevcut politikanın devam etmesi şirketlerin borçlanma maliyetlerini artıracak.

Bu süreçte piyasa değeri güçlü, özvarlık kârlılığı ve nakit değerleri yüksek şirketler yatırımcılar için avantaj oluşturabilir.

BIST’te işlem gören tüm şirketler içerisinden özvarlık kârlılığı yüzde 30’un üzerinde, nakit değerleri 3 milyar TL’nin üzerinde olan piyasa değeri yüksek şirketleri listeledik. Borsada 547 şirket işlem görüyor. İncelemeyi bilanço açıklayan 164 şirket üzerinden yaptık.

Otomotiv şirketleri öncü

Üç kriterde öne çıkan ilk sekiz şirket içerisinde dört otomotiv şirketi var. Bu şirketler; Ford Otosan, Türk Traktör, Doğuş Otomotiv, Tofaş Fabrika. Otomotiv sektöründe daralma beklenmesine rağmen bu şirketlerin ihracat ağırlıklı çalışmaları güçlü konumlarını sürdürmelerine olanak tanıyabilir.

Dolar bazında kazançlar

Listede yer alan şirketler dolar bazında son üç yılda yatırımcıya ortalama %150 kazandırdı. Otomotiv şirketleri dışında Pegasus, Coca Cola İçecek, Astor Enerji, İş Yatırım Menkul Değerler listede öne çıkan diğer şirketler.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

NEDEN YÜKSELDİ?

* Agrotech Teknoloji (#AGROT): 4 aydır yükseliyor. Halka arzından bu yana %583 prim yaptı.



* Anadolu grubu Holding (#AGHOL): 2 gündür fiyat ve hacim arttı. 3 ayda %42 prim yaptı.



* Ersu Gıda (#ERSU): Son 1 aylık zirvesinde. Son 1 ayda %31 prim yaptı.



* Gübre Fabrikası (#GUBRF): 1 aylık yükseliş trendinde. Bir haftada %30 hacminde artış yaşandı.



* Anel Elektrik (#ANELE): 6 aylık yükseliş trendinde. 6 ayda %126,80 prim yaptı.



NEDEN DÜŞTÜ

* Yataş (#YATAS): 5 haftalık düşüş trendinde. 5 haftada %18 değer kaybetti.



* Adra GMYO (#ADGYO): 8 gündür düşüş trendinde. Son bir haftada %13 değer kaybetti.



* Oncosem Onkolojik Sistemler (#ONCSM): 4 gündür hacim düşüyor. Aylık %26 geriledi.



* Karsan Otomotiv (#KARSN): 9 günlük düşüşte. 6 ayda %19 değer kaybetti.



* Kuştur Kuşadası Turizm (#KSTUR): Son 1 haftalık dibinde. Son bir haftada %29 değer kaybetti.



NE OLDU?

· Ekonomik güven Mart'ta 100 oldu.

· Citi, Çin için büyüme tahminini %4,6'dan %5'e yükseltti.

· Almanya'da perakende satışlar düşüş gösterdi

· Yabancı payı 5 gündür sürekli artanlar: CANTE, KCHOL, YKBNK, SAHOL, AKBNK, DITAS.

· Yabancı payı 7 gündür sürekli azalanlar: HEDEF, KZBGY, MEGAP, BOSSA, IEYHO, IHLGM.

NE OLACAK?

· Aylık Para ve Banka İstatistikleri açıklanacak.

· 2 Nisan’da Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri izlenecek.

· 4 Nisan’da Banka ve Kredi Kartı Sektörel Harcama İstatistikleri takip edilecek.

· 29 Mart: Türkiye Şubat Dış Ticaret İstatistikleri, ihracat ve ithalat performansı açıklaması.

· Hazine Nisan – Haziran 2024 İç Borçlanma Stratejisi açıklanacak.

ZEYNEP’E SOR

AGRESİF Mİ, DENGELİ Mİ?

Agresif fon; yüksek risklidir. Volatil varlıklara, spekülatif hisselere, büyüme odaklı yatırımlara yönelir. Dengeli fon; risk ve getiri arasında ılımlı denge kurar. Hem büyüme ve değer hisselerini hem de tahvil ve diğer düşük volatil yatırım araçlarını içerir.

