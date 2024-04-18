HABER ANALİZ/ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FONU VE HİSSELERİ

Hisse %64, fon %40 kazançla enflasyonu aştı

Sürdürülebilirlik Endeksi ve fonları yatırımcılara kazandırıyor. Yılbaşından bu yana BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 10 hisse yüzde 34 ile 64 arasında kazandırdı. Sürdürülebilirlik fonlarında getirileri yüzde 40’lara kadar çıkarak yüzde 15,06’lık ilk çeyrek enflasyonunu aştı.

Son zamanlarda, sürdürülebilirlik prensiplerine uygun fonlar ve hisse senetleri yatırımcıların ilgisini daha fazla çekiyor. Bu alanda yapılan yatırımlar hem çevresel hem de sosyal açıdan olumlu katkılar sağlarken, aynı zamanda maddi getiriler açısından da oldukça cazip hale geliyor.

Sürdürülebilirlik hisseleri

Yıl başından bu yana Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'nde yer alan hisse senetleri %35 ile %64 arasında bir getiri sağladı. Endeks kapsamında yer alan Akbank %64.01 getiriyle en çok kazandıran hisseler arasında yer aldı. Diğer öne çıkan şirketler arasında Doğuş Otomotiv %58,66 ve Koç Holding %56,06 ile dikkat çekiyor.

Sürdürülebilirlik odaklı fonlar

Sürdürülebilirlik odaklı fonlara bakacak olursak, bu fonlar da benzer bir başarı sergiliyor. Örneğin, yılbaşından bu yana İş Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu %39,75 ve ICBC Turkey Portföy Sürdürülebilir Hisse Senedi Fonu %38,73, HSBC Portföy Sürdürülebilir Hisse Senedi Fonu %36,71 gibi getiriler sağladı. Bu fonlar, yatırımcı sayısı ve risk değerleri açısından da çeşitlilik gösteriyor. Kuveyt Türk Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu, yatırımcı sayısı açısından 5,977 kişi ile öne çıkıyor ve %15,76 getiri sağladı. Bu fonun getirisi ise enflasyona paralel gerçekleşti.

Kâr büyümesi ve özvarlık kârlılıkları

Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’nde yer alan yüksek getirili 10 fon içerisinde %75,82 özvarlık kârlılığı ile öne çıkan Türk Traktör’ün net kâr büyümesi ise 2023 yılında bir önceki yıla göre %116,76 oldu. Aynı dönemde Doğuş Otomotiv, %54.06 özvarlık kârlılığı ve %25,68 net kâr büyümesi ile dikkat çekiyor.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER



Margün Enerji (#MAGEN) : Son iki gündür fiyat ve hacim artıyor. Bir ayın zirvesinde.

Kocaer Çelik (#KCAER) : 1 aydaki dibine göre %46 prim yaptı. 5 günlük ortalamanın üzerinde.

Ufuk Yatırım (#UFUK) : Altı gündür artışta, bir aylık zirvesinde.

Oyak Yatırım Ortaklığı (#OYAYO) : Haftalık %12 prim yaptı. Fiyat ve hacim artıyor.

Uzertaş Boya (#UZERB): Beş gündür yükselişte, son ayda %38 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER



Sabancı Holding (#SAHOL): Üç gündür düşüşte, haftalık %4 düşüş.

Garanti Yatırım Ortaklığı (#GRNYO): Haftalık dibinde, haftalık düşüş %19.

Çelebi (#CLEBI): Haftalık dibinde, Haftalık seyirde %6 düştü. 5 Günlük ortalamanın altında.

Peker GMYO (#PEKGY): Aylık dibinde, bir ayda %69 değer kaybetti, osilatörler aşırı satımda.

Diriteks Diriliş Tekstil (#DIRIT): Üç gündür düşüşte, haftalık dibinde.



NE OLDU?

Dış ticaret haddi şubat ayında yıllık 1,5 puan artarak 86,7 olarak gerçekleşti.

İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 70,05 arttı, aylık yüzde 3,41 arttı.

TCMB, şubat ayında net hata ve noksan kaleminin 4,98 milyar dolar açık verdiğini açıkladı.

Cari açık şubat ayında 3,27 milyar dolar

İngiltere'de TÜFE mart ayında yıllık bazda %3,2 arttı. Beklenti %3,1 artıştı.



NE OLACAK?

