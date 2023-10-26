  1. Ekonomim
  2. Yazarlar
  3. Hasan AKDOĞAN
  4. Gümrük müşavir yardımcıları da dertli

Gümrük müşavir yardımcıları da dertli

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET

Değerli EKONOMİM okuyucuları, Son zamanlarda yayınlamış olduğumuz yazılarımız konusu ile ilgili olarak Gümrük Müşavir Yardımcılarından olumlu ve olumsuz dönüşler almış bulunuyorum.

Denetim elemanı olarak çalıştığım zamanlarda gümrük müşavirlerinin ve yardımcılarının hakları konusunda hassas davranmışımdır. Keza; giriş sınavları klasik usulde yapılırken komisyon üyeliğim sırasında yardımcıların sınav kâğıtlarını okurken not bakımından oldukça toleranslı davranmıştım. Ki onlardan bazıları müşavir olmuşlardır. Diğerleri de kıdemli yardımcılardır.

Her ne kadar YGM ye bağlı olarak çalışacak yardımcı bulmakta güçlük çekiliyor ise de bu meslek mensuplarının müşavirlerle birlikte 500 milyarlık dış ticaret hacminin gümrük işlemlerini yürüttükleri dikkate alındığında ülkemiz için önemli bir meslek gurubunu oluşturan yardımcıların da çokça sorunlarının olduğu aşikârdır.

Özellikle, gümrüklerde iş takibinin yardımcılar eliyle sağlanması konusunda alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu düşünüyorlar. Gümrüklerde yetkisiz kişilerin iş takibi yapmamalarının sağlanmasını amaçlıyorlar.

Gümrük müşavirlik firmalarında ofis içlerinde de belge zorunluluğu olmadığından alınan B karnelerinin kullanılabileceği alanların gümrük idarelerinde iş takip edebilmekle sınırlı olduğunu belirtiyorlar. Keza; YGM ye bağlı olarak çalışma alanlarını da buna dahil etmek gerekiyor.

Ancak, YGM şirketlerinde verilen ücretlerin piyasaya göre düşük kaldığı düşünülüyor ama YGM’lerin ellerini de asgari ücret tarifesi bağlıyor.

Yardımcılara sorulduğunda, asıl sorunlarının maddiyat olduğu ve piyasada yeteri kadar değer görmediklerini belirtiyorlar. Keza; herkesin müşavir olma şansının bulunmadığı da bir gerçektir.

Yardımcı karneliler olarak değer verilen bir çalışma ortamı ve haklarının teslim edildiği bir piyasa değeri içerisinde hayatlarını sürdürmek istiyorlar. 

Gümrük Müşavir Yardımcıları ve Stajyerleri Derneği olarak yaptıkları girişimlerin de değer bulmadığını düşünüyorlar.

Gümrük müşavirlerine ve yardımcılarına yeşil pasaport verilmesini istiyorlar ama bu konunun çözülebileceğini sanmıyorum.

Gümrük müşavirlikleri ofislerinde TPS başvuruları vs. işyerinin, E-imza ile sadece GMY personellerine verilmesini istiyorlar.

Verilen ücretlerin geçim şartlarına göre belirlenmesi talepleri var ama bunun nasıl olması gerektiği konusunda dernekleri aracılığıyla bakanlığa bildirimde bulunmalarında yarar bulunuyor.

YGM yardımcısı olarak sadece GMY personellerinin çalıştırılması uygulamasına devam edilmesini istiyorlar. Ancak, YGM’ler de yardımcı karnelileri bulmakta zorlanıyorlar. Yaman bir çelişki var ortada.

Nakliye şirketlerinin, yardımcıların yapabileceği işleri yapmaması için mevzuat düzenlemesi yapılmasını talep ediyorlar.

Anlaşılan o dur ki, YGM’ler, gümrük müşavirleri, yardımcılar ve stajyerler bir bütün olarak ele alınıp yeni mevzuatsal düzenlemeler yapılması gerekiyor. Bu meslek mensupları oda olamadıklarına göre bu konuda iş derneklere ve Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne düşüyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
YGM’ler neden zorluklarla imtihan ediliyor? 19 Ekim 2023
YGM’ler neden zorluklarla imtihan ediliyor? 18 Ekim 2023
Kişiler otomobil ithal edebilir mi? 05 Ekim 2023
YGM sistemine dair tespit ve öneriler 28 Eylül 2023
Antrepolarda eşya devrinde yeni uygulamalar 21 Eylül 2023
Son aylarda gümrüklerde neler oldu ve iki öneri 14 Eylül 2023
Yeni ticaret bakanımıza birkaç öneri 15 Haziran 2023
DİR sisteminde YGM yer almalı 08 Haziran 2023
Yatların yurda giriş çıkışılarında yeni kurallar 01 Haziran 2023
47 yıllık SETBİR genel kurulunu yaptı 25 Mayıs 2023