Portföyün kaldıracağın risk düzeyini yansıtsın. “Çeşitlendirme” ise anahtar kelimen olsun

Orta yüksek riskli minimum 5 yıl vadeli bir yatırım fonu portföyünde ideal fon dağılımı nasıl olmalı? Fonlar arasında en verimli negatif korelasyonu hangi yatırım fonları arasında sağlayabiliriz?/ Ahmet Kırtay

Ahmet, yüksek riskli yatırımların en az beş yıl olmasında yarar var. Bu süre zarfında piyasadaki dalgalanmalardan olabildiğince az etkilenmen önemli. Bu nedenle uzun süreli bir yatırım fonu portföyü oluştururken, çeşitlendirme anahtar kelimen olsun. İdeal fon dağılımı, hem kaldırabileceğin risk düzeyini hem de yatırım hedefini yansıtmalı. Daha agresif büyüme fonları ile dengeli gelir fonları arasında bir denge kurarak portföyü çeşitlendirmek bu süreçte tercih edebileceğin bir seçenek olabilir.

Negatif korelasyon sağlamak için farklı varlık sınıflarına yatırım yapmak mantıklı olacaktır. Örneğin, hisse senedi ağırlıklı fonlarla, tahvil veya sabit getirili menkul kıymetler üzerine yoğunlaşan fonları bir arada tutmak, portföyün genel riskini dengeler. Böylece, bir varlık sınıfı düşerken diğeri yükselme eğiliminde olabilir. Ayrıca, emtia veya gayrimenkul gibi alternatif yatırımlara sahip fonlar da negatif korelasyon sağlamada etkili olabilir. Bu tür bir portföyde, geniş çaplı bir yatırım yapısını korumak için uluslararası piyasalara yatırım yapan fonları da düşünebilirsin. Farklı piyasa dinamikleri, yerel piyasalardaki dalgalanmaların etkisini azaltabilir.

Yatırım stratejin oldukça planlı ve sistemli görünüyor. Bu disiplinli duruşunu bozma

Yaşım 27 ve uzun vadede her ay maaşımın %10'u ile EREGL,SISE,ENJSA yoğunlukta olmakla birlikte VESBE ve KONTR alıyorum. Ayrıca BES yatırımı da düşünüyorum. Sizce gerekli mi?/Cüneyt Rüçhan Ceylan

Cüneyt, yaşın genç ve önünde uzun bir zaman var. Umarım çok güzel bir kazancın olur. Şu andaki yatırım stratejin oldukça planlı ve sistemli görünüyor. Maaşının %10'unu hisse senetlerine ayırmak ve bu yatırımı kendi sektöründe büyük şirketlere yoğunlaştırmak, uzun vadeli bir yatırım perspektifi için güçlü bir temel oluşturacaktır. Firmaların farklı sektörlere ait olması, ekonomik dalgalanmalar sırasında portföyün dengelenmesine katkı sağlayacaktır. Şirket sayısını beşte tutman hem takip hem de kontrol imkânı vermesi açısından doğru bir yaklaşım. Umarım disiplinini kaybetmezsin.

Aynı şekilde BES de uzun vadeli finansal planlamada önemli bir araçtır. Özellikle de erken yaşta başlandığında. BES fonlarının çeşitliliği, yatırımlarını daha geniş bir yelpazeye yaymanı ve farklı varlık sınıflarına erişim sağlamanı mümkün kılar. Bu da çeşitliliği artırmaya imkân verir. BES'e katılım, aynı zamanda devlet katkısı gibi avantajlar da sunar ki bu, uzun vadede ek getiri kaynağı oluşturur. Tüm bunlardan ayrı olarak düzenli olarak portföyünü gözden geçirmen gerektiğini unutma. Gerektiğinde yeniden dengelenmesini sağlayarak yatırım hedefine ulaşmanda faydalı olacaktır.

