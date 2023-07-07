‘Güzellik’ için ürün ve ortak bulmaya geldiler

Avrasya Bölgesi’nin en büyük kozmetik fuarı olan 18. Uluslararası Kozmetik, Güzellik ve Kuaför Fuarı BeautyEurasia, 15–17 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. ICA Events tarafından düzenlenen fuar, VIP davetli alım heyeti programı kapsamında; Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere, 70 ülkeden 600’ün üzerinde profesyonel satın almacıyı katılımcılarla buluşturdu. Rusya, Fransa, Bulgaristan, Yunanistan, Hindistan, İtalya, İsviçre, Ukrayna, Japonya ve Çin gibi ülkeler başta olmak üzere toplamda 450’ye yakın yerli ve yabancı firma aynı platformda buluştu. Fuarda ağırlanan toplam satın almacı sayısı ise 5.387 oldu. 128 ülkeden 20 bin civarında kişinin ziyaret ettiği BeautyEurasia’da yabancı ziyaretçilerin katılımında geçen yıla göre yüzde 10 civarında artış gözlendi.

Fuarda özellikle Rusya’dan gelen perakendeciler ve satın alma şirketleri öne çıktı. Mağaza zincirleri olan ve binlerce mağazaya ürün tedarik eden şirketlerin temsilcileri özellikle uygun fiyat aralığında parfümden kişisel bakıma, saç ve tırnaktan dermokozmetiğe birçok kategoride ürün almak ve iş ortaklıkları yapmak için görüşmelerde bulundu.

ICA Events de fuarda 82 ülkeden 600’ün üzerinde profesyonel satın almacıyı ağırladı. ICA Events Bölge Direktörü Kemal Ülgen, Ukrayna ile Romanya’da 1.300 mağazası olan Avrora’nın Ticaret Müdürü Anna Bohachova ve Rusya’nın önde gelen distribütörlerinden, 1000’den fazla mağazaya ürün tedarik eden Gradient’in Pazarlama Müdürü Natalia Petrushina ile Grup Marka Müdürü Olga Andreeva fuarla ilgili sorularımızı yanıtladı.

Türk üreticiler için Rusya’nın büyük bir potansiyel taşıdığını anlatan Natalia Petrushina, şu an pazara girmenin tam zamanı olduğunu vurguladı. Fuara ilk kez geldiklerini kaydeden Petrushina, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘Türk üreticiler kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere sahip’

“Burada birçok Türk üretici ile karşılaşmaktan mutluluk duyduk. Bizim hedefimiz orta-düşük fiyat aralığında güvenilir partnerler ya da ürünler bulmak. Türkiye ve Orta Doğu bölgesinden yeni potansiyel iş partnerleriyle tanışmak ve iş birliği yapmak istiyoruz. Rus tüketicilerin gözünde Türkiye geçmişten beri her zaman yüksek kalite yemekleri ve tekstil ürünleri ile ünlenmiştir. Fuardaki gözlemlerimize göre Türk üreticiler farklı kategorilerde uygun fiyatlı ve oldukça yüksek kalitede ürün yelpazesi sunuyor. Fuar sayesinde klinik testlerden başarıyla geçmiş ve trend içeriklere sahip ürünler üreten kozmetik markaları ile tanıştık. Rus tüketiciler için bu çok değerli. Türk partnerler ile çalışmayı planlıyoruz, bu iş birliğinden de uzun ömürlü ve çok faydalı sonuçlar elde etmeyi planlıyoruz.”

Olga Andreeva da Türkiye’de herhangi bir partnerleri olmadığına vurgu yaptı ve “Cilt bakımı, vücut bakımı, saç bakımı ve makyaj kategorilerinde anlaşmalar yapmak istiyoruz. Eşsiz ve verimli, inovatif ürünler bulmayı çok isteriz” dedi.

Anna Bohachova ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye pazarı Avrora çoklu pazarı adına önemli bir yerde. Partnerlik ilişkileri geliştirmek açısından büyük potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Fuarda bu anlamda önemli fırsatlar yakaladık. Avrupa pazarına giriş yaptığımız için Avrupa sertifikalı uygun fiyatlı dekoratif kozmetik tedarikçisi aramaktaydık. Kendi markamızı yaratabileceğimiz üreticiler bulduk.”

‘Avrasya pazarı için önemli bir geçit olarak hizmet veriyor’

Genel merkezi Londra'da bulunan ICA Events, Birleşik Krallık, Orta Doğu ve Çin'deki temsilcilikleriyle Türkiye, Polonya, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan'da 50'yi aşkın fuar, sergi ve konferans düzenleyen uluslararası bir fuar şirketi.

Yapı Fuarı–Turkeybuild, EMITT, BeautyEurasia, WorldFood Istanbul ve Eurasia Rail gibi fuarlarını düzenliyor. Kemal Ülgen, BeautyEurasia’nın Türkiye'de kozmetik sektörüne katkı sağlayan bir fuar olduğunu belirtti. Ülgen, “BeautyEurasia, Avrasya pazarında önemli bir geçit olarak hizmet veren bir etkinlik. Bu sebeple, katılımcılara Türkiye ve Avrasya Bölgesi pazarlarında büyük ihracat potansiyeli sunarak üretici ve ihracatçı firmalar için yeni ticari iş birlikleri için önemli fırsatlar sunmakta. Özellikle bu bölgedeki ülkelerin pazar hedeflerine odaklanan firmaların fuara katılması, ticari büyüme ve iş birliği açısından büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Geçen yılki 400 milyon euroluk iş hacminin üzerine çıkıldı

Kemal Ülgen, BeautyEurasia’da şirketlerin stratejilerini ve yeniliklerini gözlemleme fırsatı bulmalarına zemin hazırladıklarını anlattı ve ekledi: “Türkiye kozmetikte önemli bir üretim ülkesi olarak öne çıkarken, ilave tedarik talebi de yükseldi. 2023 yılının ilk çeyrek döneminde ihracatı 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 27,1 artan ve 652,3 milyon dolara yükselen kozmetik sektöründe, BeautyEurasia güçlü bölgesel ağı ile Türkiye için yeni iş, ortaklık ve ihracat fırsatları yaratıyor. Geçen yıl fuarda elde edilen 400 milyon euroluk iş hacmini yükselterek sektör dinamiğinin hızlanmasına ve büyümesine katkıda bulunuyor. Katılımcılara geniş bir ağ oluşturma ve pazar potansiyelini keşfetme imkânı sağlayan BeautyEurasia ile sektörün bu başarısına katkı sunmuş olmaktan büyük gurur duyuyoruz.”