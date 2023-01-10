İhracatçıların yeni dönem için talepleri

2022'de 254 milyar dolarla rekor kıran ihracatçılarımız, küresel resesyon beklentisiyle ekonomi yönetiminden yeni taleplerini sıralıyor.

2022 yılında ihracat yüzde 12.9 artarak 254 milyar dolar ile tüm zamanların rekorunu kırarken, kilogram değeri de yüzde 14.7 oranında artarak 1.44 dolar seviyesine ulaşmış durumda. Buna karşın 2022 ithalatı yüzde 34.3 artışla 364 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu da gösteriyor ki dış ticaret açığımız 110 milyar dolar seviyesinde. İhracatımızın ihracatı karşılama oranı da yüzde 71.3… Enerji verileri hariç tutulduğunda bu oran yüzde 89’a yükseliyor. İhracatçılar küresel resesyon nedeniyle siparişlerin düşmesi, fiyat rekabeti nedeniyle maliyet artışları yaşanma olasılığını düşünerek, ihracatta karlılık için yeni arayışlar içerisine girmiş durumdalar. İhracatta karlılığı artırmak için ekonomi yönetimine de taleplerini sıralıyorlar. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, 2 Ocak’ta ihracat rakamları açıklanırken Cumhurbaşkanı'na bir yandan sanayide kullanılan elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki indirim için teşekkür etti. Diğer yandan Eximbank ve Merkez Bankası’nın uzun vadeli finansman kredileri ile ihracatçılara daha fazla katkı verilmesini istedi. Ayrıca ayrımı yapılmaksızın yeşil dönüşüm ve dijitalleşme yatırımlarına destek verilmesi gerektiğini de açıkladı.

Arkadaşımız İmam Güneş’in haberinde ihracatçıların “Rekabet güçlerini ve karlılıklarını düşüren nedenler” sıralanarak, karlı ihracat için yapılması gerekenler sıralandı...

İhracatta “Tüm zamanların rekorunu kırdık” açıklamalarını yapan siyasilerin, ülkemiz için çok önemli olan ihracatın sorunlarını azaltacak, ithalata ikameyi geliştirecek yatırımlar konusunda yapılan önerileri ciddiye alarak, uygulamaya koymaları gerekir.

GÜNÜN NOTU:

1980’lerde 2 milyar doları aşan ihracatımızı önemsiyorduk. 40 yıl sonra ihracatımız 250 milyar doları aştı.