Hizmette öncü şirketler endeksten pozitif ayrıştı

BIST 100 Endeksi zayıfl arken hizmet sektöründeki bazı hisseler güçlü duruş sergiledi. Sektörde ağırlığı yüksek THY ve Pegasus performanslarıyla dikkat çekiyor. Özsermaye kârlılığı yüksek hisseler yatırımcının ilgi alanında bulunuyor.

Piyasalarda yaşanan dalgalanmalarda hisse senetlerinde seçici hareketler öne çıkıyor. Hizmet sektörü hisseleri endeksten pozitif yönde ayrışıyor. Özellikle sektör endeksinde ağırlığı yüksek hisselerdeki getiriler önem kazandı. BIST Hizmetler Endeksi’nde en yüksek ağırlık %19,89 ile Türk Hava Yolları’na ait. THY, son bir yılda sınırlı bir seyir sergilerken yılbaşından bu yana %13,35 getiri sağladı. Hizmet Endeksinde ağırlığı yüksek diğer iki hisseler içerisinde %15,62 ile BİM ve %9,83 ile Turkcell öne çıkıyor. Sektörün lokomotif hisseleri, endeks düşse de yatırımcının ilgisini çekebiliyor.

Pegasus, yılbaşından bu yana %24,77, son bir yılda ise %53,53 ile dikkat çeken bir yükseliş sergiledi. Enka İnşaat’ın da yıllık getirisi %86’yı aştı. Bu şirketler aynı zamanda Sektör Endeksinde ilk altıda yer alarak kurumsal yatırımcıların favorileri arasında bulunuyor.

Altın, yılbaşından bu yana %31,54 getiriyle tüm yatırım araçlarını geride bıraktı. Euro %17,70, dolar %7,49 yükseldi. Buna karşın BIST 100 Endeksi aynı dönemde %4,14 değer kaybetti. Bu durum, hisse bazlı ayrışmaların önemini bir kez daha ortaya koydu.

BIST 30 Endeksi’nde Ford Otosan %35,23 özsermaye kârlılığıyla lider konumda. Garanti Bankası ve Astor Enerji de %25’in üzerindeki özvarlık kârlılık oranıyla dikkat çekiyor. Özvarlık Kârlılığı yüksek şirketler, dalgalı dönemlerde yatırımcılar için güvenli liman işlevi görüyor. Bunun neticesinde genel görünüm zayıfk en hizmetin devleri ayrışarak öne çıkabiliyor.

ZEYNEP’E SOR

FİYAT/NAKİT AKIŞ MI, FİYAT/KAZANÇ ORANI MI?

Fiyat/Nakit akış; nakit gerçekliği, faaliyet gücü, güven, mali dayanıklılık. Dönemsel dalgalanma, kıyaslama zorluğu, yaygın olmama, büyümeyi görememe.

Fiyat/Kazanç; yaygınlık, basitlik, kıyaslama kolaylığı, büyümeyi gösterme. Dalgalanma, zararda anlamsızlık, nakdi görememe, manipülasyon riski.

Geçen yıl hem bedelsiz hem de temettü ödemesi yaptı. Bu yıl da aynı politikasını sürdürüyor

Türkiye Sigorta geçtiğimiz yıl hem bedelsiz hem temettü verdi. Bu yılda aynısı olur mu? / Faik Taştekin

Faik, firmaların yatırımcısına sağladığı en önemli avantajlardan biri temettü ödemesi diğeri de bedelsiz sermaye artırımıdır. Bu tür uygulamalar, şirketin yatırımcı dostu yaklaşımını gösterirken aynı zamanda hisse senedine olan talebi de destekler. Geçtiğimiz yıl Türkiye Sigorta, yatırımcısına hem nakit temettü ödemesi yaptı hem de %330,47 gibi dikkat çeken oranda bedelsiz hisse verdi. Bu yıl da firmanın aynı politikasını devam ettirdiği gözleniyor. Yönetim Kurulu, şirketin sermayesini %100 artırarak 10 milyar TL’ye çıkarması için Genel Kurul’a teklifte bulunacak. Ayrıca, 28 Ağustos günü de hisse başına 34 kuruş temettü ödeyecek.

Her ay artan mağaza sayısı gelirini büyütüyor. Kârdaki artış ise farklı dinamiklere bağlı

Migros sürekli mağaza açıyor. Artan mağazalar ilk çeyrekte kâra nasıl etkide bulunacak? / Göksel Altun

Göksel, mağaza sayısındaki artış, perakende sektöründeki şirketlerin hem rekabet gücünü artırır hem de satış gelirlerinin büyümesine katkıda bulunur. Yeni şubeler, daha fazla müşteriyle temas kurulmasını sağlarken, özellikle tüketim alışkanlıklarının bölgesel dağılımına göre şekillenen pazarlama stratejilerinin de etkinliğini artırır. Migros, geçtiğimiz mart ayında 23 yeni mağaza açarak toplam mağaza sayısını 3.642’ye çıkardı. Açılan mağazaların farklı formatlarda olduğu gözleniyor. İlk çeyrek mali tablolarını 7 Mayıs günü açıklayacağını bildiren şirket, 2024 faaliyet döneminde satışlarını %12 artırırken kârını %50 düşürdü.

