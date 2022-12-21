 “İmamoğlu ile baba oğul gibiyiz, herkes Bay Kemal’i beklesin“

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile katıldığı Meclis Grup toplantısında, “Ekrem İmamoğlu ile baba-oğul gibiyiz. Kendisi CHP’nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır. Ona sahip çıkmak boynumun borcudur” dedi.

İmamoğlu’na açılan davanın düzmece bir dava olduğunu söyleyen ve dava sürecini anlatan Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu sert bir dille eleştirdiği konuşmasında, “Bunlar olurken malum sarayın bir de fotoromanı var. O da başka bir pisliğin içinde. Bir bakıyoruz o da cesaretlenmiş konuşuyor. Neymiş 16 milyonun sevgilisini görevden alacakmış. Sen kimsin Ekrem İmamoğlu kim. Sen Ekrem İmamoğlu’nun tırnağı bile olamazsın. Ekrem İmamoğlu’nun adını ağzına alman için önce bir ağzını yıkayacaksın. Sen atamayla geldin, o seçimle. Senin neler çevirdiğini de biliyorum. İmamoğlu size büyük lokmadır. Boğazınıza takılır boğulursunuz” dedi.

Milletin adalete de belediye başkanına da sahip çıktığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Erdoğan’a da insanı olarak bir şey söylemek isterim, ihtiras doymak bilmeyen bir canavardır. İhtirasının esiri olma, kin kusma, öfke kusma. Adaletli adil olmaktan ayrılma. Sana öğretmediler mi adaletin, dürüstlüğün, kucaklaşmanın ne olduğunu? İhtirasına teslim oluyorsun süren doluyor, 4-5 ay sonra göreceksin” dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerini, “Çok işimiz var bu saçmalıklara ayıracak vaktimiz yok. Bugün olmasa yarın adalet tecelli edecektir. Bu işlerle elbette uğraşılacak. Şundan bütün vatandaşlarımın emin olmasını isterim, Türkiye güzel bir ülke, ekibimizi kurduk, paramızı bulduk, Türkiye’yi hızla kalkındıracağız. Türkiye’nin demokrasiye ihtiyacı var, büyümeye, kalkınmaya, adalete, kucaklaşmaya ihtiyacı var. Bütün bunların tamamını mutlaka ama mutlaka yapacağız. Herkes Bay Kemal’i, beklesin” diyerek sözlerini tamamladı.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında altı liderin bir arada olduğuna da vurgu yaparak “Hepimiz aynı şeyleri düşünüyoruz demokrasiyi savunuyoruz bu ülkeye demokrasiyi ya getireceğiz, ya getireceğiz, beraber getireceğiz” dedi.

“İstanbul’u faşizmin üssü yaptırmayacağız”

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, polisin HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat atması ve HDP’nin eyleminin engellenmesine Meclis Grup toplantısında “İstanbul’u bu yeni rejimin inşasında bir üs haline getirmek istiyorlar. İstanbul’u faşizmin üssü yaptırmayacağız” sözleriyle tepki gösterdi.

Sancar, “Seçilmiş belediye başkanına yargıyı kullanarak ceza veriyorlar, üzerimizde sayısız kez uyguladıkları bu politikayı İstanbul'a taşıyorlar. Bu operasyonun amacı da belli. Bizler üzerinde denedikleri politikaları bütün Türkiye'ye yayıyorlar. Bu iktidarı, yeni rejim inşasını durdurmanın yolu en geniş demokratik ortak mücadelesinden geçiyor. İstanbul’u faşizmin üssü yaptırmayacağız” dedi.