YATIRIM FONLARI

Yüksek riskle yüksek getiri sağlayan fonlar

Risk değeri 7 olan fonlarda getiri

Enflasyondan korunmak isteyen yatırımcılar farklı alternatifleri deniyor. Yüksek risk taşıyan fonlar yatırımcılara reel bazda kazandırdı.

Örneğin, İş Portföy BIST Teknoloji Hisse Senedi Fonu (TTE), yılbaşından bu yana %51,11'lik bir getiri ile öne çıktı. Ak Portföy Teknoloji Hisse Fonu (ICZ), yılbaşından %53,62 getiri sağladı.

Yapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Hisse Fonu (YHZ) ve Yabancı Teknoloji Hisse Fonu (YAY), yılbaşından bu yana %48,85 ve yüzde 16’lık getirileri ile dikkat çekiyor. Bu fonlar yıllık bazda yüzde 130 üstü kazandırdı.

EMEKLİLİK FONLARI

Risk değeri 1 olan emeklilik fonları

Emeklilik fonlarında uzun vadede korunma öne çıkmalı

Risk değeri yüksek emeklilik fonları, yatırımcılara önemli getiri fırsatları sunuyor. Özellikle Altın ve Hisse Senedi odaklı fonlar, yüksek performanslarıyla öne çıkıyor. Yatırımcıların uzun vadede portföylerinde getirilerini artıracak fonlara yer vermeleri önemli.



BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF fonu (%21,90 yılbaşından getiri, %100,54 son bir yıl getiri), Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF (%24,97 ve %152,30), ve BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF (%21,25 ve %121.,4) dikkat çekici getiriler sağladı.

Bu fonlar, yatırımcıların risk iştahına bağlı olarak, portföylerine dinamizm ve yüksek potansiyel getiri katma şansı veriyor. Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ve Türkiye Hay. ve Em. Agresif Değişken EYF gibi fonlar da yüksek getirileriyle yatırımcıların ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Emeklilik fonları arasında bu fonlar, portföylerin çeşitlendirilmesinde stratejik birer unsur olarak karşımıza çıkıyor.

DÖVİZ PİYASASI

Petrolde yükseliş sürüyor

İki günlük sınırlı bir düşüşün ardından ABD ham petrolü varil başına 82 dolarlık bir değere yükselerek toparlanma gösterdi, Brent ham petrol ise 86 doları aşarak yükselişini devam ettirdi.

Yıl genelinde ABD ham petrol göstergesi yaklaşık %14'lük bir artış kaydetti. OPEC+ tarafından yapılan günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi, haziran ayının sonuna kadar uzatıldı, bu durum küresel petrol stoklarının azalacağı beklentilerini güçlendiriyor.

TAHVİL

Arzum, TLREF+6 değişken faizden bono ihraç etti

Arzum Elektrikli Ev Aletleri, 27 Mart 2024 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 250.000.000 TL olan bono, Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)+ %6 faiz oranıyla ihraç edildi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan bononun, her kupon ödemesinde faiz oranı TLREF'e göre belirlenecektir. Bononun vadesi ise 26 Mart 2025.

27 Mart tarihli TLREF 51,48 seviyesinde bulunuyor. Arzum’un çıkardığı bononun faiz oranı, TLREF’e ek olarak %6 getiri sunuyor. Bu getiri, piyasa koşulları ve emsalleriyle kıyaslandığında yatırımcıları açısından cazip bir seçenek olabilecektir.

ŞİRKET PANOSU/şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ASELSAN

Yurt dışıyla 35,1 milyon dolarlık anlaşma imzaladı. Bakalım gerileyen ihracatı büyüyecek mi?

Savunma sanayii sektöründeki Aselsan, yurt dışında üç sözleşmeye imza attığını duyurdu. Uluslararası alanda faaliyet gösteren son kullanıcılarla toplam 35.130.000 dolar tutarında anlaşmaları yatırımcıyla paylaştı. Anlaşmalar, güdüm kitleri ve ASELFLIR-500 sistemlerinin ihracatını kapsıyor.

