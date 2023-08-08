İkinci kez MTV almak…

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin, 6 Şubat depreminin finansmanında kullanılacağı gerekçesiyle ikinci kez daha ödenmesi konusu, Cumhur İttifakı’nı oluşturan AK Parti ve MHP’nin oylarıyla Meclis’te kabul edildi. Bu bana 1999 depremi sonrası, Özel İletişim Vergisi adıyla salınan deprem vergisini hatırlattı. Bu vergiye Anayasa Mahkemesi onay vermese de, 20 yılda devlet 86.1 milyar lira vergi topladı.

Temmuzdaki 1.9 trilyon liralık ek bütçenin 1 trilyon liralık kısmı vergi gelirinden oluşuyor. Bu büyüklük içerisinde çok küçük pay tutmasına karşılık, MTV’nin ikinci kez alınmak istenmesi ‘’vergide adalet’’ kuralına aykırı. Bazı vergi uzmanları, vatandaşları bu vergiyi ikinci kez ödememeleri konusunda uyarıyor ve dava açılmasını öneriyorlar. Ek MTV ‘’vergide belirlilik‘’ ilkesini tepetaklak ediyor. Bu kural verginin miktarının belli ve kesin olmasını öngören hüküm. Buna uymadığınızda ‘’hukuki güvenlik ilkesi‘’ delinmiş oluyor. Kuşkusuz vergicilik açısından bu ek vergiyle ihlal edilen bir başka hüküm de ‘’vergi kanununun geriye yürümezliği ilkesi’’ dir. Vergi otoritesi rahmetli Profesör Kenan Bulutoğlu uygulamanın anayasal hükümlerle çelişmese de vergi adaletine aykırı olduğunun altını çizer.

Bu noktada sorum şudur: Türkiye’de kayıtlı 20.135 yabancı sermayeli şirket var. Sizce bu şirketler geriye salınarak alınmaya çalışılan bu MTV vergisini nasıl yorumlar ve şirket merkezlerine nasıl yansıtırlar?

Son dönemde idarenin “Ben yaptım oldu!” zihniyetine dayanan kararları karşısında vatandaşların direnme hakkını kullandıklarına ve karşı çıkışlarına sıkça tanık oluyoruz.

Halkımızın yanlış kararlar karşısındaki hak arayış tutumları/direnişleri demokrasimizin gelişmesi, kararlarda vatandaşın söz sahibi olması açısından önemlidir. Şimdi aynı konu, aynı içerikle ‘’ek araç vergisi ‘’ olarak gündeme geliyor.

Ülkeyi susan vatandaşlar ve ticari girişimler değil, konuşan hak arayan vatandaşlar ve tüzel varlıklar ileriye götürür. Zaman varken bu verginin uygulaması ertelenmelidir.

GÜNÜN NOTU:

BİST İstanbul’da yabancı payı yeniden % 30 yükseldi, ülke risk puanı 300 puan geriledi, ama 1-2 yanlış karar tekrar görüntüyü tersine çevirir.