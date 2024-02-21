İhracat mı, yurt içi satış mı?

Güçlü rekabet ve daralan pazarlar şirketleri “İhracat mı, Yurt İçi Satış mı?” noktasında denge bulmaya zorluyor. Firmaların stratejik satış kararları fi yat seyirlerini de etkiliyor.

Kârı artırmak için ihracatı büyütmeli

Tofaş Otomobil’in 2024 yılında performansı nasıl olur? / Alper Çelebi

Geçtiğimiz yıl yerli hafif araç pazarı toplamda yaklaşık %57 artarak 1,23 milyon adede ulaştı. Rekor seviyeyi işaret eden satışlar yılın ikinci yarısında sıkılaşma politikaları ile birlikte gevşedi. Tofaş Otomobil, yurt içi satışlarda bu büyümeden istifade etti. Yurt içi satış gelirini %51,4 arttırdı. Ancak aynı sürede yurt dışı satışları yüzde 55,59 geriledi. Bu da toplamda satışlarının sadece yüzde 2,89 artmasına imkan tanıdı. Avrupa’daki daralma şirketin yurt dışı geliri üzerinde ciddi bir baskıya yol açtı. Buna karşın dönem sonu kârını yüzde 60,91 büyüterek 15,08 milyar TL’ye çıkarmasını olumlu değerlendirmeli. Ancak Şirket, bu yıl yurt içinde pazarın daralmasını bekliyor. Buna bağlı hafif araç satışının adet bazında yüzde 20’ye kadar azalmasını öngörüyor. Şirketin yurt içindeki daralmayı yurt dışı satışları ile tolere edebilmesi şart. Aksi taktirde ciddi bir kâr erozyonu gündeme gelebilecektir. Öte yandan 2024 yılında gerçekleştirmeyi hedeflediği yaklaşık 200 milyon euro tutarında yatırım hedefi bulunuyor. Bu durum şirketin 2024 yılında kârını artırma noktasında daha güçlü bir çaba içinde olmasını zorunlu kılıyor.

Son üç aydır yabancılar alımda

Yapı Kredi Bankası’nın sektöründeki en fazla prim yapan hisse olmasının özel bir sebebi var mı? / Erhan Bozkurt

Bankacılık sektörü uzun süre yatayda hareket ettikten sonra Nisan 2021’den itibaren yönünü yukarı çevirdi. Sektörün performansını temsil eden BIST Banka Endeksi, Nisan 2021’de en düşük 1.048 seviyesini görürken şimdilerde 10.200’ün üzerinde hareket ediyor. Geçen sürede yaklaşık 10 kat yükseldi. Aynı sürede Yapı Kredi Bankası 13 kat prim yaptı. Veriler hissenin sektörün üzerinde bir performans sergilediğini gösteriyor. Gerçekleşen artışa rağmen fiyat kazanç oranının sektör ortalamasının altında bulunması alıcı ilgisini destekleyen bir unsur. Hisse, yükselen kanal içindeki hareketini sürdürüyor. Geçtiğimiz kasım ayından itibaren de artan yabancı ilgisi dikkat çekiyor. Önceki yıllarda satış ağırlıklı çalışan yabancılar geride kalan üç ayda alım yaparken fiyat da zirve seviyelerinde işlem görüyor. Tüm bunlardan ayrı olarak mali verileri de hisseyi destekliyor. 2023 yıl sonunda kârını yüzde 28,94 artırdı. 2015’ten sonra verdiği ara ile ilk defa 2021 yılında temettü ödeyen Banka, son üç yıldır düzenli temettü ödemesinde bulunuyor. Bu durum hissenin temettü yatırımcısının da kapsamına girmesine olanak veriyor.

PİYASALARIN NABZI

Yatırımcı, enflasyonu fırsata çeviren şirketlere koşuyor

NEDEN YÜKSELDİ?