YATIRIM FONLARI

AK Portföy’ün ZFB Fonu, geleceğin teknolojilerine yatırarak kazandırmak istiyor

Fintek ve Blokzinciri Teknolojileri Değişken Fon (ZFB), portföyünün %71,42’sini yabancı, %23,81’ini ise yerli hisselerden oluşturuyor. Aselsan, Arena Bilgisayar ve Logo gibi teknoloji odaklı şirketler ön planda yer alıyor. Yüzde 11,42 doluluk oranına ve %1,08 pazar payına sahip olan fon, yüksek volatiliteye rağmen yatırımcılara tematik çeşitlilik sunuyor.ZFB’nin stratejisi, teknolojik dönüşüm rüzgârının şiddetlendiği günümüzde, uzun vadeli yatırımcılar için cazip fırsatlar sunmak. Yılbaşından bu yana %21,94 getiri elde ederken son bir ayda %3,67 geriledi. Kripto varlıklara doğrudan yatırım yapmadan, blokzinciri altyapısına sahip şirketler üzerinden dolaylı getiri arayışında. Tematik yatırımla potansiyelini güçlendirmeye çalışırken alternatif öneride bulunuyor.

TAHVİL

A1 Capital, yüzde 58,73 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

A1 Capital, 16.04.2025 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 100.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %49, bileşik faizi ise %58,73’e denk geliyor. 92 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %12,35 olacak.

%49 YILLIK BASİT FAİZ

16 Nisan tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %46 seviyesinde bulunuyor. A1 Capital’in çıkardığı bononun yıllık %49 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 3 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı için uygun bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 16.04.2025 olurken vade tarihi 17.07.2025 olacak. Piyasada TRFA1CP72519 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

HUN ENERJİ

İtalya’da enerji depolama projesi için şirket satın aldı. İnşaat izinlerinin alınması 24 ay sürecek

Hun Yenilenebilir Enerji’nin %100 bağlı ortaklığı AQUILA S.R.L, İtalya’da faaliyet gösteren Bess Castelluccıo firmasının %92 hissesini satın aldı. Söz konusu şirket, 200 MW kapasiteli enerji depolama lisansı için kapasite mektubu almış durumda. İtalya’daki yasal süreçler doğrultusunda, bu projeye ait inşaat izinlerinin alınmasının yaklaşık 24 ay süreceği öngörülüyor. Enerji depolama sistemleri, yenilenebilir kaynakların kesintili doğasını dengeleyerek arz-talep uyumunu sağlamada oldukça önemli bir rol üstleniyor. Güneş ve rüzgâr gibi kaynaklardan sağlanan elektriğin şebekeye entegrasyonunda kritik bir işlevi bulunuyor. Enerji depolama tesisleri sistem güvenilirliğini artırırken, enerjiyi depolayarak pik talep zamanlarında kullanılmasına imkân tanıyor.

ARÇELİK

İtalya’daki faaliyetleri için dönüşüm planını hayata geçiriyor. 300 milyon euro yatırım yapacak

Arçelik, İtalya’daki faaliyetlerinin verimliliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla dönüşüm planını hayata geçiriyor. Cassinetta, Melano ve Comunanza tesislerinde üretimin devam etmesi planlanırken, Carinaro tesisi yedek parça ve yenileme süreçleri için merkez hâline getirilecek. Yıl sonunda üretimi sonlanacak Siena tesisinde ise endüstriyel dönüşüm gerçekleşecek. Şirket, bu dönüşüm kapsamında 2025-2027 yılları arasında toplam 300 milyon euro yatırım planlıyor. İtalya operasyonlarından etkilenmesi öngörülen çalışan sayısı da önceki tahmin olan 2.000 kişiden 1.284 kişiye revize edildi. Arçelik, İtalya’daki hamleyi, küresel ölçekte esneklik ve sürdürülebilirlik odaklı yeniden yapılanma stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriyor.

DURUKAN ŞEKERLEME

İngiltere’de şirket kurdu. Avrupa pazarına açılımını güçlendirerek satışlarını büyütmek istiyor

Durukan Şekerleme, ihracat faaliyetlerini geliştirme ve global operasyonel kabiliyetlerini artırma hedefi doğrultusunda İngiltere ve Galler’de yeni bir şirket kurdu. Yüzde 90’ı kendisine ait olan iştirak üzerinden özellikle İngiltere ve Avrupa pazarlarında daha etkin bir yapılanmayı hedefliyor. Yeni şirketin lojistik ve dağıtım süreçlerini optimize ederek yurtdışı satışlara ivme kazandırması bekleniyor. Gıda ve şekerleme sektöründe küresel çapta büyümek isteyen şirketler için yurt dışı pazarlarda yerel varlık oluşturmak, operasyonel etkinlik ve müşteri erişimi açısından stratejik bir hamledir. Özellikle İngiltere gibi yüksek rekabetin ve tüketici bilincinin güçlü olduğu pazarlarda doğrudan yapılanma, pazara adaptasyonu hızlandırırken maliyetleri azaltır.