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İhracat işlemlerinde ceza uygulaması kuralları belirlendi

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET

İhracat işlemlerinde Gümrük Kanunu’nun 241’inci maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasını müstel-zim fiiller arasında yer verilen beyannamede düzeltme ve ihracat işlemlerinin, ceza kararı düzenlen-meden devam ettirilmesine ve tamamlanmasına yönelik yükümlü talepleri Gümrükler Genel Müdürlü-ğü’ne intikal etmiş bulunuyor.

Esasen, gümrük beyannamesinde düzeltme işlemlerini düzenleyen mevzuat hükümlerinde, ihracat beyannamelerinde yapılacak düzeltme işleminin, varsa uygulanması gereken ceza kararı düzenlenme-den yapılmamasını öngören kısıtlayıcı hüküm bulunmadığı anlaşılıyor.

Keza, anılan Gümrük Yönetmeliği’nin "Ceza Kararlarının Verilmesi Tebliği ve Kayda Geçirilmesi" başlıklı 580 inci maddesinde de, ceza kararının beyannamede düzeltme yapılmadan düzenlenmesini öngören ve/veya düzeltme işleminin yapılmasını, cezanın ödenmesi ön şartına bağlayan bir hükmün bulunmadığı da biliniyor. 

Bakanlık bu sebeple, bir genelge yayımladı ve ihracat eşyasının bekletilmeden sevki ve gümrük işlem-lerinin tamamlanması amacıyla yapılacak işlemleri şöyle sıraladı;

1) Yükümlü veya temsilcisinin ihracat beyannamesinde düzeltme yapılmasına yönelik dilekçesinin uygun görülmesi kaydıyla veya idare tarafından yapılan tespite binaen gerekli görülmesi halinde dü-zeltme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

2) Eş zamanlı olarak ceza kararının düzenlenmesi yönünde işlemlere devam edilmesi,

3) Beyanname ve ihracat işlemlerinin tamamlanmasının, ceza kararı düzenlenmesi ve cezanın tahsilatı şartına bağlanmaması,

4) Ceza kararı düzenlenmesi ve ödenmesinin beyanname ve ihracat işlemleri ile aynı anda tamamla-namaması halinde, ceza kararı düzenleme, tebliğ ve tahsili işlemlerinin bilahare tamamlanması,

Şeklinde işlem yapılması yönünde taşra idarelerine talimat verilmiş bulunuyor.

Bu itibarla, ihracatçı şirketlerin haklı talepleri karşılanmış oldu.

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