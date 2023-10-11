Hilton İstanbul 70’inci yaşı için hazırlanıyor

Harbiye’deki Hilton Istanbul Bosphorus, hem İstanbul hem Türkiye için tarihi öneme sahip… İstanbul ve Türkiye’nin ilk beş yıldızlı oteli olarak 10 Haziran 1955 tarihinde kapılarını açan otel, Amerika kıtası dışında inşa edilen ilk Hilton oteli olma özelliğini taşıyor. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da inşa edilen ilk modern otel olarak bir başka ilke daha imza atmıştır.

Hilton’un Türkiye’ye gelme hikâyesi de ilginç… 1950’lerin başında ABD’de başarılı bir girişimci olan Conrad Hilton’un daha büyük hedefleri vardı. Şirketin başkanı W. Houser ile yaptıkları Avrupa gezisinde İstanbul'un kültürü, tarihi ve konumu ile markasını dünyaya tanıtmak için ideal bir yer olduğuna karar verdi. Hilton İstanbul Bosphorus, Hilton’un Avrupa pazarına girme planlarının ilk adımlarından biri oldu. 9 Ağustos 1951’de Türk Dışişleri Bakanlığı ve Hilton Hotels International, İstanbul’da bir Hilton oteli inşa etmek üzere bir anlaşma imzaladı. Ödüllü Türk mimar Sedat Hakkı Eldem, ünlü Skidmore, Owings & Merrill firması ile iş birliği yaparak modern ve Türk stillerini birleştiren ve her ayrıntıya yerel karakteri aşılayan bir tasarım yaptı. Hilton İstanbul, 21 ayda inşa edildi ve o dönemde şehrin en yüksek binası oldu.

Lobi alanında Sophia Loren’in zümrüt kolyesinden esinlenildi

10 Haziran 1955’te ünlüler, gazeteciler, iş dünyasının önde gelen isimleri ve Conrad Hilton’un kendisi otelin büyük açılışını kutlamak üzere bir araya geldi. Beş gün beş gece süren kutlamalarda Hilton’un konukları Olivia de Havilland ve Terry Moore gibi yıldızlar “Uçan Halı” ve “Sihirli Halı” adlı iki özel uçakla İstanbul’a geldiler.

Otelin tarihçesine baktığınızda “Hilton İstanbul’un açılışı Türkiye için yeni bir dönem başlattı. İlk beş yıldızlı uluslararası otel, el dokuması halılar ve dekoratif çinilerden duvarlardaki büyük tablolara kadar yerel sanat, tasarım ve kültürü dünyanın dört bir yanından gelen konuklara sergiledi. Günümüzde birçok Hilton otelinin konukları, Hilton İstanbul’da ortaya çıkan bir gelenek olan hoş geldiniz kahvesi veya hoş geldiniz kokteyli ile karşılanmaktadır” deniyor.

Bütün bunları neden yazdığıma gelirsek… Bir süredir Hilton İstanbul’da hummalı bir yenilenme çalışması var. “Bir ikon yeniden doğuyor” sözleriyle lanse edilen renovasyon, otelin Türkiye’deki 70’inci yaşını kutlayacağı 2025 yılında tamamlanacak. Renovasyonu 2003 yılında Seyhan Özdemir, Sarper ve Sefer Çağlar tarafından kurulan Autoban üstlendi. Tümü özel balkon ya da terasa sahip 500 odası olan otelin yönetimine renovasyonun detaylarını sordum. Şöyle yanıtladılar:

“Hilton Istanbul Bosphorus 1955 yılından bu yana açıldığı ilk gün itibariyle bir otelden çok daha fazlası oldu. Sadece şehrin değil, ülkenin sosyal ve kültürel hayatına yön veren bir buluşma noktası haline geldi. 2025 yılında tamamlanması planlanan renovasyon süreciyle ikonik hikâyesini yarınlara taşımayı amaçlıyor. Mimari tasarımını Autoban’ın üstlendiği bu özel proje, iki aşamada gerçekleşiyor. İlk fazı 2023 yılının ilk çeyreğinde otelin sağ kanadıyla başlayan renovasyon sürecinin, 2024 yılında sol kanattaki misafir odaları ve ortak kullanım alanlarıyla devam etmesi planlanıyor. Tüm renovasyon süreci boyunca otel misafirlerini yarı kapasite oda envanteri ile ağırlamaya devam edecek. Renovasyonun bitiş tarihinin 2025 yılında, otelin 70’inci yılında olması planlanıyor. Autoban, Hilton Bosphorus İstanbul’un renevosyon sürecini, otelin olağanüstü mirasının ilhamıyla tasarladı. Otelin iç tasarımında tarihsel hikâyelerine de vurgu yapan detaylar göreceğiz. Misafir odalarının her biri, otelin 1955’teki orijinal tasarım unsurlarını da günümüze taşıyarak, modern bir yorumla yeniden tasarlandı. Odalardaki tasarımsal dokunuşlarda İstanbul Boğazı’ndan da ilham alındı. Lobi alanı ise otelin tarihi misafirlerinden Sophia Loren’in zümrüt kolyesinden esinlenildi.”

▌FATİN RÜŞTÜ ZORLU İKNA ETTİ, OTEL İÇİN ÖZEL KANUN ÇIKARILDI

Hilton İstanbul’un yapımıyla ilgili hikâyeler de ilginç… Söylenen o ki 1950’lerin başında diplomat olan Dışişleri eski Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, New York’ta Conrad Hilton’un oğlu ile tesadüfen tanışmış ve Türkiye’de otel yapmaları için ikna etmiş. Otel için özel bir kanun çıkarılmış ve yapımında ihtiyaç duyulan malzemelerin gümrüksüz ülkeye alınması sağlanmış. Hatta Dolmabahçe’den deniz suyu bile getirildiği yazılıyor bazı kaynaklarda. Otel binası kibrit kutusu şeklinde tasarlanmış, yüzme havuzunun şekli için de Conrad Hilton’un ayak izinden esinlenilmiş.

■ Muhammed Ali boksu bıraktığını açıkladığında otelde kalıyordu

Hilton İstanbul, Sean Connery’nin James Bond’u canlandırdığı 1963 yapımı Rusya’dan Sevgilerle filminin açılış sahnesinde yer aldı. İstanbul'un ilk diskoteği Cloud 9, 1972 yılında Hilton İstanbul’da açıldı. Hilton İstanbul’da 1972 yılında inşa edilen Pilsen Pub, İstanbul’un ilk happy hour’una ev sahipliği yaptı. Muhammed Ali 1976’da boksu bıraktığını açıkladığında Hilton İstanbul’da kalıyordu. Hilton İstanbul; Kraliçe 2. Elizabeth, John Kennedy, Grace Kelly, Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Brigitte Bardot ve Louis Armstrong gibi ünlü isimleri ağırladı.