Hisse %25 gerilerken yabancı payını artırdı

Borsada 10–16 Ekim haftasında yabancı yatırımcı 15 hissede payını artırdı. Bu hisselerden beşinin değeri yükselirken 10 hisse alımlara rağmen değer kaybetti. Düşen hisselerden birinin değer kaybı %25’i geçti.

Borsada bir hisseye yabancı alımının gelmesi çoğu zaman olumlu sinyal olarak değerlendirilir. Yabancıların pozisyon artırdığı hissenin fiyatında yükseliş beklentisi artar. Ancak bu durum her zaman bire bir geçerli değildir. 10–16 Ekim tarihleri arasında yabancı payı artan 15 hissenin sadece beşinde fiyat yükseldi. Geri kalan 10 hisse düşüş yaşadı. Yabancı payı artmasına rağmen bir hissedeki değer kaybı ise %26’ya yaklaştı.

Fiyat düşerken yabancı aldı

Yabancı yatırımcı bir haftada, eski ünvanıyla Selçuk Gıda yeni ünvanıyla Dünya Holding hissesindeki payını 1,07 puan artırarak %3,56’ya çıkardı. Yaşanan pay artışına rağmen hisse bu sürede %25,34 geriledi. Hissenin fiyatı ekim ayının ilk iki haftasında tavan serileriyle birlikte hızlı yükselmişti. 9 Ekim’den itibaren kâr satışlarıyla geriledi. Düşüş sırasında yabancı yatırımcı alımlarla birlikte payını artırdı. Alımların agresif gelmemesi fiyattaki düşüşün devam etmesinde belirleyici faktör oldu. En fazla düşen bir diğer hisse Ersu Gıda. Hisse bir haftada %11,89 gerilerken yabancılar aynı sürede paylarını %1,14’ten %2,30’a çıkardı. Hisse, 13 Ekim günü en yüksek 25,34 TL’yi gördükten sonra hızlı bir düşüş yaşadı. 2025’in altı aylık döneminde geliri düşen şirket dönem sonunda zarar açıkladı.

Fiyat da arttı pay da

Yabancılar bir haftada en güçlü alımı Burçelik’te 8,51 puan ile gerçekleştirdi. Bu sürede hissenin fiyatı %46,30 yükseldi. CVK Maden hissesindeki pay artışı ise 1,49 puan oldu. Sınırlı miktardaki artışa rağmen hissenin fiyatı %13 çıktı.

ZEYNEP'E SOR

KÂR PAYI MI, HAMLELER DEĞER ARTIŞI MI?

Kâr payı; düzenli gelir, güven, düşük risk, yeniden yatırım, piyasa cazibesi. Sınırlı büyüme, vergi yükü, düşük esneklik, sinyal riski, fiyat baskısı. Değer artışı; yüksek getiri, vergi avantajı, esneklik, fırsat, motivasyon. Belirsizlik, yüksek risk, zamanlama sorunu, volatilite, psikolojik baskı.

Ortak alımları olsa da hisse kendi ahengiyle hareket ediyor. Fiyat Temmuz 2024 seviyesinde

Aksa’da ortaklar aldığı halde fiyat niye yeterince çıkmıyor? / Evrim Öztürk

Evrim, geçtiğimiz ağustostan bu yana iki büyük ortak Akkök Holding ve Emniyet Ticaret’ten alımlar gözleniyor. Farklı zaman aralığındaki alımlara rağmen hisse kendi ahengi içerisinde hareket ediyor. Ortak alımları genellikle hisseye güven göstergesi olarak yorumlanır. Ancak bu etki, kârlılığın zayıf seyrettiği dönemlerde sınırlı kalabilmekte. Aksa Kimya altı aylık dönemde gelirini %22, dönem sonu net kârını %79 düşürdü. Bununla birlikte uzun vadede yükselen bir ivmeye sahip. Son olarak geçtiğimiz haziranın son haftasında test ettiği 8,57 TL’nin ardından yukarı yöneldi. Gerçekleşen çıkışa rağmen fiyatı Aralık 2024’teki seviyelerinde.

Yalnızca çay üretimiyle sınırlı kalmak istemiyor. Yeni alanlara yönelerek büyümeyi hedefiliyor

Efor Çay neden ünvanını değiştirdi? Ne gibi avantajlar elde edecek? / Reşit Denizer

Reşit, şirketin faaliyet alanı genişlediğinde ya da stratejik konumlanmasında bir değişim yaşandığında unvan değişikliği gündeme gelebilmekte. Böylece yatırımcı nezdinde algı güçlendirilmek istenirken büyüme planlarının yönü daha net gösterilir. Efor Çay da ünvanını “Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.” olarak değiştirdi. Firma artık yalnızca çay üretimiyle sınırlı kalmak istemiyor. Gıda, gübre, tarım, enerji ve madencilik gibi alanlarda faaliyet gösteriyor ve bu çeşitliliği daha kapsayıcı bir çatı altında toplamayı amaçlıyor. Ayrıca, kahve, soğuk çay ve fonksiyonel içecekler gibi yeni ürün gruplarına da yatırım yapmayı planlıyor.

