İş dünyasına yönetici yetiştirecek üniversite kurmayı hedefliyor

Boğaziçi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (BOSİYAD) 2022 yılında kuruldu. Ekonomiyi güçlendirmek adına fikir ve projeler üretmeyi, toplumun gelişimine dönük yaratıcı, yenilikçi, şeffaf, hesap verebilir ve uygulanabilir fikir ve projeler ortaya koymayı hedefleyen BOSİYAD’ın ismindeki A harfi ise akademiyi temsil ediyor. Dernek, bünyesinde kurduğu akademi ile psikolojik destekten iş hayatında modaya, siber güvenlikten finansal okur yazarlığa, teknolojiden enflasyon gölgesinde yönetim stratejilerine kadar farklı alanlarda seminerler düzenliyor. Bu seminerler önümüzdeki dönemde farklı bir boyuta taşınacak. Zira nihai hedef bu akademiyi önce yüksekokula, ardından üniversiteye dönüştürerek iş dünyasına ara eleman ve girişimci yetiştirmek…

Geçtiğimiz hafta Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Balin Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Nail Balin’in yaptığı BOSİYAD’ın lansmanı vardı. Nail Balin, dernek olarak ulusal ve uluslararası düzeyde toplumun ve üyelerinin ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretecek ve toplumsal gelişmeye, sosyal ve kültürel kalkınmaya ve ekonomik refaha katkı sağlayacak şekilde uygulanabilir faaliyetler içinde olmayı amaç edindiklerini anlattı.

Pratik ve psikolojinin ön planda olması planlanıyor

BOSİYAD olarak bir yandan ekonomik ve sosyal kalkınmaya destek vermek için çalışacaklarını belirten Nail Balin, Türkiye’nin ilk ara eleman ve yönetici yetiştiren üniversitesini kurmayı hedeflediklerini de vurguladı. Balin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Pratiğin daha fazla önde olduğu, öğrencilerin küçük ve orta ölçekli şirketlerden başlayarak çok uluslu şirketlere kadar uzanan bir yelpazede staj fırsatı bulacağı bir üniversite kurmayı amaçlıyoruz. Psikoloji derslerinin de daha fazla olduğu bir üniversite olacak çünkü inanıyoruz ki öğrencilerin insan yönetimini de bilmesi lazım. Okuldan çıktıktan sonra astıyla üstüyle nasıl konuşacağını bilen ara eleman, yönetici ve girişimci adayları yetiştirmek istiyoruz. Amacımız önümüzdeki yedi yıl içinde akademiyi önce iki yıllık yüksek okula, ardından dört yıllık bir üniversiteye dönüştürmek” diye konuştu.

Osman Altuğ: Dandikten değil gerçekten yeniden yapılanmamız gerekiyor

BOSİYAD’ın Danışma Kurulu’nda Nişantaşı Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Osman Altuğ da yer alıyor. Osman Altuğ, çok uzun yıllardır kayıt dışı ekonomiyle ilgili çarpıcı değerlendirmeleriyle bilinir. Lansmanda yine kayıt dışına dikkat çekerken Türkiye’de 86 milyon nüfusun tümünün vergi mükellefi yapılması gerektiğini anlattı. Altuğ, Türkiye’de yeniden yapılanmanın şart olduğunu da belirterek şunları söyledi: “Türkiye’de sistem sorunu var. Yeniden yapılanmamız, sistemi kökten değiştirmemiz lazım. Ancak dandikten değil gerçekten yeniden yapılanmamız lazım. Herkesi ve her kesimi, beşikten mezara kadar vergi mükellefi yapacağız. Büyük para basmayacağız.”

İşsizliğin çok büyük tehlike olduğuna da dikkat çeken Altuğ, “İşsizlerin sayısı her gün çığ gibi büyüyor. İşsizlik pimi çekilmiş bomba gibidir birgün iktidar, muhalefet dinlemez herkesi patlatır” dedi.