TCMB, Ramazan Bayramı nedeniyle ertelenen para ve banka istatistikleri ni yayımlayacak

TCMB, Mart ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verilerini açıklayacak.

ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed iş koşulları endeksi açıklanacak (15.30).

G20 finans ve maliye bakanları ile merkez bankası başkanları toplantısı gerçekleşecek.

BM Güvenlik Konseyi, Ortadoğu konusunda bakanlar düzeyinde toplanacak (17.00).

ZEYNEP’E SOR

STRATEJİ Mİ, TAKTİK Mİ?

Strateji; yatırımın genel yönünü belirler. Uzun vadeli yatırım hedeflerini, risk toleransını ve genel piyasa bakış açısını içerir.

Taktik; Strateji yolundaki kısa vadeli işlemlerdir. Piyasadaki geçici fırsatları değerlendirmek ve riski yönetmek için alınan kararları kapsar.

Teknoloji fonları bir yılda yüksek kazançlar sağladı. Uzun vadede göz ardı edilmemeli

Teknoloji hisselerinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? BES kısmında teknoloji fonlarında uzun vadeli beklenir mi? Fonda yurtdışını sorun etmiyorum ama BIST tarafı beni düşündürüyor?/Ömer Dişdiş

Ömer, teknoloji baş döndüren bir hızla gelişiyor. Bu gelişme, sektöre yatırım yapan fonların performansını doğrudan etkiliyor. Teknoloji sektörü, yenilikçi ürünler ve hizmetlerle sürekli olarak kendini geliştiriyor. Yatırımcılar için hem fırsat hem de riski birlikte getiriyor. Son zamanların popüler trendi ise yapay zeka, otomasyon, siber güvenlik ve yarı iletken teknolojiler. Bu alanlara firmaların her geçen gün daha fazla yöneldiği gözleniyor. Süreç içinde bu teknolojilere yönelik yatırımların daha da artması beklenmeli. Fonların da bu gelişmelerden uzak durması beklenmemeli.

Benzer şekilde BES kapsamında teknoloji firmalarına yönelik yatırım yapan fonlar bulunuyor. Bu fonlar yatırımcısına geride kalan bir yılda oldukça güçlü kazançlar sağladı. Söz konusu fonlar 5-7 arası risk düzeyine sahip bulunurken getirileri de yıllık %176 ile % 137 arasında değişmekte. Bu da riski kabul etmek kaydıyla alternatif olarak görülebilir. Ancak bu tür fonlara yatırımda bulunurken uzun vadeli beklentilerle hareket edilmesinde yarar var.

Halka arzdan sonra ikisi de güçlü çıktı. Ama birinin kârı artarken diğerinin kârı düştü

HATSN ve SDTTR hisseleriyle ilgili yorumunuz nedir?/Gökhan Sun

Hatsan Gemi ile SDT Uzay ve Savunma borsaya yeni gelen iki firma. Diğer birçok yeni halka arz firmalar gibi bu iki firmaya ait hissenin de fiyatı yatırımcısına oldukça güçlü getiri sağladı. Eylül 2023’te borsaya gelen Hatsan Gemi, ilk açılışını 24,86 TL’den gerçekleştirdi. İki hafta sürekli tavan olduktan sonra gelen satışlarla gerilese de geçtiğimiz şubat ayında en yüksek 97,50 TL’ye kadar çıktı. Ancak tekrar satışlarla karşılaştı. Son açıkladığı 2023 dokuz aylık dönemde net kârını %28,5 geriletmesi hissedeki satışlarda etkili oldu. İlginin güçlenmesi için kârın büyümesi önemli.

SDT Uzay ve Savunma firması ise Ocak 2023’te borsaya geldi. Düzeltilmiş verilerle ilk açılışını tavandan 34,99 TL’den gerçekleştirirken sonrasındaki üç hafta boyunca tavan ağırlıklı işlemlerine devam etti. Ağustos 2023’te düzeltilmiş verilerle en yüksek 468,15 TL’yi test etti. Sonrasında dalgalı bir seyir öne çıktı. Şirket açıkladığı 2023 dokuz aylık dönemde brüt satışlarını %95 artırırdı. Bunda yüksek oranda büyüyen yurt dışı gelirlerinin etkisi dikkat çekiyor. Satışlardaki büyüme net kârın %252 oranında büyümesine olanak verdi. Performansın korunması büyümeyi destekleyecektir.

