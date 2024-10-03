Güçlü satış dalgasında dirençli duran hisseler

BIST 100-30 Endeksi’nde ağırlığı yüksek 6 hisse yılbaşından bu yana ortalama yüzde 49 oranında getiri sağladı.

Küresel bazda olumsuz jeopolitik gelişmeler fiyatlanırken, hisse senedi piyasasında 5 Ağustos’tan bu yana satış baskısı devam ediyor. Gelen satışlar neticesinde hisselerde 200 günlük ortalamanın altına kayılması ile birlikte moraller ister istemez bozuldu. Bankalar için açıklanan ağustos ayı verilerinin zayıf seyretmesi sektör hisselerini olumsuz etkilerken gözler bir yandan da gerileyen sanayi hisselerinde. Sonuçta sıkı para politikasının etkilerinin öncelikli olarak sanayi sektörü şirketleri üzerinde yansıması olduğu gözleniyor.

BIST 100-30’da öne çıkanlar

TAV Havalimanları, Coca Cola İçecek, Anadolu Efes, Mavi Giyim, Anadolu Grubu Holding ve Türk Traktör yılbaşından bu yana pozitif getiri sağlayan BIST 100-30 Endeks hisseleri. Ereğli Demir Çelik ve Şişecam endekse göre zayıf kalmaları nedeniyle düşüşte daha dirençli bir seyir izlediler. Yatırımcılar her iki hissenin de seyrini izlemeye devam edecek. Gram altın riskten kaçan yatırımcılar için adeta sığınak oldu. Gram altında fiyat 3.058 TL seviyesinde bulunuyor.

Son dört gündür yatay bir seyir izleyen fiyatlar 27 Eylül’de Bollinger bandın üst bandının altına kaydı. Bu da yükseliş hızının yavaşlama göstereceğinin işareti olarak değerlendirilmeli. Kısa vadede 3.067 TL seviyesinin yukarı kırılması alımları güçlendirecektir. Endeks 200 günlük ortalamanın altına kaydı. Bu seviye orta ve uzun vadeli seyri görme açısından önemli. Aşağı kırılması olumsuzlukların daha fazla fiyatlandığı anlamına geliyor.

ZEYNEP’E SOR

NAKİT Mİ, HİSSE Mİ?

Nakit; anında gelir, düşük risk, hızlı nakit akışı, yatırım kararı esnekliği. Düşük getiri, enflasyon riski, fırsatları kaçırma riski.

Hisse; büyüme potansiyeli, fırsatlardan yararlanma, şirketle bağlılık, risk dağıtımı. Piyasa ve şirket riski, daha az likidite, kayıp riski.

Son dört yıldaki fiyat artışı hayli güçlü. Gelir ve kârı düşse de yatırımcısının beklentisi sürüyor

Ben aldım Batı Çimento’ya satış geldi. Hisse için düşünceniz nedir? Ters zamanda mı aldım?/Ünsal Mutlu

Ünsal, asıl olan hissenin yönelimidir. Geçici çıkışlara ya da düşüşlere bakma. Uzun vadede istikametin ne tarafa olduğu noktasına odaklanman doğru olandır. Batı Çimento, Mart 2020’de en düşük 1,42 TL seviyesinde bulunurken geçtiğimiz eylül ayında en yüksek 251 TL’ye kadar çıktı. Dört yılı aşan sürede fiyatını oldukça güçlü şekilde yükseltti. Bu süreçteki düşüşleri olağan değerlendirmeli. Şirket geride kalan iki yılda kârını büyüttü. Son açıkladığı 2024 altı aylık dönemde ise gelir ve kârda düşüş söz konusu. İnşaat sektöründeki durağanlığın çimento sektörüne de olumsuz etkisi oluyor. Faizlerin düşüşe geçmesi sektörü güçlendirecektir.

Hisseyi destekleyen şirketin büyümesidir. Büyümede sorun varsa hisseye talep de sınırlı kalır

Odaş’ın bu seviyede tutunma ihtimali var mı? Satışlar daha ne kadar sürecek? Öneriniz nedir?/Baran Özkök

Baran, yatırımcılar hissede beklentiye sahipse satmak yerine almak ya da hisseyi elde tutma yönlü hareket eder. Beklentinin bittiği noktada ise satış düşüncesi öne çıkar. Beklentiyi belirleyense şirketin büyümesidir. Odaş geçtiğimiz yıl gelirini düşürdü. Son paylaştığı 2024 üç aylık mali verilerdeyse gelirdeki düşüş %44 seviyesinde bulunuyor. Söz konusu durum, esas faaliyet kârının da gerilemesine yol açtı. Şirketin sürdürülebilir bir büyüme için gelirlerini artırabilmesi önemli. Bu noktada aradığı işareti almada zorlanan yatırımcılar ise hisseye yönelik temkinli kalmayı tercih ediyor. Bu da fiyat üzerinde baskıya yol açıyor.

