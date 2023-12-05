“İş dünyası istihdam için otizmli bireyleri keşfetmeli”

Tohum Otizm Vakfı, kuruluşunun 20’nci yılını kutluyor. Vakıf, Türkiye’de farkındalığın artırılması ve otizmli bireylerin topluma kazandırılabilmesi için var gücüyle çalışıyor. 20 yılda 39 ulusal ve uluslararası projeye imza attı, örnek bir okul kazandırdı. Projeleri ve iş birlikleri ile Türkiye’de 800 binin üzerinde otizmli çocuk ve ailenin hayatında fark yarattı. Devletin otizimli çocuklara eğitim verdiği 170 devlet okuluna öğretmen eğitimleri, müfredat ve materyal desteği sağladı. Yaklaşık 200 özel sınıf açılmasına vesile oldu. Bugüne dek Çırağan Palace Kempinski, Evolog, Voonka Kids, İTO, Leasplan, Baba Yapı, Fatoş Akalın Erdem-Zehra Akalın, Demir Export, Garanti BBVA Yatırım, Corteva Agrisience, İlkay Gündoğan, Seçil Keskiner- Soner Keskiner, Kuehne&Nagel, Vega Okulları, Turkish Philanthropy Funds, Oscar Eğitim Araçları, Seymak Bilişim, Narin Ailesi-Martı Marina, TANAP, Nazmiye Can, Ricoh Turkey, Fatih Erdem özel eğitim sınıfl arına donanım sağladı. Bu yıl da Evolog, Genel Energy, Starbucks, Gazella, Özel İstanbul Saint Joseph Lisesi, Sabri Baran Özel Derneği, Çırağan Palace Kempinski ve Papara’nın destekleriyle 13 özel eğitim sınıfına eğitim materyali, teknolojik materyal ve eğitim donanım desteği verdi.

Şu ana kadar 21 otizmli gence iş imkanı yaratıldı

Tohum Otizm Vakfı’nın en önemli çalışmalarından biri Türkiye’de otizmli gençler için iş ve yaşam müfredatını hayata geçirmek oldu. 2018’de iş koçu destekli istihdam modeli geliştirildi ve bugüne dek 21 otizmli genç istihdam edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Ağustos 2022 verilerine göre İşkur’a kayıtlı özel gereksinimli birey sayısı 140 bin 632 ve bunların sadece 100’ü otizimli.

Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin ve Genel Müdürü Burçak Karakaya ile buluştuk ve vakfın çalışmalarını konuştuk. İstihdam projesine Eker Süt Ürünleri ile başladıklarını ve başarılı olduklarını anlatan Aylin Sezgin, şöyle konuştu: “İş dünyası otizmli gençleri keşfetmeli. Şirketlerin insan kaynakları bu alana ilgi göstermeli ve bize gelmeli. Çünkü biz doğru işe doğru çocuğu seçiyoruz. Sadece bu bireyler için bir iş koçunu eğitmeleri lazım ki onları takip edebilsin, sorun çıktığında çözebilsin. İş koçunu biz bulup eğitiyoruz. Şu anda Eker’in fabrikasında 10, ofiste bir otizmli çalışıyor. Boyner’de, Medtria Gümrük Müşavirliği, Netlog ve GSK’da çalışan arkadaşlarımız var. Türkiye’de iş koçu destekli istihdam programı olmalı ki iş yerlerinde otizmli çalışanlar desteklensin. İş kanununda yer edinmesini arzuluyoruz. Adil olanı iş koçunun maliyetinin devlet tarafından karşılanması.” Bu arada Aylin Sezgin eğitim portallarının yetersiz olduğunu, daha çok çocuğun okula gidebilir hale gelmesi için bir teknoloji şirketinin desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi. Hem istihdam hem teknolojik destek anlamında bu yazının birçok kurum ve kişinin harekete geçmesine vesile olmasını yürekten diliyorum…

Yılbaşı alışveriş festivaline 4 bin ziyaretçi bekleniyor

Tohum Otizm Vakfı, 16 yıldır hayata Yılbaşı Alışveriş Festivali de düzenliyor. Festival, vakfın öğrencileri için en önemli burs kaynağı oluşturma çalışmalarından. Festival; takı, giyim, dekorasyon, ev tekstil ürünleri, mücevher, kozmetik, aksesuar ve teknoloji gibi çeşitli alanlarda 100’ü aşkın seçkin ve özel markanın ürünlerini 5-6 Aralık tarihlerinde ziyaretçilerle buluşturacak. Aylin Sezgin; Siren Ertan Istanbul, İş Bankası, Arçelik, Selamlıque, No Matter What, Mom World, Xandra, Vuqu, Saraskla, Caige, Sirmasion, Dahlia Bianca gibi şirket ve markaların stantlarının yer alacağı festivale bu yıl 4 bin ziyaretçinin katılmasını beklediklerini söyledi.