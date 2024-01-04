Güney Amerika pazarına Margarita Adası’ndan girdi

Bella Maison, ev-yaşam sektöründe 2016 yılından bu yana faaliyet gösteren bir şirket. Hali hazırda Türkiye’de 15, yurt dışında 18 mağazasıyla faaliyet gösteriyor. 2024 yılında hedef yurt içinde 15, yurt dışında 12 yeni mağaza açmak… Bella Maison’un kurucusu ve CEO’su Muhammed Tan, daha önce yaptığımız görüşmelerde “Geleceğe giden yolda, yurt içinde e-ticaret ve yeni mağaza yatırımlarıyla büyürken, yurt dışında da güçlü bir oyuncu olmak istiyoruz. Biz bunun için kurulduk, amacımız globalde ses getiren, kimliği, duruşu olan bir marka haline gelmek” demişti.

Tan ve ekibi, bu hedef doğrultusunda önemli adımlar atıyor. Son adımlarına ise sosyal iş ağı LinkedIn’de denk geldim. Burada bir paylaşım yapan Muhammed Tan, “2023 yılının son sürprizi Venezüella’dan… Bella Maison’cular Güney Amerika kıtasına kadar uzandılar. Margarita Adası’ndan herkese selamlar. Tüm ekibime ve iş ortaklarımıza teşekkür ederim” dedi.

İkinci mağaza Karakas’ta bu ay açılacak

Muhammed Tan’a bir mesaj atıp tebrik ettim ve Güney Amerika’daki büyüme planlarını sordum. Şöyle yanıtladı:

“Yurt dışında büyümeye devam edeceğiz. 2023 yılında 18 mağaza olduk. 2024 yılında 30 mağazaya tamamlayacağız. Venezüella Margarita Adası’ndaki mağazamız Güney Amerika’daki ilk mağazamız oldu. Ocak ayında Karakas şehrinde de mağaza açacağız. Güney Amerika da büyüme planlarımız var.”

Muhammed Tan, yurt içinde de 15 mağazayla müşterilerine hizmet verdiklerini, bu yıl 15 yeni mağaza açmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Özel tabak ve bardak koleksiyonu 10 bin ağaçlık ormana dönüşecek

Bella Maison, mağazalarında sofra, yatak odası, mutfak ve banyo tekstil grubu ürünlerinin yanı sıra kozmetik, ev giyimi ve ev dekorasyonu kategorilerinde ürünleri müşterileriyle buluşturuyor. Şirket, geçtiğimiz Ekim ayında TEMA Vakfı aracılığıyla 10 bin adet fidana dönüşecek özel bir koleksiyon ile kurumsal sosyal sorumluluk projesi başlattı. Türkiye’de yetişen ıhlamur, ceviz, meşe ve yerel endemik bir tür olan Kazdağı Göknarı ağaçlarının resmedildiği özel koleksiyon içerisinde pasta tabağı ve su bardağı özel setleri bulunuyor. Projenin sloganı ise Soframda Bir Orman olarak belirlendi. Bella Maison, müşterilerinin satın aldıkları her bir özel set ile sevdikleri adına bir adet fidan bağışı yapmalarını sağlıyor. Satın alınan her bir ürünle birlikte yapılan bir adet fidan bağışına karşılık Bella Maison’un da bir fidan bağışı yapacağı proje ile Gaziantep’te 10 bin fidan dikilerek Bella Maison Hatıra Ormanı oluşturulacak. Muhammed Tan, bu koleksiyonun satışlarının da iyi gittiğini vurguladı.

Kakao cenneti Nikaragua’nın İstanbul Fahri Konsolosu oldu

Gloria Jean’s Coff ees Türkiye CEO’su Mehmet Dinçerler, geçen hafta sosyal iş ağı LinkedIn’de bir paylaşım yaptı ve yeni görevi hakkında bilgi verdi. Dinçerler paylaşımında, “Nikaragua Dışişleri Bakanlığı’nın ve Türkiye Dışişleri Bakanlığımız’ın onayı ile Nikaragua İstanbul Fahri Konsolosluğu görevime başlamış bulunuyorum. Kahve ve kakao cenneti olmasıyla meşhur olan Nikaragua ile Türkiyemiz’in hem siyasi hem de ticari ilişkilerini geliştirmek için görevimiz süresince elimizden geleni yapacağız” dedi. Kısa bir hatırlatma yapayım. Dinçerler’i geçen yıl başında da bu köşede konuk etmiş ve 40 milyon TL yatırımla kahve kavurma tesisi kuracağını, Türkiye’den 32 ülkeye nitelikli kahve ihraç etmeye hazırlandığını yazmıştım. Dinçerler o yazıda, “Gloria Jean’s Coff ee ile bir anlaşma yaptık. ABD ve Avustralya hariç, dünyadaki tüm Gloria Jean’s Coff ee’lere kahveyi biz göndereceğiz. Bu da 1000’in üzerinde şube anlamına geliyor. Kahveyi İstanbul’da kavuracağız, harmanlayıp paketleyeceğiz ve dünyaya satacağız” demişti.