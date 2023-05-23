İkinci tur öncesi…

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, iki ittifakın liderleri son gayretlerini ortaya koyuyorlar.

28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı ikinci turunda ittifakların öncelikli beklentisi ilk turda kendileri lehine oy kullananları eksiksiz sandık başına getirebilmek. Cumhur İttifakı, “Kazandık” rehavetine girmemesi için seçmenine uyarılarda bulunuyor. Millet İttifakı, ”İkinci tur referandum niteliğinde, önde çıkan seçimi kazanacak” derken, toplam seçmenin yüzde 13’ünü oluşturan ve oy kullanmayan 8.3 milyon seçmenden en az yarısının Kılıçdaroğlu’na oy kullanması için çalışma yapıyor.

İki ittifakın temsilcileri Sinan Oğan ve Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile görüşmeler yaparak, bu oyların kendi ittifaklarına gelmesi yolunda çaba harcıyor. İki tarafa da mesafeli olan bu seçmenin ikinci turda Oğan ve Özdağ’ın gösterdiği yönde blok olarak bir ittifak içinde yer alması yine de zayıf bir olasılık.

Bu seçimi kazandıracak öğeler arasında bana göre şu konular önem taşıyor:

- Sandık güvenliğini sağlamak… İlk turda HDP, ‘’Yeşil Sol’’ adıyla seçime girdiği için Doğu ve Güneydoğu’da birçok sandıkta temsilcisi yoktu. Millet İttifakı’nın bununla 2 milyon oy kaybına uğradığı savı yabana atılır cinsten değil. Birçok itirazın haklı görülmesi bu konunun önemli olduğunu gösteriyor. Millet İttifakı bu bölgelerde, sandık başındaki ‘’gözlemci’’ sayısını artırmak için sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine giriyorlar, kanımca bu çok önemli.

- Millet İttifakı liderleri sahada özellikle düşük oy aldıkları yörelerde yüz yüze temaslarını sürdürüyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan TV’lerde gençlerle bir araya geliyor ve 8-10 kanalda yayınlanan programlar yapıyor. Bu, her iki ittifakın seçime katılma oranının düşmesinden kaygılandığını gösteriyor ve ben bu ihtimalin yüksek olduğunu düşünüyorum.

- Cumhur İttifakı sözcüleri, Millet İttifakı’nın ‘terörle ilişkili olduğu’ söylemini ve afiş ile broşürlerde gerçekliği tartışmalı propagandalarına devam ediyor. Millet İttifakı, PKK ile işbirliği iddialarını yalanlarken, Cumhur İttifakı’nı suçluyor. Ancak bu konudaki propaganda materyalin, seçim öncesi iptali mümkün değil, zira bunun için yargı kararı gerekiyor.

Bakalım hafta sonunda seçmen ne söyler ve “Kim için güzel söyler?”…

GÜNÜN SÖZÜ:

Yunanistan’da seçimlerde partiler çoğunluğu çıkaramadı, erken seçime gidilme kararı alındı.