Tüpraş (TUPRS), bir ayda yüzde 24 yükseldi. Güçlü ürün marjı görünümü nedeniyle kurumlardan tavsiyesini “al”a çeviren oldu. Birikim Varlık Yönetimi (BRKVY), bir ayda yüzde 129 yükseldi. Hisselerin yüzde 49.8’i yatırım fonu ve bir kurumda. Şirket 15 Ocak’ta Koç Finansman'ın alacak satışında en yüksek teklifi verdi. Ulusal Faktoring (ULUFA), bir haftada yüzde 26 yükseldi. 2023 yıl sonu Net Kârı yüzde 401 büyüdü. Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), bir haftada yüzde 13,98 yükseldi. Hisselerin yüzde 60’ı yatırım fonu ve bir kurumda. 2023 yıl sonu kârı yüzde 549 arttı.

NEDEN DÜŞTÜ?

Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (SEGYO), bir ayda yüzde 22,36 düştü. Mayıs 2023’ten sonra ciddi artış kaydettikten sonra zirvesinden satış geldi. Penta Teknoloji (PENTA), bir yılda yüzde 46 düştü. Yabancı satışı var. 200 günlük üssel ortalama güçlü direnç. Tatlıpınar Enerji (TATEN) bir haftada yüzde 12,10 geriledi. Yüzde 51’i dört kurumda.

NE OLDU?

Teknolojide yapay zekâ ile ilgili gelişmelere duyulan heyecan, çip üreticileri başta olmak üzere bu alana yoğunlaşan şirket hisselerinin yükselişine ivme kazandırıyor.

Piyasalar veri odaklı seyrini sürdürüyor.

Borsada 16-19 Şubat arası hacim 210 milyar TL’nin üzerinde. Güçlü hacim katılımın yüksek olmasıdır.

Borsada yabancı payı 28 Aralık’ta görülen 38,33’ün altında. 28 Aralık’tan bu yana borsa yükselişte. Yerli katılımı var.

NE OLACAK?

Yerli kurumsal yatırımcılar satış yapmadıkça piyasalardaki canlı seyir güçlü kalır.

Bilançolarla seçicilik artar ancak güçlü hisselerde pozisyon artırımı gündeme gelebilir.

Enflasyon&Faiz dengesi ve döviz zayıf bir alternatif olarak kalırsa yatırımda getiri arayışı borsayı öne çıkarır.

Borsa Endeksi 27 Aralık’ta yukarı doğru döndü ve 28 Aralıktan bu yana 53 gündür yükseliş eğilimini koruyor. Endeks %24,34 yükseldi. Yükseliş trendi korunuyor.

HABER ANALİZ / BIST HOLDİNG VE YATIRIM

Holding hisseleri orta ve uzun vadede fırsat sunuyor

Borsa İstanbul’da orta ve uzun vadede endeks performansını yakalamak ve hatta üzerine çıkmak isteyenler için holding ve yatırım sektörü fırsat sunuyor. Sektörde en yüksek ağırlığa sahip holding Koç Holding.

Borsa İstanbul Holding ve Yatırım Sektöründen Göze Çarpan Getiriler

■ Borsa İstanbul’da piyasa değeri en yüksek şirketlerinin bulunduğu Holding ve Yatırım alanında, yatırımcılar endeksin performansını yakalamaya çalışıyor. Sektör endeksinde ağırlıkları en yüksek hisseler, kazançlarıyla ön plana çıkıyor.

■ Önde gelen şirketlerden Koç Holding, son bir ayda %12,74 getiri sağlarken, Sektör endeksinde %20,73 ağırlığıyla, etkisini hissettiriyor.

■ Sabancı Holding ise son bir haftada %3,58 düşüş yaşasa da, son bir ayda %13,50 ve yılbaşından bu yana %29,36 getiri ile öne çıkıyor. Endeksteki %17,95'lik ağırlığıyla dikkat çekiyor.

