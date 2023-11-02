Gümrük müşavirleri ve YGM’lerin gider kalemleri dikkate alınıyor mu?

Değerli EKONOMİM okuyucuları, Son zamanlarda yayınlamış olduğumuz yazılarımız konusu ile ilgili olarak gümrük müşavirlerinden ve YGM’lerden oldukça fazla reaksiyonlar almış bulunuyorum.

500 milyar dolarlık dış ticaret hacmini yöneten bu meslek grubu, özellikle hizmet maliyetlerinden muzdaripler.

Giderlere şöyle bir kalem kalem bakalım;

Geçici Vergi/Kurumlar Vergisi, KDV1, KDV2, Muhtasar, SGK Prim Ödemeliri, Huzur Hakları, Kar Payı Dağıtımında Gelir Vergisi Stopajı, Damga Vergisi, Belediye Ödemeleri, Gümrük İdari Cezaları, Personel Ücretleri, Yedek Personel Ücretleri, Personel Yol ve Yemek Giderleri, Personel Kıdem Tazminatları, İhbar Tazminatları, İzin Ücretleri, Kırtasiye Giderleri, Ofis Araç ve Gereç Giderleri(Bilgisayar/telefon Cihazları/Bellekler/Mobilyalar), Fotokopi Giderleri, Ulaşım Giderleri, Oto ve Taşıt Giderleri ile vergileri, Kiralar, Aidatlar, Telefon/İletişim Giderleri, Mali Müşavir Ücretleri, Defter Tasdik Ücretleri, Noter Giderleri, Ticaret Odası Aidatları, Dernek Aidatları, Karne Harçları, Mevzuat Program Ücretleri, E-İmza ücretleri, Mali Mühür ücretleri, E Fatura program Giderleri, Antrepo program ücretleri, Anti Virüs Programları, Kargo Giderleri, Elektrik/Gaz/Su Giderleri, Konaklama Giderleri, Trafik Cezaları/Yol Geçiş Ücretleri, Bilgisayar ve Diğer Demirbaş ücretleri, Tamirat Giderleri, Sigorta Gideleri, Krediler, Gecikme faizleri.

Bunların dışında muhtelif gider kalemlerinin de olduğunu belirtmek gerekiyor. Keza; aniden karşılaşılan birçok masraflar da cabası.

Ayrıca; gider yazılamayan ve mali mevzuata uygun olarak yapılan masrafların da vergi matrahından düşülmediğini belirtmek gerekiyor. Keza amortismanlar vs. de öyle. Olursa bir ticari kar bir de mali kar muhasebe sisteminde görülüyor. Yani mali mevzuat da bir taraftan bu meslek mensuplarını sıkıştırıyor.

Durum böyle olunca, bu vergileri ve giderleri karşılamak için ortada bir kazancın olması gerekiyor. Bu meslek sahipleri yılbaşında yayınlanan Asgari Ücret Tarifesi’ni bekliyorlar. Denebilir ki bu tarife “asgari” dir. Hizmet ücreti olarak bu tarifenin üzerinde rakamlar verilebilir. Doğrudur ama bu o kadar kolay olmuyor. Hizmet verilen şirketler de maliyetleri minimuma indirgemek istiyorlar. Bu nedenle Asgari Ücret Tarifesi hazırlanırken daha dikkatli olmak icap ediyor. Şimdiden belirtelim.

Bir öneri de mali sistemi yönetenlere; hizmet sektöründe vergi oranlarının düşürülmesi için bir çalışma yapılması gerekiyor ama bu çok uzak bir ihtimal olarak duruyor.