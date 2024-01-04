  1. Ekonomim
  2. Yazarlar
  3. Necla DALAN
  4. Güney Amerika pazarına Margarita Adası’ndan girdi

Güney Amerika pazarına Margarita Adası’ndan girdi

Necla DALAN
Necla DALAN Hikayeler&Liderler

Bella Maison, ev-yaşam sektöründe 2016 yılından bu yana faaliyet gösteren bir şirket. Hali hazırda Türkiye’de 15, yurt dışında 18 mağazasıyla faaliyet gösteriyor. 2024 yılında hedef yurt içinde 15, yurt dışında 12 yeni mağaza açmak… Bella Maison’un kurucusu ve CEO’su Muhammed Tan, daha önce yaptığımız görüşmelerde “Geleceğe giden yolda, yurt içinde e-ticaret ve yeni mağaza yatırımlarıyla büyürken, yurt dışında da güçlü bir oyuncu olmak istiyoruz. Biz bunun için kurulduk, amacımız globalde ses getiren, kimliği, duruşu olan bir marka haline gelmek” demişti.

Tan ve ekibi, bu hedef doğrultusunda önemli adımlar atıyor. Son adımlarına ise sosyal iş ağı LinkedIn’de denk geldim. Burada bir paylaşım yapan Muhammed Tan, “2023 yılının son sürprizi Venezüella’dan… Bella Maison’cular Güney Amerika kıtasına kadar uzandılar. Margarita Adası’ndan herkese selamlar. Tüm ekibime ve iş ortaklarımıza teşekkür ederim” dedi.

İkinci mağaza Karakas’ta bu ay açılacak

Muhammed Tan’a bir mesaj atıp tebrik ettim ve Güney Amerika’daki büyüme planlarını sordum. Şöyle yanıtladı:

“Yurt dışında büyümeye devam edeceğiz. 2023 yılında 18 mağaza olduk. 2024 yılında 30 mağazaya tamamlayacağız. Venezüella Margarita Adası’ndaki mağazamız Güney Amerika’daki ilk mağazamız oldu. Ocak ayında Karakas şehrinde de mağaza açacağız. Güney Amerika da büyüme planlarımız var.”

Muhammed Tan, yurt içinde de 15 mağazayla müşterilerine hizmet verdiklerini, bu yıl 15 yeni mağaza açmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Özel tabak ve bardak koleksiyonu 10 bin ağaçlık ormana dönüşecek

Bella Maison, mağazalarında sofra, yatak odası, mutfak ve banyo tekstil grubu ürünlerinin yanı sıra kozmetik, ev giyimi ve ev dekorasyonu kategorilerinde ürünleri müşterileriyle buluşturuyor. Şirket, geçtiğimiz Ekim ayında TEMA Vakfı aracılığıyla 10 bin adet fidana dönüşecek özel bir koleksiyon ile kurumsal sosyal sorumluluk projesi başlattı. Türkiye’de yetişen ıhlamur, ceviz, meşe ve yerel endemik bir tür olan Kazdağı Göknarı ağaçlarının resmedildiği özel koleksiyon içerisinde pasta tabağı ve su bardağı özel setleri bulunuyor. Projenin sloganı ise Soframda Bir Orman olarak belirlendi. Bella Maison, müşterilerinin satın aldıkları her bir özel set ile sevdikleri adına bir adet fidan bağışı yapmalarını sağlıyor. Satın alınan her bir ürünle birlikte yapılan bir adet fidan bağışına karşılık Bella Maison’un da bir fidan bağışı yapacağı proje ile Gaziantep’te 10 bin fidan dikilerek Bella Maison Hatıra Ormanı oluşturulacak. Muhammed Tan, bu koleksiyonun satışlarının da iyi gittiğini vurguladı.

Kakao cenneti Nikaragua’nın İstanbul Fahri Konsolosu oldu

Gloria Jean’s Coff ees Türkiye CEO’su Mehmet Dinçerler, geçen hafta sosyal iş ağı LinkedIn’de bir paylaşım yaptı ve yeni görevi hakkında bilgi verdi. Dinçerler paylaşımında, “Nikaragua Dışişleri Bakanlığı’nın ve Türkiye Dışişleri Bakanlığımız’ın onayı ile Nikaragua İstanbul Fahri Konsolosluğu görevime başlamış bulunuyorum. Kahve ve kakao cenneti olmasıyla meşhur olan Nikaragua ile Türkiyemiz’in hem siyasi hem de ticari ilişkilerini geliştirmek için görevimiz süresince elimizden geleni yapacağız” dedi. Kısa bir hatırlatma yapayım. Dinçerler’i geçen yıl başında da bu köşede konuk etmiş ve 40 milyon TL yatırımla kahve kavurma tesisi kuracağını, Türkiye’den 32 ülkeye nitelikli kahve ihraç etmeye hazırlandığını yazmıştım. Dinçerler o yazıda, “Gloria Jean’s Coff ee ile bir anlaşma yaptık. ABD ve Avustralya hariç, dünyadaki tüm Gloria Jean’s Coff ee’lere kahveyi biz göndereceğiz. Bu da 1000’in üzerinde şube anlamına geliyor. Kahveyi İstanbul’da kavuracağız, harmanlayıp paketleyeceğiz ve dünyaya satacağız” demişti.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Yeni nesil bakterilerle ABD ve Avrupa pazarına açılıyor 03 Ocak 2024
Dünya devlerinin sistemlerini Türk mühendisler yönetiyor 02 Ocak 2024
Büyük tekne üretimi başlıyor yeni hedef İngiltere ve Asya 29 Aralık 2023
Muadil parfüme talep patladı yeni fabrikayı devreye alacak 28 Aralık 2023
Bu yıl çift haneli büyüme bekliyoruz Türkiye’den gelen sonuçlar belirleyici oldu     27 Aralık 2023
Kampüsteki Bilgi Bahçe’de öğrenciler ürün yetiştiriyor 25 Aralık 2023
“2023 zorlu geçti ama müşteri çeşitliliği ile avantaja çevirdik” 21 Aralık 2023
Keneviri çorabın içine koydular hedef, marka olup dünyaya satmak 20 Aralık 2023
25 yıllık Orge, ilk kez üretime soyunuyor 18 Aralık 2023
“Sosyal ve ekonomik etki yaratmak için kadın futbolu fırsatlarla dolu” 14 Aralık 2023