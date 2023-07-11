İhracatçılar kaygılı…

Küresel ekonomideki daralmalar nedeniyle, ihracatın 27 alt sektöründen 15’inde geçen yılın altında rakamlara ulaşılabildi. İhracat yılın ilk altı ayında düştü ve 123,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Oysa, 11. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda yıllık yüzde 6,2 ihracat artışı hedefl enmişti.

İhracatta, ilk yarıda başta AB ihraç pazarlarındaki daralma, döviz kuru baskılamasıyla rekabetçi fiyat verememe gibi sorunlar yaşanıyor. EKONOMİ’nin araştırma haberinde ihracatçılar, “daha gerçekçi kararlarla kamunun desteklemesini, kendilerinin de daha çok çalışarak rekabetçiliklerini artırmaları gerektiğini” vurguluyor.

Haberde, ilk altı ay verileri sektörlere göre ele alınıp irdeleniyor. Buna göre yılın ilk yarısında en büyük ihracat düşüşü yüzde 39,2 ile çelik sektöründe yaşandı. En yüksek artış ise yüzde 21.6 savunma-havacılık sektöründe gerçekleşti.

Otomotiv sektörü Avrupa’daki durgunluktan “endişe” duyuyor. Fakat yine de yılın ilk yarısında ihracatı geçen yıla göre yüzde 14 artırarak 17,3 milyara çıkarmışlar.

Kimya sektörü ihracatı yılın ilk alt ayında önceki yıla göre %13 gerilemeyle 14 milyar dolar olmuş. Sektör yetkilileri, hammadde de dışa bağımlılığın sektörlerini “olumsuz” etkilediğini belirtiyor.

Hazır giyim ihracatı ilk yarıda yüzde 7,2 geriledi. Sektör sözcüleri bu kaybın artacağından endişe ediyor. Pazar kaybetmemek adına ‘’kârsız’’ yola devam ediliyor. Son yılların en kötü dönemini yaşadıklarını belirterek rekabet edebilmek adına kur artışı bekliyorlar.

Tarım-gıda sektörü temsilcileri ilk üç aydaki asgari ücret artışlarının maliyetlerini olumsuz etkilediğini, en önemli sorunlarının “belirsizlik” olduğunu ifade ediyorlar.

Sektör temsilcilerinin değerlendirmelerinin önemli olduğuna inanıyorum. Ortodoks politikalara dönmeye çalışan ekonomi yönetiminin “sistem motoru”nun ihracat olduğunu göz ardı etmemesini bekliyorum.

GÜNÜN NOTU: Bütçe açığı şimdi de İzmir Alsancak Limanı’nın BAE‘ne satışını gündeme getirdi. Ege İhracatçılar Birliği sürecin “saydam” yönetilmesini istiyor.