Havalimanı kurtarma takımı ‘İGA Arama Kurtarma’ya dönüştü

Kahramanmaraş depremlerinde enkazlardan insanları canlı çıkarmak için günlerce dinlenmeden çalışan arama kurtarma ekiplerine minnettarız. Acı bir şekilde gördük ki deprem bölgesi olan ülkemizde arama kurtarma ekiplerinin sayısının artması elzem… İş dünyası bu anlamda son yıllarda önemli çalışmalar yapıyor. Telekomdan inşaata birçok sektörde faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük şirketleri, holdingleri bünyelerinde arama kurtarma ekipleri kurdu. Bu ekipler deprem felaketinde çok can kurtardı. Şimdi birçok şirkette bu ekiplerin genişletilmesi, birçok şirkette de arama kurtarma ekiplerinin kurulması gündemde…

İGA İstanbul Havalimanı da arama kurtarma konusundaki organizasyonunu güçlendiriyor. İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu, geçen hafta sosyal iş ağında bir paylaşım yaptı ve 241 kişinin görev yaptığı Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Takımı’ndaki (ARFF) ekipler ve çalışanlardan oluşacak İGA İstanbul Havalimanı Arama Kurtarma Ekibi kurduklarını söyledi. Samsunlu, “Son deprem felaketi bize ARFF gibi teşkilatlarımıza havacılık sektörümüzün dışında daha büyük görevler yüklemeyi mecbur kılıyor. Bu amaçla, gerek ARFF ekiplerimiz gerekse çalışanlarımızdan oluşacak İGA İstanbul Havalimanı Arama Kurtarma Ekibi kuruyoruz” diyerek bu konuda detaylı planlama yaptıklarını vurguladı. Samsunlu’ya arama kurtarma ekibiyle ilgili çalışmalarını sordum. Konuyla ilgili yönlendirdiği ekipten aldığım bilgiler şöyle:

Sismik dinleme, enkaz altı görüntüleme gibi yetkin ekipman havuzuna sahip

“Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından kurgulandığı şekilde, İGA İstanbul Havalimanı’nda hava aracı kaza kırımları ile bina ve tesislerde meydana gelecek yangın ve doğal afetlerde yangın söndürme ve kurtarma görevimizi en üst düzeyde ve yüksek sorumluluk bilinci ile yerine getirmek için teşkilatlanmış durumdayız. Asli görev sahamız, İGA İstanbul Havalimanı sınırları içerisindedir. İGA İstanbul Havalimanı’nda uçuş emniyeti ve yolcu güvenliğinin eksiksiz sürdürülmesi en büyük vazifemiz. İstanbul veya başka şehirlerinde meydana gelen afetlerde, ülkemizin en önemli hava giriş kapısında operasyonun kesintisiz sağlanmış olması, afet tahliye ve yardım ulaşımı alanlarında büyük kazanımdır. Bunun yanında ülkemizde meydana gelen afetlerde tüm milletimizin fedakarca sergilediği dayanışma çabalarına İGA olarak özveri ile katılmaya devam ediyoruz. İGA bünyesinde çalışmakta olan uçak kaza kırım söndürme ve kurtarma, uçak kaldırma, yangın, doğal afet arama ve kurtarma alanlarında uzman tecrübeli ekiplerimiz, halen envanterimizde mevcut yangın söndürme, arama ve kurtarma ekipmanları ile AFAD koordinasyonunda icra edilen orman yangınları ve depremler gibi afetlerde görev alıyor. Bugüne kadar gönüllü olarak Milas/Bodrum orman yangınları, İskenderun Liman Yangını ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev aldık. Tecrübeli ekip arkadaşlarımız TSK ve belediye itfaiyelerinde görev yaptıkları dönemlerden başka pek çok doğal afette de görev aldı. 6 Şubat depremlerinin yarattığı tahribat ve etkisinin 11 ilimizi kapsaması arkasından İGA İstanbul Havalimanı’nda yapılan değerlendirme ile mevcut arama ve kurtarma ekibimizin, İGA Arama Kurtarma olarak adlandırılmasına karar verildi. İGA Arama Kurtarma Ekibi sismik dinleme, enkaz altı görüntüleme ve enkaz parçalama cihazları dahil yetkin bir ekipman havuzuna sahiptir.”

Depremin ertesi günü 200’den fazla personelini deprem bölgesine gönderdi

İGA İstanbul Havalimanı, depremden sonra yardımların ve ekiplerin organizasyon sürecinde afet bölgelerine 7/24 operasyonel destek sağladı. 7 Şubat’ta operasyon, teknik hizmetler, güvenlik ve Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekipleri başta olmak üzere birçok birimden toplamda 200’den fazla gönüllü personelini AFAD ile beraber arama kurtarma çalışmalarına dahil olmak üzere deprem bölgelerine gönderdi.