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  4. İFM'nin bir bölümü 11 yıl sonra açıldı

İFM'nin bir bölümü 11 yıl sonra açıldı

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan

İFM’nin bankacılık etabının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yapılan açılışı bende; İstanbul var, Merkez var, finans yok hissini uyandırdı…

Ataşehir’de ilk adımı 11 yıl önce atılan İstanbul Finans Merkezi’nin bankacılık bölümü dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle açıldı.

Bakan Kurum, 65 milyar lirayı bulan yatırım bedeli olan İFM’nin Londra ve New York gibi finans merkezleriyle rekabet edebilir konuma taşınabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tarihte İstanbul bu ülkenin finans merkezi ise şimdi asıl değerini ilerleyen yıllarda daha iyi anlayacağımız İFM hayırlı olsun. Bu merkez üç kıtanın birleşme noktası olan İstanbul’da yeni finansal ekonomik sistemi oluşturmaktadır” dedi.

İFM’de zamanla, yerli ve yabancı finans kuruluşlarının yer alması bekleniyor. Ankara’daki Merkez Bankası ve kamu bankalarının genel müdürlüklerinin bu alana taşınması çalışmalar yapılıyor.

Bankalar ve finans kurumları yıllar önce İstanbul’da Büyükdere caddesine taşınmaya başlamışlardı. Merkez Bankası da cadde üzerindeki bir ilaç firmasının fabrika binasının arsasını satın alıp, İstanbul’a taşınmak için bina projesini yaptırmıştı.

Hükümet, Ataköy’deki İFM projesini devreye alınca, Merkez Bankası’nın, satın aldığı arazi bir süre boş kaldıktan sonra, arazi üzerine cami inşaatı başlatıldı. Geçen yıl bu cami inşaatı tamamlanarak ibadete açıldı.

Şimdi Ankara’dan, Merkez Bankası’nın ve kamu bankalarının genel müdürlüklerinin, dün açılışı yapılan İFM’nin bankacılık bölümüne taşınmaları bekleniyor. Bakalım bu taşınmalar ne zaman gerçekleşecek.

Aynı şekilde Büyükdere caddesindeki özel bankaların genel müdürlükleri de dün açılışı yapılan İFM’nin bankacılık bölümüne taşınacaklar mı, bunu da zaman gösterecek.

Ben, bu açıdan dünkü açılışın “birkaç yıl erken” olduğunu düşünüyorum. Bakalım İFM’nin bankacılık bölümüne taşınmalar kaç yılda tamamlanacak.

Yoksa, dünkü İFM bankacılık bölümü açılışı, seçim öncesi yatırım özelliği taşımakla mı sınırlı kalacak…

GÜNÜN SÖZÜ:

BBC Türkçe haberinde Diyarbakır mitingi kalabalığının Hüda Par ağırlıklı olmasından AK Partililerin şikayetçi olduğu belirtildi.

 

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