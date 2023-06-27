Hayırlı bayramlar derken….

Bayram haberleri canlı bir bayram ortamı yaşayacağımızı söylüyor.

Dokuz günlük kurban bayramı tatili haberlerinde, en az 1 milyon kişinin tatil beldelerine gideceği bildiriliyor… En gözde tatil merkezlerinden biri olan Bodrum’a tatil öncesinden 60 saatte 60 bin araç giriş yapmış. Kentte otel ve pansiyonlarda doluluk yüzde 85-90’e ulaşırken, ilçe nüfusu da iki kat artarak 400 bine ulaşmış. Antalya Valisi, bayramda 400 bin yerli turist beklediklerini, 600 bin yatak kapasiteli turistik tesislerde yüzde 90 doluluğa ulaşılacağını açıklıyor.

Turizmciler, Ege ve Akdeniz’deki 3 yıldızlı konaklama tesislerinde gecelik kişi başı fiyatın 800 TL, 4 yıldızlılarda 1.400 TL ve 5 yıldızlılarda 2 bin lira civarında olduğu bilgisini veriyor. Bodrum’da 1000 liradan başlayarak, 1000 Euro’ya dek uzanan abartılı bayram fiyatlarının da yer aldığı haberlere rastladığımı söylemeliyim. Aynı şekilde İstanbul’dan otobüs terminalinde ek seferler için fiyatların iki katına kadar çıkartıldığı bilgisini alıyorum.

Sadece tatil merkezlerine değil, Anadolu’nun birçok kentine de bayram tatili için gidenler olduğunu ortaya koyan bir haber; 43 ile geçiş noktası olan Kırıkkale kavşağındaki sıkışıklık. Bir diğer Anadolu kavşağı olan İstanbul-Bolu yolunda da ciddi bir trafik yığışması yaşanıyor.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, bu bayramda 1 milyon büyükbaş, 22 milyon küçükbaş hayvanın kesileceği beklentisini açıklıyor. Küçükbaş kurbanlıklar ortalama 7 bin liradan, büyükbaşlarsa ortalama 84 bin liradan satılıyor.

Samsun’a bağlı Bafra’da kurulan kurbanlık pazarında Hasan Kapusuz’un, “Çok iyi baktım, alan hayrını görür” dediği, 1 ton gelen büyükbaş hayvanını 115 bin liraya satışa çıkardığı ve bu kurbanlığın ortak olarak satın alınıp İstanbul’a getirildiğini öğreniyoruz.

Ben de kazasız-belasız güzel bir Bayram dileğiyle, tüm EKONOMİ okurlarının Bayramını içtenlikle kutluyorum.

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