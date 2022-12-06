İkinci yüzyılda CHP enerji politikalarını 6 ilke, 6 tema, 6 yeni kurum üzerine oturttu

CHP’nin “İkinci Yüzyıla Çağrı” başlığıyla açıklanan vizyon belgesiyle, enerji politikaları için de bir yol haritası çizildi. Enerji ve Altyapı Politikalarından Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın tarafından hazırlanan, “Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında CHP Enerji Politikaları” adlı çalışmada yenilenebilir ve yeşil enerji ekseninde Türkiye’yi önce 2030, ardından 2050’li yıllara taşıyacak enerji politikaları belirlendi. Türkiye’nin enerji politikaları 6 ana ilke, 6 tema, 6 sektör, 6 yeni kurum üzerinden tasarlandı ve toplam 16 ayrı proje oluşturuldu. Enerji alanında Türkiye’nin yeşil dönüşümü, enerji yoksulluğuna karşı vatandaşların korunması, çiftçi ve küçük esnafa verilecek enerji destekleri, kamunun enerji sektöründe elinin güçlendirilmesi, yenilenebilir enerjinin ana eksene taşınmasına yönelik projeler ve ilkeler sıralandı. Türkiye’nin enerji politikaları 6 ana ilke üzerinde belirlendi. Enerji politikalarının temel ilkeleri arasında enerji yoksulluğunu gözeten ve halkın enerjiye rahat ulaşımını sağlayacak kamu politikalarının oluşturulması, kamunun enerji politikalarındaki rolünün yeniden yapılandırılması, enerji arz güvenliğini önemseyen piyasa yapısının kurulması yer aldı. Çevreyi koruyan enerji kaynakları ve düşük karbonlu teknolojilere yatırım yapılması, Türkiye’nin enerji dönüşümünün iklim değişikliği ve çevre ekseninde gerçekleştirilmesi ve enerji dönüşümünün finansmanını sağlanması da ana ilkeler olarak sıralandı.

Enerjiyi 6 yeni kurum tasarlayacak

Çalışmada, enerji sektörünün kronikleşen sorunlarını çözmek amacıyla parlamenter sisteme dönülünceye kadar Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Enerji Kurulu’nun (MEK) oluşturulması ve MEK’in parlamenter sisteme dönülmesinin ardından Başbakanlık ya da ilgili bakanlığa devredilmesi öngörüldü. Türkiye’nin enerji politikalarının kurgulanacağı 6 yeni kurum arasında enerji yoksulluğuna karşı vatandaşları koruyacak Sosyal Enerji Fonu’nun (SEF) kurulması, enerji sektöründe yatırımcının önünü açacak Yatırım Destek Ofisi’nin (YADO) kurulması hedeflendi. Enerjide yeşil dönüşüm için gerekli finansmanın sağlanması amacıyla İklim Bankası’nın kurulması planlanırken, Türkiye Enerji Verimliliği ve Dönüşümü Enstitüsü’yle (TEDENS) de dönüşümün yol haritası çok boyutlu olarak belirlenecek. Karbon Rezerv Merkezi kurularak karbon kredilerinin geliştirilmesi, saklanması ve takas edilmesi sağlanacak. Güneş ve Rüzgar Teknoloji Ofisi ile yenilenebilir enerji alanında Ar-Ge yapılması, farklı finansman ve yatırım modellerinin oluşturulması sağlanacak. Projeler arasında 2023-2030 yılları arasında 18 bin MW rüzgar, 35 bin MW güneş olmak üzere toplamda 56 bin MW yenilenebilir enerji kapasitesinin kurulacağı vaadi yer aldı.