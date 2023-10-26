Gümrük müşavir yardımcıları da dertli

Değerli EKONOMİM okuyucuları, Son zamanlarda yayınlamış olduğumuz yazılarımız konusu ile ilgili olarak Gümrük Müşavir Yardımcılarından olumlu ve olumsuz dönüşler almış bulunuyorum.

Denetim elemanı olarak çalıştığım zamanlarda gümrük müşavirlerinin ve yardımcılarının hakları konusunda hassas davranmışımdır. Keza; giriş sınavları klasik usulde yapılırken komisyon üyeliğim sırasında yardımcıların sınav kâğıtlarını okurken not bakımından oldukça toleranslı davranmıştım. Ki onlardan bazıları müşavir olmuşlardır. Diğerleri de kıdemli yardımcılardır.

Her ne kadar YGM ye bağlı olarak çalışacak yardımcı bulmakta güçlük çekiliyor ise de bu meslek mensuplarının müşavirlerle birlikte 500 milyarlık dış ticaret hacminin gümrük işlemlerini yürüttükleri dikkate alındığında ülkemiz için önemli bir meslek gurubunu oluşturan yardımcıların da çokça sorunlarının olduğu aşikârdır.

Özellikle, gümrüklerde iş takibinin yardımcılar eliyle sağlanması konusunda alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu düşünüyorlar. Gümrüklerde yetkisiz kişilerin iş takibi yapmamalarının sağlanmasını amaçlıyorlar.

Gümrük müşavirlik firmalarında ofis içlerinde de belge zorunluluğu olmadığından alınan B karnelerinin kullanılabileceği alanların gümrük idarelerinde iş takip edebilmekle sınırlı olduğunu belirtiyorlar. Keza; YGM ye bağlı olarak çalışma alanlarını da buna dahil etmek gerekiyor.

Ancak, YGM şirketlerinde verilen ücretlerin piyasaya göre düşük kaldığı düşünülüyor ama YGM’lerin ellerini de asgari ücret tarifesi bağlıyor.

Yardımcılara sorulduğunda, asıl sorunlarının maddiyat olduğu ve piyasada yeteri kadar değer görmediklerini belirtiyorlar. Keza; herkesin müşavir olma şansının bulunmadığı da bir gerçektir.

Yardımcı karneliler olarak değer verilen bir çalışma ortamı ve haklarının teslim edildiği bir piyasa değeri içerisinde hayatlarını sürdürmek istiyorlar.

Gümrük Müşavir Yardımcıları ve Stajyerleri Derneği olarak yaptıkları girişimlerin de değer bulmadığını düşünüyorlar.

Gümrük müşavirlerine ve yardımcılarına yeşil pasaport verilmesini istiyorlar ama bu konunun çözülebileceğini sanmıyorum.

Gümrük müşavirlikleri ofislerinde TPS başvuruları vs. işyerinin, E-imza ile sadece GMY personellerine verilmesini istiyorlar.

Verilen ücretlerin geçim şartlarına göre belirlenmesi talepleri var ama bunun nasıl olması gerektiği konusunda dernekleri aracılığıyla bakanlığa bildirimde bulunmalarında yarar bulunuyor.

YGM yardımcısı olarak sadece GMY personellerinin çalıştırılması uygulamasına devam edilmesini istiyorlar. Ancak, YGM’ler de yardımcı karnelileri bulmakta zorlanıyorlar. Yaman bir çelişki var ortada.

Nakliye şirketlerinin, yardımcıların yapabileceği işleri yapmaması için mevzuat düzenlemesi yapılmasını talep ediyorlar.

Anlaşılan o dur ki, YGM’ler, gümrük müşavirleri, yardımcılar ve stajyerler bir bütün olarak ele alınıp yeni mevzuatsal düzenlemeler yapılması gerekiyor. Bu meslek mensupları oda olamadıklarına göre bu konuda iş derneklere ve Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne düşüyor.