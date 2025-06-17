İflaslar kapıda mı?

2019 Covid salgınından bu yana ülke olarak, zor günlerden geçiyoruz. Ekonomik krizin ve derinleşen yoksulluğun ilk belirtileri, özellikle salgın döneminde hissediliyordu. Yıllardır alım gücünün azalması, kiraların artması, enflasyonun önlenemeyen yükselişi, vatandaşı olduğu kadar esnafı, işverenleri de zorluyor.

Konkordato başvuruları, her geçen yıl artarak devam ederken peşi sıra iflaslar da geldi. Anlayacağınız işçisi, vatandaşı, asgari ücretlisi, emeklisi, sigortalı çalışanı, ev kadını, öğrencisi, yolcusu, şoförü, dükkânı, marketi, fabrikası, şirketi, tekstil atölyesi, lokantası vb… ismini sayamadığım her kesimi, ekonomideki darboğaz vurdu.

İşveren ekonomik krizle iflasın eşiğinde…

Mesleğimiz gereği çarşı, pazar, esnafı, işvereni ziyaret ettiğimde; gördüğüm manzara hiç iç açıcı değil. “Kepenk kapatıyoruz” seslerini son yıllarda çok daha güçlü duyuyoruz. İşçisinin maaşını ödeyemeyeceğini söyleyip; kira, vergi, işi için gereken malı alacak nakiti de kalmayınca ya da kredi çekemediği gibi mevcut kredisini de ödeyecek gücü olmayınca, kapıya kilit vurup iflas edeceğini söyleyen, işletme sahibinin azımsanmayacak düzeyde olduğu görülüyor.

Geçenlerde otobüse bindiğimde, yanıma oturan bir vatandaş ile sohbet ettim. Lokantası olduğunu, kirasının çok yüksek olduğunu ve ödeyemediğini, lokantanın elektrik, su, mutfak ve malzeme giderleri de eklenince çok zorlandığını, işçilerinin de çoğunu çıkarmak zorunda kaldığını ve maaşlarını ödeyemez duruma geldiğinden bütün işleri tek başına yürütmek zorunda olduğundan bahsetti.

Vatandaş, daha fazla dayanamayarak borçlarını ödeyemeyince iflas ettiğini, şu an işsiz ve parasız kaldığını, işveren iken işçi durumuna düştüğünü söyledi…Yüzündeki mahcubiyet ve çaresizlik hafızamda kaldı.

Fiyatlar cep yakıyor!

Bu yaşananlara, çözüm ne olacak peki? Ne kadar böyle devam edecek? Vatandaşın dayanacak gücü de yok. Markete, manava, pazara, çarşıya gidiyorsun. Fiyatlar, her hafta artıyor. Cep yakıyor. İşveren, bu yaşanılan ağır ekonomik koşullarda, hayatta kalmakta zorlanıyor ve iflasın eşiğine geliyor. Çok acı bir tablo gözümüzün önünde…

İflaslar, çoğalarak geliyor ve geçenlerde katıldığım İflas İdare Memurluğu eğitiminde; bu durumu ayrıntılarıyla konunun uzmanları ile değerlendirdik. Bu eğitimler ve ilgili memurluğun etkin hale getirilmesi, önümüzdeki süreçte İflas Mahkemeleri kurulacak mı? Sorusunu aramızda değerlendirirken, herkesi düşündürmeye başladı bile.

İflas durumuna düşen işveren, nasıl hareket edecek? Alacaklıların durumu ne olacak? İflas idare Masasındaki memurların heyet olarak bir Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir ve Avukat olmasının, resmi gazete ile yayınlanmasıyla daha adil ve çözüme yönelik çalışılacağı görülüyor. Önümüzdeki günlerde yaşanacak iflas süreçlerine bir hazırlığın işareti olabilir mi? Düşündürücü. Hep birlikte yaşayıp göreceğiz …

İflas nedir peki? İflasa nasıl karar verilir? Alacaklı da borçlu şirketten alacağı için iflas başvurusu yapabilir mi? Alacaklıların haklarını alabilmesi için hangi adımları atması gerekiyor? İflas masasının görev ve yetkileri nasıl işleyecek? Kısaca değerlendirelim.

İflas nedir?

İflas, bir kişi ya da şirketin borcunu ödeyememesi ya da işletmenin ticari hayatını devam ettiremeyecek duruma düşmesi ve bu durumun da mahkeme kararıyla tespitinin yapılmasıdır.