Yeni iş ilişkisi şirketin cirosuna olumlu etkide bulunurken savunma sanayii alanında yurt dışındaki konumunu daha da güçlendirmesine olanak tanıyacaktır. Söz konusu anlaşmalar, Aselsan'ın teknolojik yetkinliklerinin ve yüksek kaliteli ürünlerinin uluslararası arenada bilinirliğini artıracaktır. Öte yandan şirket 2023’te yurt dışı satışlarını %36,71 gerileterek 6,47 milyar TL’ye düşürdü.

MERKO GIDA

Aldığı tarla sanayi arsası oldu. Şimdilik kenarda duruyor. Ne yapacağına ileride karar verecek

Merko Gıda, Mustafa Kemal Paşa/Tepecik Fabrikası'nın bitişiğindeki satın aldığı tarlayla ilgili gelişmeleri paylaştı. 64.050 m2 tarla vasfındaki taşınmaz, cins değişikliği tamamlanarak sanayi imarlı tapu vasfına dönüştü. Şirket yeni tapusunu teslim aldı.

Yatırım amaçlı taşınmaz, şirketin ileride değerlendirme planları doğrultusunda kullanılacak. Bu aşamada alınmış herhangi bir karar bulunmuyor. Öte yandan cins değişikliğiyle taşınmazın değerinde artış beklenmeli. Şirket farklı mali döneme sahip olması nedeniyle son açıkladığı 2023 altı aylık dönemde, kârını %29,57 düşürerek 14,7 milyon TL’ye geriletti.

ŞİŞECAM

Kârın çoğunu içeride tutuyor. Temettü ödemeleri sembolik düzeyde kalıyor

Şişecam, 17.121.367.000 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârını esas alarak ortaklara nakit temettü ödeyecek. Ortaklara ödeyeceği toplam tutar 1.980.000.000 TL olurken olabildiğince düşük tuttuğu anlaşılıyor. Şirket 1 adet (lot) pay için 0,72 TL brüt (0,65 TL net) kâr payı verecek. Kâr payı hakkı 31 Mayıs günü kullanılırken ödeme tarihi 4 Haziran olacak.

Şişecam, düzenli nakit temettü ödeyen firmalardan olsa da tutarı her defasında düşük belirliyor. Geçtiğimiz yıl da brüt 0,69 TL kâr payı ödemesinde bulunmuştu. Bu yıl ödenen kâr payı önceki yıl ile benzer seviyede bulunuyor. Şirket, 2023 yılında kârını %24,7 geriletti.

ADRA GMYO

Konak’ta ofis aldı. Rapora göre alım fiyatı değerinin altında. Alırken kazanmak bu herhalde

Adra GMYO, İzmir/Konak’ta ofis ihtiyacını karşılamak amacıyla bir taşınmaz satın aldı. Şirket, 792 m2'lik ofis niteliğindeki taşınmazı 51.200.000 TL’ye satın aldı. Değerleme raporuna göre ise taşınmazın değeri 97.040.000 TL olarak belirlendi. Rapora göre ofisi değerin altında bir bedelle satın almış oldu. Alımın firmanın faaliyetlerine herhangi bir olumsuz etkisi olmayacak.

Ofis ihtiyacının karşılanması, şirketin daha organize olmasına imkân vereceği gibi operasyon verimliliğini de artırmasına imkan verecek. Firma, son açıkladığı 2023 dokuz aylık dönemde kârını %460,51 artırarak 673,29 milyon TL’ye çıkardı.

BRISA

Aksaray GES yatırımı için teşvik belgesi aldı. Vergi avantajlarından yararlanacak

Brisa, Aksaray fabrikası için güneş enerjisi yatırımında bulunurken teşvik belgesi ile desteklenecek. Yatırımın toplam tutarı 29.631.327 TL olacak. Söz konusu yatırımın bölgesel yatırımlar kapsamında gerçekleştirilmesi sayesinde çeşitli destek unsurlarından faydalanacak. Bunlar arasında 6 yıl süreyle sigorta primi işveren hissesi desteği ile vergi avantajları bulunuyor.

Brisa’nın bu yatırımı, şirketin enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik alanındaki taahhütlerini destekliyor. Şirket, yenilenebilir enerji kullanımını artırarak aynı amanda uzun vadeli rekabet gücünü ve pazar konumunu da güçlendirme imkanı bulacak.