YATIRIM FONLARI

Sürdürülebilirlikte ayrışma: Ortalama %22, IFN %8

ICBC Turkey Portföy’ün yönettiği Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (IFN), 10,1 milyon TL büyüklüğe sahip. Ekimde 1,2 milyon TL nakit çıkış yaşandı. Mayıstan bu yana çıkış devam ediyor. Yatırımcı sayısı 621’e geriledi. Portföyün %94,04’ü hissede, %3,99’u vadeli işlemler teminatlarında yer alıyor. Yüzde 0,67 doluluk oranı ilginin olmadığını söylüyor. IFN, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki şirketlere yatırım yaparak çevresel, sosyal ve yönetişim kriterlerini dikkate alıyor. Uzun vadeli getiri arayan ve dalgalanmalara toleranslı yatırımcılara hitap ediyor. Son altı ayda %8,56 getiri sağladı. Bu sürede, sürdürülebilirlik fonların ortalaması olan %22,10’un gerisinde kaldı. Yıllık %2 yönetim ücreti ile grup çoğunluğuna benzer duruyor. 23 sürdürülebilir fonun ücreti %2 ile %2,90 arası değişiyor.

TAHVİL

Zorlu Enerji, TLREF+%1 faizle 120,7 milyon TL borçlandı

Zorlu Enerji, nitelikli yatırımcılara yönelik olarak 17.10.2025 başlangıç tarihli tahvil ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 120.690.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%1 olarak belirlendi. 370 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 4 kupon ödemesi yapılacak. Tahvilin vade tarihi 22.10.2026 olarak açıklandı.

TLREF+%1 YILLIK FAİZ

17 Ekim itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %40,09 seviyesinde bulunuyor. Zorlu Enerji’nin verdiği %1 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Tahvil, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için uygun bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, Zorlu Enerji’nin uzun vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRSZORNE2627 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ODİNE TEKNOLOJİ

Güney Afrikalı fi rmayla yapay zekâ tabanlı mobil ağ geliştirme konusunda anlaştı

Odine Teknoloji, Güney Afrika’nın önde gelen mobil operatörlerinden Cell C ile yapay zekâ destekli ağ çözümleri geliştirmek üzere iş birliği anlaşması imzaladığını duyurdu. Anlaşma kapsamında, OdineLabs tarafından geliştirilen AI tabanlı sistemler, Cell C’nin dolaşım altyapılarında bağlantı sürekliliğini artırma ve kullanıcı deneyimini iyileştirme hedefiyle test edilecek. Çalışma, yalnızca danışmanlık değil, ürün geliştirme ve sistem entegrasyonu hizmetlerini de kapsıyor. Telekom sektöründe bağlantı kalitesi, özellikle gelişmekte olan pazarlarda kullanıcı memnuniyeti açısından önemli bir sorun. Yapay zekâ destekli bağlantı yönetimi, sinyal kesintilerini azaltma, otomatik yük dengeleme ve arıza tahmininde operatörlere avantaj sağlıyor. Şirket ilk yarıda zarar açıkladı.

LİLA KAĞIT

Romanya’da bir şirketi kısmen veya tamamen satın almak istiyor. Lojistik avantaj elde edecek

Lila Kağıt, yurtdışı büyüme hedefl eri kapsamında Romanya’da hijyenik kâğıt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin hisselerinin tamamının ya da bir kısmının alımına yönelik niyet mektubu imzaladığını duyurdu. Satın alma ya da iş birliğiyle sonuçlanabilecek süreç, finansal, hukuki ve vergisel incelemelerin ardından netlik kazanacak. Firma, söz konusu girişimle Avrupa pazarında büyüme isteğini gösteriyor. Bölgede yerleşik bir üreticiyle iş birliği yaparak lojistik avantaj, dağıtım gücü ve pazar payı kazanımı hedefliyor. Bu tür satın almalar, özellikle üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve dağıtım kanallarının genişletilmesi açısından rekabetçiliği artırıyor. Romanya, Avrupa’nın doğusunda stratejik konumda olup birçok markanın üretim merkezi konumunda.

TURCAS HOLDİNG

Nihai kararını verdi ve sözleşmeyi imzaladı. Denizli’deki santrale ilave hibrit GES yapıyor

Turcas Holding, %30 iştiraki RWE & Turcas Güney Elektrik (RTG) bünyesinde hibrit enerji yatırımında harekete geçti. Firma, Haziran 2024’te yatırım planını duyurmuştu. Yeni gelişmeyle 800 MW kapasiteli Denizli Doğalgaz Santrali’nin bulunduğu alana 20 MW’lık bir Hibrit GES kurulması konusunda nihai kararını vermiş oldu. Yaklaşık 8 milyon dolar tutarındaki yatırım için sözleşme imzalandı. Proje 2026’nın ortasında devreye girecek. Hibrit GES’ler, mevcut enerji santrallerinin üzerine güneş panelleri eklenerek kurulu gücün artırılmasını sağlıyor. Bu yöntem sayesinde hem ilave yatırım maliyetleri düşürülüyor hem de enerji arz güvenliği artıyor. EPDK tarafından lisans tadili ile onaylanan proje, mevcut santral kapasitesini 820 MW’a çıkararak portföy çeşitliliğini artıracak.