YATIRIM FONLARI

Yatırımcılar riski düşük kazanca yöneldi

Para Piyasası Fonlarına ilgi artıyor

Faiz oranlarının artması ile para piyasası fonlarına ilgi arttı. Yılbaşından bu yana getirileri yüzde 13,95 ile 14,76 arasında değişen bu fonlar, portföy değeri en yüksek fonlar.

Para piyasası fonlarında en dikkat çekici performansı, Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu sergiledi. Fon, yılbaşından bu yana %14,76 getiri elde etti ve portföy değeri 23,308 milyon TL’ye ulaştı. Yatırımcı sayısı artışında ise İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu ve Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu sırasıyla %1,013 ve %1,815,7 ile yüksek bir artış gösterdi, faiz artışından yararlanmak isteyenler daha fazla para piyasası fonlarına yöneliyor.

EMEKLİLİK FONLARI

Emeklilikte güvenli limanda getiri arayışı öne çıktı

Altın ve Karma Fonlarda yüksek performans dönemi





Portföy değeri en yüksek emeklilik fonlarında altın bazlı emeklilik fonları öne çıkıyor. Altın, ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde güvenli liman olarak kabul ediliyor ve bu fonlar yatırımcılara yüksek getiri sunuyor. Yılbaşından bu yana getirileri %24,09 ile %27,71 arasında değişen bu fonlar, portföy değerlerini de önemli ölçüde artırdı.

Altın temelli emeklilik fonlarında en dikkat çekici performansı, Allianz Yaşam ve Emeklilik Altın EYF sergiledi. Fon, yılbaşından bu yana %27,71 getiri elde etti ve portföy değeri 41,884 milyon TL'ye ulaştı. Yatırımcı sayısı artışında ise Anadolu Hayat Em. Altın EYF, %153,23 ile yüksek bir artış gösterdi.

Ayrıca, karma fonlar arasında Allianz Yaşam ve Emeklilik Karma EYF dikkat çekici bir yıllık getiri oranı olan %114,84 ile performans gösterdi ve yatırımcı sayısında %68,49 gibi önemli bir artış yaşandı. Bu fonlar, piyasalardaki dalgalanmalara karşı korunma ve yüksek getiri elde etmek isteyen yatırımcıların tercih sebebi olmaya devam ediyor.

Bu dönemde yatırımcılar, yüksek getiri potansiyeli olan ve aynı zamanda güvenli olarak görülen altın ve karma fonları tercih ederek, portföylerini çeşitlendiriyor ve ekonomik dalgalanmalara karşı koruma sağlıyor.

DÖVİZ PİYASASI

Enflasyon ve dolar kurunun aylık getiri seyri

Dolar kurundaki sert yukarı dalgalanmalar enflasyon oranlarını da tırmandırıyor. Dolar/TL’nin aylık getirilerinin enflasyonun altında gerçekleşmeye başlaması ile birlikte enflasyonun aylık ivmesi de yavaşladı. Ocak ayında aylık yüzde 6,7 olan enflasyon şubatta yüzde 4,53 ve martta yüzde 3,16 oldu.

TAHVİL

Global Yatırım Holding, % 74,92 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Global Yatırım Holding, nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Planlanan tutarı 100,000,000 TL olan finansman bonosunun yıllık basit faizi %60, bileşik faizi ise % 74,92’ye denk geliyor. 91 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise yüzde 14,96 olacak.

16 Nisan tarihli TLREF 52,97 seviyesinde bulunuyor. Global Yatırım Holding’in çıkardığı bononun yıllık %60 basit faiz oranı TLREF’in yaklaşık 7,03 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, emsalleri ile kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 18 Nisan 2024, vade tarihi ise 18 Temmuz 2024 olarak belirlendi.

ŞİRKET PANOSU/Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ALVES KABLO

İki hafta içinde 342 milyon TL tutarında anlaşmalara imza attı. Gelirini büyüteceği anlaşılıyor

Alves Kablo, nisan ayının ilk iki haftasında güçlü bağlantılar sağladı. Şirket, 16 Nisan günü yeni iki farklı zayıf akım kablo üreticisi ile kdv hariç 133.022.500 TL’ye, Ankara merkezli bir Gold bayisi ile de 120.250.000 TL’ye kablo satışı anlaşması yaptı. Şirket, 2 Nisan günü de 2 firmadan proje bayiliği kapsamında kdv hariç 88.618.875 TL tutarında sipariş aldı.

