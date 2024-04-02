HABER ANALİZ/ DÖNEMSEL PERFORMANS

İkinci çeyrek, borsada geçiş süreci olacak

İkinci çeyrek piyasalar için geçiş dönemi olacak. Zorlu bir dönem geçirilirken beklentiler satın alınacak. Enflasyonda zirve görülecek. Borsada değerlemeleri ucuz kalan şirketler öne çıkacak. Doların enflasyon altı seyri sürecek.

Yılın ilk çeyreğinde borsa %22,39 yükseldi. Altın %21 çıktı. Mevduat %11,39 kazandırdı. Dolar kuru %9 yükselirken euro’daki getiri yüzde 7,38 oldu. Yerel seçimlerin ardından piyasalara yeni denge noktaları oluşmaya başlayacak. Borsada ikinci çeyrekte enflasyon üstü hisse bazında getiriler devam eder. Piyasadaki her negatif seyir alım yönlü değerlendirmeler ile yönünü yukarı çevirecek.

Kâr ve satış büyümesi %20 üzeri şirketler



Piyasalar dengesini bulurken yatırımcıların arayışlarında kârlı şirketler öne çıkacak. 2023 yılı verilerine göre BIST 100’de faaliyet kârı ve net kâr büyümesi %20’nin üzerinde olan Fiyat/Kazanç oranı 15’in altında olan şirket sayısı 10 oldu. Öne çıkan şirketlerin listesi şöyle: Doğuş Otomotiv, Pegasus, Ford Otosan, TAV Havalimanları, Tofaş Fabrika, Türk Traktör, Ülker Bisküvi, Turkcell, Akçansa, Arçelik.

FAVÖK Marjı ve Özsermaye Karlılığı %10 üzeri şirketler

İçinde bulunduğumuz dönem şirketlerin daha fazla filtrelendiği bir dönem olacak. 2023 yıl sonu verilerinde FAVÖK Marjı, Özsermaye Karlılığı %10 üzeri, Esas faaliyet kâr Marjı ve Aktif Kârlılığı yüzde 5 üzeri olan kazandıran şirketler yatırımcıların takibinde olacak. Bu kriteri sağlayan şirketler şöyle: Borusan Boru Sanayi, Tüpraş, Turkcell, Ford Otosan, Astor Enerji, Pegasus, Oyak Çimento, Tofaş Fabrika, Enka İnşaat, Şişe Cam.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

NEDEN YÜKSELDİ?

LDR Turizm (#LIDER): Son 1 aylık zirvesinde. 3 gündür yükselişte.

Batısöke Çimento (#BSOKE): 3 gündür yükselişte, 1 aylıkta zirvesinde. Aylık %55,04 yükseldi.

Polisan Holding (#POLHO): 1 aylık zirvesinde ve son 5 gündür yükselişte. Haftalık %15 çıktı.

Ak Enerji (#AKENR): Son 1 aylık zirvesinde. Aylık %128 getiri sağladı.

Tüpraş (#TUPRS): 5 günlük ortalamasını yukarı kesti. 3 gündür sürekli yükseliyor.

NEDEN DÜŞTÜ

Matriks Bilgi Dağıtım (#MTRKS): Son 1 aylık dibinde. Aylık %29, haftalık %23 değer kaybetti.

Sodaş Sodyum Sanayii (#SODSN): Son 1 haftalık dibinde. Haftalık %16,98 değer kaybetti.

Ensari Deri (#ENSRI): Son 1 aylık dibinde. Haftalık %19, aylık %30 değer kaybetti.

Birikim Varlık Yönetimi (#BRKVY): MACD, SAT sinyali verdi. 5 günlük ortalamayı aşağı kesti.

Orcay Ortaköy Çay Sanayi (#ORCAY): Son 8 gündür düşüş trendinde. Aylık %21 düştü.

NE OLDU?

Beyaz eşyada yurt içi satışlar yıllık bazda %38,6, üretim %2,0 arttı, ihracat %1,0 azaldı.

İstanbul'da perakende fiyatlar Mart’ta aylık % 3,93, yıllık yüzde 78,25 oranında arttı.

Koç Holding’in piyasa değeri 500 milyar TL’yi aştı.

Yabancı payı 5 gündür sürekli artanlar: CANTE, YKBNK, AKBNK, KSTUR, SMART, VBTYZ, HLGYO

Yabancı payı 7 gündür sürekli azalanlar: HEDEF, IHLGM, AKSA, DOBUR, MGROS, TURSG.

