Inditex, Lefties ile ulaşılabilir modayı Türkiye’ye getirecek

Birkaç hafta önce dünyanın önde gelen giyim markalarından Zara’nın Türkiye pazarından çekileceği iddia edildi. İspanyol Inditex Group bünyesindeki markalardan biri olan Zara’dan yanıt gecikmedi ve Türkiye’den çekilme iddialarının doğru olmadığını açıkladı. Zara’nın Türkiye’de hem mağazacılık hem de e-ticaret kanallarıyla büyümeye devam edeceğine de vurgu yapıldı. Ve Inditex’ten bu açıklamayı destekleyen bir hamle geldi. Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Uterqüe, Stradivarius, Bershka gibi markaları olan Inditex Group, bir yandan Zara ile pazardaki varlığını sürdürürken yeni markalarını da Türkiye’ye getirme hazırlıkları yapıyor. Bu markalardan biri de ulaşılabilir moda sunma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Lefties...

Lefties, sonbaharda İstanbul Maltepe Piazza Alışveriş Merkezi’nde ilk konsept mağazasını açacak. Alışveriş merkezinde mağazaya “Hello Türkiye. Yeni favori mağazanızı açmak üzereyiz. En iyi fiyatlarla en iyi moda ürünlerine hazırlanın” yazılı bir pano asıldı. Inditex Group’un Türkiye kanadındaki yöneticilerine mağazayla ilgili detay almak üzere ulaştım. Konu İspanya’ya iletildi ve oradan gelen açıklamada, “20 yılı aşkın deneyimiyle Lefties, birçok uluslararası pazardaki varlığıyla entegre ve küresel bir satış platformu ile öne çıkıyor. Çok yakında İstanbul Maltepe Piazza Alışveriş Merkezi’nde toplam 3.500 metrekarelik ilk konsept mağazasını açacak olan marka, önümüzdeki sonbaharda Türk müşterilerinin beğenisine sunuluyor” denildi.

Akıllı deneme kabinleri ve kolay ödeme sunan dijital mağaza konsepti var

Açıklamada Lefties’in konseptiyle ilgili ise şu bilgilere yer verildi: “Lefties, fiziksel ve online kanalları bütünleştiren bir alışveriş deneyimi sağlayarak tüm aile için uygun fiyatlı ve ulaşılabilir modadaki en son trendleri içeriyor. Lefties, önde gelen global, uygun fiyatlı ve ulaşılabilir moda markalarından biridir. Moda yaklaşımı ile her yaştan insanı hedeflemektedir ve müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için üç bölümü vardır: Kadın, erkek ve çocuk (bebek, kız ve erkek çocukları kapsayan). Her koleksiyonda, bir ailenin tamamen giyinebileceği (spor ve hamile koleksiyonları da dahil olmak üzere) şekilde giysi bölümlerine ek olarak ayakkabı ve aksesuarlar, güzellik ürünleri bölümleri de bulunur. Marka yenilikçi yaklaşımını, bekleme sürelerini azaltmak ve sıra oluşumunu engellemek için otomatik erişime sahip akıllı deneme kabinleri ve mağazanın operasyonlarına tamamen entegre yenilikçi Kolay Ödeme sistemi dahil olmak üzere, müşteri hizmetlerinde en son teknolojiyi içeren dijital mağaza konsepti aracılığıyla sunuyor. Bu yenilikler, giysi kişiselleştirme hizmeti gibi deneyimsel hizmetlerle birleşiyor.”

İspanya dışında 14 ülkedeki mağazalarıyla müşterilerine ulaşıyor

2022 yılı faaliyet raporuna göre Inditex’in Türkiye’de toplam 202 mağazası bulunuyor. Bunların 39’u Zara, 31’i Pull&Bear, 26’sı Massimo Dutti, 30’u Stradivarius, 28’i Oysho, 17’si de Zara Home. Grup markalarından Lefties, uygun fiyatlı moda şirketlerinden biri olarak nitelendiriliyor. Çok ucuz fiyatlarıyla tanınan İngiliz Primark’ın daha trendy olanı şeklinde yorumlar da yapılıyor. Lefties, hali hazırda İspanya ile birlikte Portekiz, Andorra, Meksika, Katar, Suudi Arabistan, Fas, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, İsrail, Bahreyn, Tunus ve Umman’daki mağazalarıyla tüketicilere ulaşıyor. Lefties her yaştan insanı hedefleyen bir perakende moda markası.

Küçük bir aile işletmesinden 32,6 milyar euroluk satışa uzanan yolculuk

Inditex, Türkiye pazarına 1998 yılında adım attı. 2016 yılında grup, kapılarını ilk kez Türk gazetecilere açtı. A Coruña’daki geziye katılan gazetecilerden biriydim. Grubun etkileyici büyümesini yerinde dinlemek etkileyiciydi. Peki Inditex Group’un hikayesi ne? Inditex’in temelleri 1963 yılında atıldı. Amancio Ortega, Confecciones GOA adında küçük bir terzilik atölyesi ile global marka olmaya giden yolu açtı. 1975 yılında Zara markası doğdu. İspanya’da A Coruña’da ilk Zara mağazasının açılmasıyla birlikte Ortega’nın çabaları üreticilikten perakendeciliğe doğru ilerlemeye başladı. 1985 yılında tüm Inditex çatısı altında toplandı. 1988 ve 1990 yılları globalleşme için adımların atıldığı yıllar oldu. Zara; Porto, New York ve Paris’te mağaza açtı. 1991-1999 yılları arasında Inditex çatısı altındaki markalar artmaya başladı. Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka ve Stradivarius gruba katıldı. 2000-2001 arasında yeni genel merkez Arteixo’da inşa edilirken, Inditex Madrid Borsası’nda halka açıldı ve Oysho lanse edildi. 2003 yılında grup markaları

2007-2017 dönemi ise grup için markaların online ticarete atıldığı dönem oldu. 2021-2022 yılında yönetimde değişimler oldu. Óscar García Maceiras yeni CEO olurken Marta Ortega Pérez Başkanlık görevini devraldı.

SInditex Group’un satışları 2022 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 18’e yakın arttı ve 32,6 milyar euro oldu. Grupta yüzde 75’i kadın olmak üzere 165 bin kişi çalışıyor. Grup, geçen yıl 3 milyondan fazla kişiye fayda sağlayan toplumsal projelere 88 milyon euroya yakın kaynak ayırdı. Forbes’e göre 1936 doğumlu olan Amancio Ortega, 2022 itibarıyla dünyanın en zengin 23’üncü kişisi...