İflas nasıl olur?

Borçlu, ödeme gücünü kaybettiğinde, alacaklılar tarafından iflas talebi yapılabilir. İflas, alacaklıların başvurusuyla mahkeme tarafından ilan edilmesi gereken bir durum. Borçlu, borçlarını ödeyemeyeceğini kabul ederse, kendisi de iflas başvurusu yapabiliyor. Borçlunun, bu durumda mali yükümlülüğünü yerine getiremeyeceğini de kabul ettiği anlamına geliyor.

Alacaklı da borçlu hakkında mahkemeye başvurabilir

Alacaklılar tarafından borçluya verilen ödeme süresinde, borçlu ödeme yapmaz ise alacaklılar, mahkemeye başvuru yapabilir. Mahkeme, borçluya ait olan malların incelenmesi, satışa çıkarılması ve alacaklılara dağıtılması konusunda iflas kararını verebilir.

İflas durumunda yaşanan sonuçlar

İflas, sadece borçluyu değil alacaklıyı da ciddi anlamda etkileyen sonuçlar taşıyor. İflas durumunda borçlunun mal varlığı, alacaklılar arasında paylaştırılıyor ya da borç yapılandırmasına gidiliyor.

Borçluya ait malların satılarak dağıtılması

Borçlunun iflasına karar verildiğinde, borçluya ait mal varlığı alacaklılar arasında paylaştırılıyor. Alacaklılara, borçlunun mal varlığının satılmasıyla alacağını tahsil etme imkânı doğuyor. Bu süreç, mahkeme denetiminde gerçekleşiyor.

İflas idare memurunun görevi

İflasın açılması, Ticaret Mahkemesi tarafından iflas kararı ile başlıyor. İflas durumunda görevli iflas idare memuru ise; iflasına karar verilen şirket ya da kişinin malvarlığının korunması, tasfiyesi, alacaklılara adil dağılımı sürecinde görev yapıyor. Ayrıca Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Muhasebe, Tasfiye sürecinde bilgi ve deneyimi olması gerekiyor.

İflas İdare Memurunun borçluya ait malvarlığını tespit edip korumak, İflas masasına giren malları kayıt altına almak, alacaklıların talebini değerlendirerek sıra cetvelini hazırlamak, tasfiye işlemini yürüterek satış sürecini organize etmek, Mahkeme ve iflas dairesine düzenli rapor sunmak, alacaklılara ödeme yapılmasını sağlamak görevleri arasında…

İflas idaresi; kararlarını çoğunlukla alırken, iflas dairesinin de gözetim ve denetimi altında. İflas idaresi, iflas masasının kanuni temsilcisi olduğu gibi iflas idaresinin tüzel kişiliği de yoktur. İflas idaresindekiler, kusurlarından kaynaklanan zarardan sorumlu oluyor.

İflas, borçluyu da alacaklıyı da ekonomik sıkıntıya düşürüyor

İflas eden şirket, faaliyetlerini durdurmak zorunda kalıyor. Şirkete ait tüm mallar satılarak elde edilen gelirden borçlar ödenirken, kalan para alacaklıların payını karşılayamaz durumda olursa, alacaklı alacağının tamamını tahsil edemeyebilir.

İflas, sadece borçluyu değil alacaklıyı, hatta alacaklının da alacaklısını ve bir domino taşı gibi tüm kesimleri etkileyen sıkıntılı bir süreç olarak görülüyor.

Özellikle, yaşadığımız zor ekonomik koşulların etkisiyle iflasların artması, borçlarını ödeyemez hale gelen işletmelerin kapanma noktasına geldiğini düşünürsek, vatandaşın derdi büyük ve çare arıyor…

Hukuki zeminde çözümlerin oluşturulması adına atılacak adımlar önemli. Vergi dağılımının eşitliği, enflasyonun düşürülmesi, alım gücünün artırılması yönünde önümüzdeki yıllarda işletmeye, esnafa, iş yerine nefes aldırılması elzem bir hal almıştır.

Her sabah bereketli kazançlar getirecek, ekmek parası kazandırması umuduyla varacağı iş yerine, vatandaşın iflasını önleyecek ekonomik ve mali tedbirler yaratacak güvenin oluşturulması yüreklere su serpecektir.