NE OLACAK?

ABD'de iş piyasası ve fabrika siparişleri izlenecek. Farklı Fed yetkilileri konuşmalar yapacak.

3 Nisan gün sonunda #EUYO, #EDATA, #LMKDC ve #MOBTL üzerindeki tedbirler kalkacak

3 Nisan Çarşamba enflasyon verileri izlenecek.

4 Nisan Perşembe reel efektif döviz kuru takip edilecek.

5 Nisan Cuma günü hazine nakit dengesi verileri İzlenecek.

ZEYNEP’E SOR

HASILAT MI, KÂR MI?

Hasıla; satış geliri. Yükselmişse pazar payı genişlemiş, satışları artmıştır. Ancak, tek başına kârı yansıtmaz.

Kâr: hasılattan tüm masrafın çıkarılmasıdır. Verimliliği gösterir. Hasılat yüksekken düşmüşse riskli, hasılat düşükken çıkmışsa olumludur.

Fonun %94’ü hisselerden oluşuyor. Portföyün %35’i altı şirkete dağıtılmış görünüyor.

Birikimimi yapı Kredi YHS fonuna yatırdım. Sizce nasıl? /Ercan Aytüre

Ercan, borsaya doğrudan yatırım yapabileceğin gibi profesyoneller vasıtasıyla da sonuca ulaşabilirsin. Fonlar bunun için oldukça ideal bir seçenektir. Bununla birlikte her fonun kendine özgü risk ve getiri profili olduğunu bilmelisin. Bu noktada fonun stratejisi ile senin beklentin ve üstlenmeyi düşündüğün risk derecesinin benzer olup olmadığını araştırman gerekir. Aksi taktirde istemediğin bir riski üstlenmiş olursun. Yapı Kredi’nin Birinci Hisse Senedi Fonu (YHS) mart ayının ilk haftası yaptığı açıklamada portföyünün %93,75’ini hisse senetlerinde tuttuğunu açıkladı.

Fonun risk değeri 6 ve bu risk derecesinin sana uygun olup olmadığını mutlaka kendine sormalısın. Diğer taraftan yüksek risk düzeyine paralel bir yıllık getirisi %128,38. Yılbaşından bu yana olan performansı da %28,34. Getirisi enflasyonun üzerinde olan fonun portföyüne daha yakından baktığımda ağırlığının Turkcell (%7,89), BIM (%7,78), Türk Hava Yolları (6,31), Sabancı Holding (%4,92), Yapı Kredi Bankası (%4,42) ve Akbank (%4,16) hisselerinde olduğunu görüyorum. Bu şirketlerle ilgili beklentine göre fonun ileriye dönük performansına dair değerlendirmede bulunabilirsin.

Kârı zayıfladı. Yatırımcısı geçici olduğunu düşünüyor olacak ki ilgisini koruyor

MLP Park (MPARK) hissesi kısa/orta vade fiyatının geleceği için yorumunuzu merak ediyorum./ Battalgazi Ceren

Battal, bireysel yatırımcıların kısa vadeli beklentilerle borsada hareket etmesi riski artıracak bir yaklaşımdır. Bunun sebebi kısa zaman aralıklarında hissenin fiyatının ağırlıklı olarak piyasaya gelen haber ve makroekonomik göstergelerden kaynaklı dalgalı bir seyir izlemesidir. Bireysel yatırımcının bu dalgalardan istifade etmeye çalışması çoğu zaman zararla sonuçlanır. Bunun nedeni profesyonellerin sahip olduğu imkân ve deneyime sahip olamamalarıdır. Bu da kârdan çok zarar olasılığını yükseltir. Bu nedenle borsada uzun vadeli düşünmende yarar var.

Şubat 2018’de borsaya gelen MLP Sağlık’ın ilk aylarda düşen bir fiyat hareketi oldu. Sonrasındaysa özellikle son dört yılda güçlü bir çıkış gözlendi. Mart 2020’de en düşük 10,19 TL seviyelerinde bulunurken şimdilerde 182 TL bölgesinde işlem görüyor. Şirket üç yıl artan kârlılığının ardından 2023’te kârını %4,47 geriletti. Şirketin 2022 yılında oldukça güçlü bir kârlılığa ulaşmasının sonrasında bir miktar geriletmesini olağan görmeli. Bu sürede hasılattaki artışın devam etmesi önemli. Kârın düşmesinde finansman giderleriyle vergi kalemi etkili oldu. Yatırımcının ilgisinin sürmesi ise kârın artacağına dair beklentinin güçlü olduğuna işaret ediyor.