YATIRIM FONLARI

TEB portföy’ün kurduğu TYH Fonu 1 yılda %53,16 değer kazandı

TYH Hisse Senedi Fonu, toplam portföy değerinin en az %80’ini yerli hisse senetlerinde değerlendiriyor. Geçen bir yılda %53,16 performans sergiledi. Son 1 ayda ise %0,61 yükseldi. Fonun portföyünde ağırlıklı olarak Turkcell, Koç Holding, Türk Telekom, Sabancı Holding ve Bim hisseleri yer alıyor. Yakın zamanda Torunlar GMYO, İş C, Tav Havalimanları, Türk Hava Yolları ve Yapı Kredi Bankası hisselerinden alım yaptı. Otokar, Türkiye Sigorta, Aksigorta, Bim ve Migros hisselerinden ise satışta bulundu. TEB Portföy’ün kurduğu fonun, risk düzeyi 6 seviyesinde. Yıllık yönetim ücreti %2,75 olurken 14.186 yatırımcısı bulunuyor. Alış valörü 1 ve satış valörü 2 olan fonun toplam değeri 2.198.694.307 TL. Dolaşımdaki pay adedi 1.335.234.322 olurken yüzde 47,69 doluluk oranına sahip. Fonun, %1,28 pazar payı bulunuyor.

TAHVİL

Carrefoursa, %57,18 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Carrefoursa, 30.09.2024 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 300.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %50,50 olurken, bileşik faizi de %57,18’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 175 gün vadeli olup ödeme tarihi 25.03.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %24,21 olacak.

%50,50 YILLIK BASİT FAİZ

Diğer taraftan 1 Ekim tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %49,61seviyesinde bulunuyor. Carrefoursa’nın çıkardığı bononun yıllık %50,50 basit faiz oranı, TLREF’in 0,89 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 01.10.2024 olurken, vade tarihi 25.03.2025 olacak. Bono piyasada TRFCARF32511 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

BOR ŞEKER

Şeker üretimindeki yan ürünü değerlendirecek. Kuracağı tesis yıl sonuna kadar tamamlanacak

Bor Şeker, tıbbi, kozmetik ve temizlik sektörlerinde kullanılmak üzere, etil alkol üretim tesisi kurulum çalışmalarına başladığını duyurdu. Türkiye’nin yıllık 270 milyon litre olan etil alkol tüketiminin yaklaşık %50’si ithalatla karşılandığı, Bor Şeker bu yatırımıyla ülkemizin yerli üretimini artırarak ithalat oranını düşürmeyi hedeflediği, belirtildi. Yeni tesis, şirketin şeker üretiminde ortaya çıkan yan ürünü melası daha verimli kullanarak, etil alkol üretiminde değerlendirmeyi planlıyor. Tesisin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Söz konusu entegre üretim sürecinde, etil alkol üretimi sırasında oluşacak şlempe adı verilen yan ürün ise, Bor Tarım bünyesinde organik gübre hammaddesi olarak değerlendirilecek. Elektrik ise GES yoluyla karşılanacak.

KUYAŞ YATIRIM

Dokuz aylık dönemde Borsakule-1 projesinde 252 milyon TL’lik satış gerçekleşti

Kuyaş Yatırım, Borsakule-1 Projesi’nde 2024 yılının ilk dokuz aylık döneminde toplam 252.423.404 TL tutarında satış gerçekleştirdiğini duyurdu. Şirket, gerçekleştirdiği satış performansının ardından projenin satışa hazır kalan gayrimenkullerinden elde etmeyi hedeflediği toplam satış gelirinin 1.265.242.000 TL olduğunu belirtti. Projenin geri kalan satışları, firmanın finansal performansına katkı sağlamaya devam ederken büyüme ve gelir hedefini destekleyecek. Kuyaş Yatırım, eylül ayında aldığı %300 bedelsiz sermaye artırım kararında ise süreç devam ediyor. SPK’dan onay bekliyor. Öte yandan firma son açıkladığı 2024 üç aylık mali tablolarında gelirini %389 oranında artırarak 337,5 milyon TL’ye çıkardı. Dönem sonunda ise kârını %88 düşürdü ve 22,8 milyon TL’ye geriletti.

KUZEY BORU

Halka arzın gerekçesiydi. Malatya’daki üretim tesisi faaliyete geçti. Rekabet gücü artacak

Kuzey Boru, halka arz kararının sebeplerinden biri olan Malatya CTP Kompozit Boru Üretim Tesisi’nin deneme üretimi ve test süreçlerini tamamladı. Tesisin faaliyete geçtiğini duyurdu. Şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda gerçekleştirilen bu yatırım, Malatya OSB’de toplam 25 milyon dolar yatırım bütçesiyle 65 bin metrekarelik bir alanda hayata geçirildi. Üretim tesisinin tam kapasiteyle çalışması durumunda, yaklaşık 300 kişilik istihdam sağlanacak. Ayrıca, tesisin 4000 mm çapa kadar CTP boru üretim kapasitesi bulunuyor. Söz konusu gelişme, şirketin üretim kapasitesini artırarak sektördeki rekabet gücünü daha da güçlendirecek. Şirket yılın ilk yarısında gelirini %102 oranında artırırken dönem sonu net kârı da %139 yükselerek 348,9 milyon TL oldu.