İranlı üreticilerin ‘poşet’te şark kurnazlığı

İranlı poşet üreticilerinin, Türkiye’nin poşet ithalatına gözetim uygulamasını aşmak için şark kurnazlığı ile hareket ettiklerini EKONOMİ muhabiri Merve Yiğitcan’ın haberinden öğreniyoruz. Haberde yer alan bilgiye göre, Türkiye’nin gözetim kararı aldığı poşet ithalatı alanında, İranlı üreticiler ihracatlarını sürdürmek için, tarife saptırmışlar. Poşetler, yangın tüpü hortumu tarifesiyle gönderilerek gözetim yapılmadan ülkeye sokulmuş.

İranlı plastik üreticilerinin, ithalatı sürdürmek için başvurduğu yöntemlerle, bir ayda 22 milyon kilo poşet Türkiye’ye girmiş.

İran, önemli sanayiye sahip olduğu petro-kimyada ürünlerini ambargolar nedeniyle dünyaya açılması konusunda önlemlerle karşılaştığı için, büyüklüğü ve yakınlığı nedeniyle Türkiye’yi en önemli pazar olarak görüyor.

Haberde yer verilen poşet ithalatı rakamlarını inceleme fırsatı buldum…

Buna göre aylık bir milyon kilonun altında seyreden ithalat, haziran ayında 22.3 milyon kiloyu aşıp hızlı bir yükseliş gösterince, sektör temsilcilerinin şikayetleri üzerine Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı’na başvurmuş.

PAGEV, ürünlerin tarife saptırma yöntemiyle gümrüklerden ülkeye sokulduğunu belirtilerek, haksız rekabete yol açan durumun önlenmesini istemiş. Haziran 2023 ithalatının, Ağustos 2022 ithalatından 48.5 kat fazla olduğu da şikayet başvurusunda yer almış.

Bu konuda benim kafama takılan bir sorular var….

İranlıların gönderdikleri ürünleri gümrükten kimler çekmiş? Doğaldır ki, sektör içinden birileridir. PAGEV, Ticaret Bakanlığı’na başvurmanın yanı sıra, sektör temsilcilerini saptayıp onların da cezalandırılması yolunu izleyecek mi?

Bu şark kurnazlığı yolunu İranlılara öğreten, onlarla birlik olanların da yeni yollar denemelerinin önü tıkanabilecek mi?

Şeytanın avukatlığı bana bunu söyletti. İranlı şark kurnazlığının içeride mutlaka yol göstereni vardır.

GÜNÜN SÖZÜ:

Bürokrasi önlem alırken, sektör temsilcileriyle işbirliği yapmalıdır.