YATIRIM FONLARI

Son bir ayın en yüksek getirili fon temaları

Banka ve sürdürülebilirlik fonları ön planda

Son bir ayda kazandıran ve yatırımcı sayısı artan fonlar, piyasadaki dinamiklere hızlı yanıt veriyor. Bankacılık sektörüne odaklanan fonlar ve sürdürülebilirlik temalı fonlar, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Yılbaşından bu yana yatırımcı sayısı en çok artan fonlar, yüzde 94,8 ile Rota Portföy İklim Değişikliği Çözümleri Değ. Fon oldu.

Sürdürülebilirlik ve banka sektöründe getirileri ile öne çıkan 10 fon; ADP, TAU, YZH, YZH, RPC, MTS oldu. Fonların toplam portföy değeri yaklaşık 4.121 milyon TL oldu. Yılın en yüksek getirisini İş Portföy BIST Banka Endeksi (TAU) fonu sundu.

EMEKLİLİK FONLARI

Emeklilik fonlarında sürdürülebilirlik odak noktası

Yeşil ve etik yatırımlar yükselişte

Emeklilik fonları içerisinde sürdürülebilirlik temalı seçenekler öne çıkıyor. Yatırımcılar artık daha etik ve çevre dostu fonları tercih ediyor, bu da sürdürülebilirlik odaklı emeklilik fonlarının popülerliğini artırıyor.

Sürdürülebilirlik temalı emeklilik fonları yılın başından itibaren yüzde 11,71 (AZY) ile 24,75 (GHH) arasında getiri sunmuş durumda. Bu fonların toplam portföy değeri 8,641 milyon TL'yi buluyor ve yılbaşından bu yana yatırımcı sayısında en çok artış gösteren fon yüzde 144,94 ile Metlife Em. ve Hay.Sürdürülebilirlik Fon Sepeti (MEY) oldu.

Yatırımcılar, özellikle tarım ve gıda sektörleri gibi günlük yaşamda kritik öneme sahip alanlarda sürdürülebilir pratikler geliştiren ve destekleyen fonları seçerek, gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya hedefliyor.

Yıllık getirilere baktığımızda yüzde 119 ile BHS Fonu öne çıkıyor.

DÖVİZ PİYASASI

Döviz Grafiği

EUR/USD Kuru faiz beklentileriyle zayıf seyir izliyor

Avrupa Merkez Bankasının (ECB)’nin Fed’den önce faiz indirebileceği beklentisi yükseliyor.

Avrupa, ekonomik durgunlukla mücadelede geride kalırken, faiz indirimleri konusundaki spekülasyonlar EUR/USD kurunda dalgalanmalara sebep oluyor.

ECB’nin Mayıs’ta, faiz indirimine gitmesi beklenirken, bu hafta Euro bölgesi enflasyon verileri kritik önem taşıyor. Euro/dolar 1,0783 seviyesinde bulunuyor. Euro/Dolar içerisinde hareket ettiği Bollinger Bandın dip seviyelerinde.

TAHVİL

A1 Capital %71,83 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

A1 Capital, 29 Mart 2024 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 50.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %58 olurken, bileşik faizi de %71,83'e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 92 gün vadeli olup ödeme tarihi 2 Temmuz 2024 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı %14,62 olacak.

Diğer taraftan 29 Mart tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 52,99 seviyesinde bulunuyor. A1 Capital’in çıkardığı bononun yıllık %58 basit faiz oranı, TLREF’in 5,01 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için alternatif bir seçenek olarak görülebilir.

ŞİRKET PANOSU/ŞİRKET HABERLERİNDE BUGÜN ÖNEMLİ NE VAR?

SABANCI HOLDİNG

ABD’deki yenilenebilir enerji yatırımı için kredi buldu. Santral sayısını ikiye çıkarak

Sabancı Holding, Sabancı İklim Teknolojileri üzerinden %100 hissedar olduğu Sabancı Renewables’in ABD’deki projesi için finansman buldu. Şirket, Oriana Solar Projesinde 232 MW kapasiteli GES için 243 milyon dolar kredi anlaşması imzaladı. Proje, 2025 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.

