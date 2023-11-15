Hedef dünyanın en büyük üç 5G ürün sağlayıcısından biri olmak

General Mobile, 2017’de 60 milyon dolarlık yatırımla Avrupa’nın ve Orta Doğu’nun en büyük üretim tesisini kurarak tüm ürünleri Türkiye’de üretmeye başladı. 2021 yılında, merkezi Tayvan’da bulunan dünyanın en büyük elektronik üreticisi Foxconn ile stratejik ODM tedarikçi iş birliğine imza attı. 5G genişbant ve sabit genişbant ürünlerini Foxconn ile geliştirerek tüm dünyaya satışını gerçekleştiren General Mobile, yakın zamanda Hindistan’ın en büyük mobil operatörlerinden biri ile anlaşma sağladı. Yıllık 9 milyon adet ile Hindistan’da yüzde 25 pazar payına ulaşacak bu anlaşma ile ayda 750 bin adet General Mobile Wi-Fi 6 Home Gateway ürünü satışı gerçekleştirilecek. Hindistan’dan sonra diğer odak pazarlar Kuzey Amerika ve Avrupa olarak belirlendi.

“Cironun yüzde 80’i yurtdışı faaliyetlerden sağlanacak”

General Mobile Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner ile buluştuk. Şirketin önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini, akıllı telefon pazarını konuştuk. Geçen yıl 400 bin adet satış yaptıklarını anlatan Cihaner, “Bu yıl 320 bin adet olacak. Önümüzdeki yıl yeniden 400 binlere çıkarmayı hedefliyoruz. Maliyetlerimiz, hele ithalata bağlı girdiler yüzünden sıkıntı oluyor. Stratejik önceliğimiz karlılık. Ürünlerimizde en yüksek fiyat 16,499 TL, en düşük 4,300 TL. Kendi segmentimizde en uygun ürünleri sunuyoruz. Şu anda 8 akıllı telefon modelimiz var. En az üç yeni ürünümüz olacak. 2024’te nesnelerin interneti tarafında büyümeye devam edeceğiz. Burada ürün gamını 8-10’a taşımayı hedefliyoruz. IP kamera, akıllı televizyon box veya sticker gibi ürünler olacak. Ciromuzun yüzde 20’sinin nesnelerin interneti tarafından gelmesini hedefliyoruz” dedi.

General Mobile’ın akıllı telefonda kendini ispat eden bir marka olduğunu ve bu alandaki işlerini güçlendireceklerini belirten İlkay Cihaner, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Akıllı telefon işimizi güçlendireceğiz. Telefonu merkeze koyup bir teknoloji ekosistemi oluşturalım dedik. Artık mobilite denince sadece akıllı telefon yok. Akıllı saat, akıllı kulaklık gibi giyilebilir cihazlar geliştirmeye başladık. En son akıllı çocuk saati ile ürün gamını geliştirdik. Artık evlere girmemiz lazım dedik. Air fryer, akıllı priz gibi nesnelerin interneti dediğimiz birbiriyle konuşabilen ürünlerden oluşan bir ekosistem kurduk. Bunların birbiriyle yüksek hızda, gerçek zamanlı veri transferi için arkada genişbant sistemi olmalı dedik. Dünyanın en büyük elektronik üreticisi Foxccon ile 5G genişbant ürün ekosistemini birlikte geliştirmeye karar verdik ve General Mobile markası çatısı altında bütün dünyaya satmaya başladık. Şu anda Hindistan ana pazarımız. 5G genişbant ürün ailesinin yüzde 90’a yakını o pazarda. 5G’de ikinci odak pazarımız Kuzey Amerika. Önümüzdeki bir yıl içinde orada da Hindistan’daki gibi etkili olmak istiyoruz. Bizim için bir diğer önemli pazar Avrupa. İtalya’da satışlara başladık. Sırada İngiltere var. Hindistan’la birlikte konsolide olarak 500 milyon dolar ciro hedefimiz var 2024’te. En büyük pazarlarımız Hindistan ve Türkiye. 2023 cirosunun yüzde 60’ı Türkiye’den. 2024’te yüzde 80 yurt dışı, yüzde 20 Türkiye olacak. 5G’de dünya devleriyle rekabet ediyoruz. Hedefimiz dünyada en büyük üç 5G ürün sağlayıcısından biri olmak. Üç yılda bu hedefimize ulaşmayı öngörüyoruz.”

Her dört kişiden biri kayıt dışı cihaz alıyor

Geçen yıl akıllı telefon pazarında 10,2 milyon adetlik satış gerçekleştiğini anlatan İlkay Cihaner, bu yıl rakamın 10,4 milyon adede çıkmasını öngördüklerini vurguladı. Kayıt dışı pazarın büyüdüğünü kaydeden Cihaner, şöyle devam etti: “Aslında pazarın hacmi 13 milyon adet civarında. Yıllardır 10 milyon barajı kırılamadı. Marka sayısı artıyor, ürün sayısı artıyor ama pazar büyümüyor. Fiyatlar çok ciddi arttı. Geçen yıl Aralık’ta ortalama satış fi yatı 8.500 TL idi. Bu yıl 15.500-16.000 seviyesine geldiğini görüyoruz. İnsanların alım gücü düştüğü için eskiden bir buçuk yıl olan telefon değiştirme sıklığı 3 yıla yakın bir süreye geldi. Kayıt dışı cihazların kullanımında ciddi artış var. Vergi artışı yüzünden fi yatlar şişiyor. Dolayısıyla tüketici biraz kayıt dışı pazara yöneliyor. Biz pazarın yine 13 milyon olduğunu düşünüyoruz, 3 milyonu kayıt dışı pazarda olduğunu görüyoruz. Yani her 4 kişiden biri kayıt dışı cihaz alıyor. 1 yıl sinyal görmeyen cihazların kapatılması uygulamasıyla bunun engellenmesi öngörülüyor.”

Yenilenmiş ürünlerin pazardaki payı yüzde 10’a ulaştı

Hem globalde hem Türkiye’de yenilenmiş ürün pazarının geliştiğine de değinen İlkay Cihaner, şöyle konuştu: “Satın alma gücü düşünce bu eğilim başladı. Pazarın yüzde 10’una yakını yenilenmiş ürünlerden oluşuyor. Üretici olup ürün yenileme sertifikası olan tek marka da biziz. Biz de 20’ye yakın yenilenmiş ürün satıyoruz. Alım gücünde düşüş oldukça bu ürünlere talep de artmaya devam edecek.”