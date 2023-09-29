Dilimizin büyük ustası, hikayeci Sait Faik’i saygıyla anıyorum...

Öyle sanat insanları vardır ki, o sanat dalı anıldığında ismi akla gelir. Hikayeciliğimizin mihenk taşı Sait Faik Abasıyanık da öyledir.

Sait Faik, 1906’da Adapazarı’nda dünyaya geldi. İlköğrenimini yabancı dil eğitimi veren Terakki’de tamamladı. İstanbul Erkek Lisesi’nde okumaya başladı, Bursa Erkek Lisesi’ni tamamladı. İlk hikayesi İpekli Mendil’i, lisedeyken edebiyat ödevi olarak yazdı. Uçurtma, 1929’ta Milliyet’te yayımlandı. Edebiyat fakültesine iki yıl devam ettikten sonra ayrıldı. İktisat öğrenimi için Lozan’a gitti, ortamdan sıkıldığı için Fransa’ya geçti. Entelektüel çevrelere girdi, avare bir yaşam sürmeye başlayınca babası onu geri çağırdı ve 1935’te geri döndü.

Ermeni Yetim Okulu’nda Türkçe öğretmenliği yaptı. Babasının açtığı zahire dükkanını yönetti ama başarısız oldu. Haber gazetesinde adliye muhabirliği yaptı.

1936’da ilk kitabı Semaver yayımlandı. Babası ölünce Burgazada’ya çekilip yazmayı bıraktı. 1940’da Şahmerdan kitabını yayımladı. Kitabın içindeki bir hikayeden ötürü Sıkıyönetim Mahkemesi’nde yargılandı. Medarı Maişet Motoru isimli kitabı da bu arada toplatıldı. 1951’de bu kez Kayıp Aranıyor kitabı için toplatma kararı verildi. Sait Faik’in 15 hikaye kitabı, Şimdi Sevişme Vakti isimli bir şiir kitabı, Medarı Maişet Motoru, Kayıp Aranıyor ve Yaşama Hırsı isimli üç romanı vardır. Sait Faik’in birçok öyküsü sinemaya aktarıldı. İlki, Ömer Lütfü Akad’ın yönettiği ve Türkan Şoray’ın oynadığı Vesikalı Yarim filmidir. Sefa Önal ve çeşitli sinemacılar, hikayelerini sinemaya aktarmanın yanı sıra TV‘ye dizi de yaptı.

1954 yılında 48 yaşında sirozdan vefat etti. Annesinin gayretiyle Burgazada’daki evi müze haline getirildi. 1955’te başlatılan “Sait Faik Hikaye Armağanı” ödülü,70 yıla yakın süredir devam ediyor. Ödül, Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın büyük çabasıyla yürütülüyor.

Yaşar Kemal bana hep ‘’Sait Faik öykünün Türkçe’deki anasıdır, iyi oku!‘’ derdi. Usta, bu öğüdünde ne kadar haklıydı…

Gençliğimde ‘’Gün Ola Harman Ola’’ öyküsünü okuduğum, Mercan Usta’ya hayran olduğum büyük öykü yazarı Sait Faik’i minnetle anıyorum.

GÜNÜN NOTU:

Hıfzı Topuz ağabey aramızdan ayrıldı, ışıklar içinde yatsın.