■ Şişe Cam, küçük bir artış olan %0,48 ile son bir haftayı kapattı ve son altı ayda %6,29, yılbaşından bu yana ise %14,69 getiri sağladı. Endeksin performansının altında. Sektör endeksindeki %16,90'lık ağırlığı ile önemli bir konuma sahip.

■ TAV Havalimanları, %6,59'luk son bir haftalık artışıyla en çok dikkat çeken şirketlerden biri oldu. Son bir ayda %28,91 ve yılbaşından bu yana %53,49 gibi güçlü bir performans sergiledi. %6,17'lik sektör endeksindeki ağırlığına rağmen güçlü bir etki yaratıyor. Anadolu Grubu Holding, son altı ayda %29,02 ve yılbaşından bu yana %31,66 getirileri ile öne çıktı. %4,69'luk sektör endeks ağırlığı ile listedeki hisseler arasında en düşük ağırlığa sahip olsa da, getiri potansiyeli ile öne çıktı.

YATIRIM FONLARI

Yıllık bazda yüzde 151,92 kazandıran fon

İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon “IVY” yüzde 151,9 kazandırdı. Blokchain teknolojisi sektöründe faaliyet yürüten şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmek isteyenler yatırım fonları aracılığı ile bu fonlara yöneliyor. Fonlardan biri de İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon. Bu fon, yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 151,92 oranında getiri sağladı.

PORTFÖY DEĞERİ 477,4 MİLYON TL

Fonun portföy değeri 477,40 milyon TL. IVY Kodu ile işlem gören bu fonun fiyatı 2,31026 TL. Fonun son yıllık getirilerine baktığımızda, yüzde 151,92 kazandırdığını görüyoruz. Fonun yıllık yönetim ücreti yüzde 2,50.

FONDAKİ YATIRIMCI SAYISI 18.384

Fondaki yatırımcı sayısı 18,384. Yatırımcı sayısında yılbaşından bu yana %15,70 artış görülüyor. Fona 50 bin TL yatıran bir yatırımcının parası bir yılda 126,0 bin TL oldu.

EMEKLİLİK FONLARI

YILLIK YÜZDE 171,48 KAZANDIRAN EMEKLİLİK FONU

Axa Hayat ve Emeklilik Hisse Senedi EYF “HES”, yatırımcısına yıllık bazda yüzde 171,48 oranında getiri sağladı. Emeklilik fonunun portföy değeri 2,19 milyar TL'ye ulaşırken, HES Kodu ile işlem gören bu fonun birim fiyatı 0,411828 TL olarak kaydedildi. Fonun son yıllık getirisi, yüzde 171,48 oldu. Fonun yıllık yönetim ücreti yüzde 2,19.

NEGATİF GETİRİLİ GÜN ORANI

%40 Negatif getirili gün oranı yüzde 40 olan fonun volatilitesi ise yüzde 30. Fonun getirisi ise ölçüt getirisinin 2,3 katı.

YATIRIMCI SAYISI SADECE 14.738

Yüzde 100’ün üzerindeki yıllık getirisine rağmen fondaki yatırımcı sayısı 14,738. Yatırımcı sayısı yılbaşından bu yana %11,00'lik bir artış kaydetti. 50 bin TL yatırım yapan bir yatırımcının fon portföyü, bir yıl içinde 135,7 bin TL'ye yükseldi.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar Endeksi ve Döviz Sepeti (0,5 Dolar+0,5 Euro)

2024 yılında Dolar Endeksi (USDX) son iki ayda istikrarlı bir değer artışı sergileyerek, 19 Şubat itibarıyla 104.3 puanda seyrediyor. Aynı dönemde, Euro ve Doların eşit ağırlıklı olduğu Döviz Sepeti (0,5 Dolar + 0,5 Euro), 31,96 puan ile stabil bir performans gösteriyor. Bu istikrarlı tablonun altında, Euro/Dolar paritesinin zayıf bir seyir izlemesi yatıyor.