Sabancı Renewables’in daha önce bu yılın ikinci çeyreğinde devreye alınacağı duyurduğu 72 MW kapasiteli Cutlass II Solar Projesi’nin devreye alma çalışmaları da sürüyor. Her iki projenin devreye alınmasıyla birlikte, iştiraki ABD’de toplam 504 MW'lık yenilenebilir enerji portföyüne ulaşacak.

ASELSAN

Daha ilk çeyrekte yıllık ihracat tutarını yakaladı. Veriler ihracat gelirinin artacağı yönünde

Aselsan, Asya-Pasifik bölgesindeki müşterileriyle savunma sistemlerinin ihracatına yönelik toplam bedeli 34.957.069 dolar tutarında satış sözleşmesi imzaladı. Şirket yılbaşından bu yana yurt dışı müşterileri ile yaptığı toplam sözleşme tutarı 187.167.594 dolar oldu. Bu güncel kurdan yaklaşık 6 milyar TL’ye denk geliyor. Şirketin geçtiğimiz yıl yurt dışı satışları ise 6,47 milyar TL seviyesindeydi.

Aselsan, 2024’ün ilk üç ayında gerçekleştirdiği yurt dışı anlaşmaların tutarı geçtiğimiz yılın seviyesini yakaladı. Aynı hızla devam etmesi halinde yıl sonunda oldukça güçlü bir ihracat geliri elde etme olasılığı gündeme gelebilecektir.

CW ENERJİ

Güneş panellerinin alüminyum çerçevesini üretecek. Maliyeti düşürecek. Rekabeti artacak

CW Enerji, güneş enerjisi panellerinin önemli bileşenlerinden alüminyum çerçevelerin üretimini yapma kararı aldı. Bu kapsamında, 554.389.070 TL yatırım teşvik belgesi aldı ve ilk etapta 8.000.000 euro değerinde finansal kiralama sözleşmesi ile makine alımı yapılacak. Antalya’da gerçekleştirilecek üretimin 2025 yılının ilk çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.

Bu yatırım, CW Enerji'nin güneş paneli üretim sürecinde maliyet avantajı sağlama ve tedarik bağımsızlığını artırmasına katkı sağlayacak. Söz konusu yatırımla yenilenebilir enerji sektöründe daha rekabetçi bir konuma gelme imkânı olacak.

ŞİŞECAM

Eskişehir’deki 5. fırınını devreye aldı. Tek yerleşkede dünyanın en büyük üretim tesisi oldu

Şişecam, Eskişehir'deki tesislerinde 5. fırınını 145 milyon dolar yatırımla hayata geçirdi. Yeni fırınla, Şişecam'ın Türkiye'deki cam ambalaj işkolundaki brüt üretim kapasitesi yıllık 1,9 milyon tona, küresel üretim kapasitesi de 3,3 milyon tona ulaştı. Bu gelişmeyle, dünyanın tek yerleşkede en büyük entegre cam üretim noktası haline gelmiş oldu.

Öte yandan, Eskişehir'deki Cam Ev Eşyası tesisinde gerçekleştirilen soğuk tamir işlemi de yaklaşık 29 milyon dolar yatırımla tamamlandı. Söz konusu yatırımlar Şişecam'ın hem Türkiye'de hem de dünya genelinde cam sektöründeki rekabet gücü ve pazardaki konumu güçlendirmekte.

GIPTA OFİS

Yurt içinden 344,5 milyon liralık iş aldı. Kapasitesini ve cirosunu destekleyecek

Gıpta Ofis, farklı yurt içi yerleşik firmalardan kırtasiye malzemeleri üretim ve tedariki konusunda toplam 344.493.734 TL tutarında sipariş aldığını duyurdu. Ürünler yılın 2. ve 3. dönemlerinde teslim edilecek. Şirket son açıkladığı 2023 dokuz aylık faaliyet döneminde 899,19 milyon TL hasılat elde ederken bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 77,8 artış kaydetti.

Şirketin almış olduğu yeni siparişler üretim kapasitesini güçlendirmesine olanak tanıyacağı gibi cirosuna ve genel performansına da katkı sağlayacak. Hissenin fiyatı ise yılın ilk gününden itibaren güçlü bir çıkış sergilerken 15 Mart günü en yüksek 54,65 TL’nin ardından satışlar daha etkin oldu.