Şirket iki haftada toplamda 341.891.375 TL tutarlı anlaşmaya imza atmış oldu. Alves Kablo, 2023 dokuz aylık dönemde 1,68 milyar TL hasılat elde etti. İş bağlantılarının aynı ivme ile devam etmesi halinde cironun da kayda değer oranda artması mümkün olacaktır.

ZORLU ENERJİ

İştiraki Hubject'in şarj ağına dahil olacak. Daha fazla elektrikli araca hitap edecek

Zes Dijital, elektrikli araçlar için şarj ağı sağlayıcısı Hubject ile işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma, Türkiye'deki Zes elektrikli araç şarj istasyonları ile Avrupa’nın bazı ülkelerindeki Electrip elektrikli araç şarj istasyonlarının Hubject'in şarj ağında yer almasını öngörüyor. Zes Dijital’in %100'üne sahip olan Electrip Global, Zorlu Enerji’nin %49,99 iştiraki konumunda bulunuyor.

Bu iş birliği sayesinde, elektrikli araç sürücülerinin Hubject'in ağından ZES ve Electrip şarj istasyonlarına erişim sağlayıp kullanmaları mümkün olacak. Söz konusu durum iştirakin gelirini artırırken Zorlu Enerji’nin de kârını olumlu yönde desteklemesine olanak tanıyacaktır.

UZERTAŞ BOYA

Aldığı yazılım şirketiyle faaliyet alanını değiştiriyor. Mevcut işlerden çıkma fırsatlarına bakıyor

Uzertaş Boya, teknoloji ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren Innosa Yazılım’ın %100'ünü satın aldı. Toplam alım bedeli 75.000.000 TL olarak açıklandı. Şirketin bu alımı gerçekleştirmesinin nedeni faaliyet alanını değiştirmek istemesi. Şirketin Yönetim Kurulu, esas faaliyet alanını “teknoloji” ve “yazılım” olacak şekilde değiştirilmesi yönünde karar aldı.

Şirket yeni faaliyet alanına geçtikten sonra da mevcut faaliyet alanından çıkış fırsatlarını değerlendirecek. Faaliyet alanı değişikliği önemli nitelikte bir işlem olması nedeniyle bunu kabul etmeyenlerin ortaklıktan çıkma hakkı olacak. Hissenin fiyatı ise bu karar sonrası tavan oldu.

CEO EVENT MEDYA

Bisiklet turunun organizasyonunu aldı. Elde edeceği gelir dokuz aylık hasılatının üzerinde

Ceo Event Medya, 2024 yılı 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda yer alacak tüm hizmetlerle ilgili ihaleyi kazandı. Ceo Event Medya - Yıldızlar Tanıtım Organizasyon İş Ortaklığı olarak 259.900.000 TL+KDV gelir elde edecekler. Ceo Event Medya’nın bu iş ortaklığındaki payı ise %70 olduğu belirtildi.

Şirketin bisiklet turu organizasyonu işinden elde edeceği gelir dokuz aylık hasılatının üzerinde bir gelir sağlayacak. Ceo Event Medya, son açıkladığı 2023 dokuz aylık dönemde hasılatını %26,14 gerileterek 128,09 milyon TL’ye düşürdü.

ÇİMSA

Eskişehir’deki fabrikasına GES kuracak. Elektrik ihtiyacının %40’ını karşılanacak

Çimsa, sıfır karbon hedefi çerçevesinde Eskişehir’deki fabrika arazisine Güneş Enerji Santrali kuracak. Yaklaşık 14,2 MWp DC kurulu güce sahip olacak GES tesisine yönelik teşvik belgesi alınması için gerekli başvurularda bulunacak. Yatırıma 2024 yılının ikinci çeyreğinde başlanılması hedefleniyor ve 2025’in ikinci çeyreğinde tamamlanacak.

Yatırımın devreye alınmasıyla birlikte, elde edilecek elektriğin Eskişehir Fabrikası'nın toplam yıllık tüketiminin %14'ünü karşılayacak. Bu yatırımın ve atık ısıdan elektrik üretimi yatırımının devreye girmesiyle birlikte, Eskişehir fabrikasının elektrik ihtiyacının yaklaşık %40'ı karşılanacak.