İş Sanat’ın bahar programı belli oldu

- Cazın devleri Garbarek ve Gurtu İş Sanat’ta sahne alacak

İş Sanat’ın Mayıs ayı programı belli oldu. Dünya müziğinin önemli isimlerinden ülkemizin caz duayenlerine, çocuk oyunlarından genç müzisyenlere uzanan zengin Mayıs programından önce nisan ayı son konseri ise 27 Nisan Perşembe akşamı gerçekleştirilecek. Saat 20.30’daki etkinlikte İş Kuleleri Salonu’nda “İskandinav cazının babası” olarak tanımlanan Norveçli saksafoncu Jan Garbarek ile perküsyon ustası Trilok Gurtu sahne alacak.

İş Sanat’ın etkinlik biletleri Biletix’te, Maximum kartlara özel avantajlarla sunuluyor. Öğrenci ve 65 yaş üzeri indirimli biletler ise İş Kuleleri Salonu ana gişeden temin edilebilir.

İş Sanat’ın mayıs ayı programı ve köşemizdeki diğer haberlerin ayrıntıları için lütfen https://www.ekonomim.com/yasam-keyfi adresine geçiniz…

- Dünyanın en iyi kemancılarından Vengerov “Dayanışma” için 19 Nisan’da CRR’de!

Grammy Ödüllü virtüöz ve orkestra şefi Maxim Vengerov 19 Nisan’da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda konser verecek. UNICEF Barış Elçisi de olan Vengerov’un yer alacağı “Dayanışma” başlıklı konser saat 21.00’de başlayacak.

Konserin sanatçı gelirleri depremzede gençlerin sanat eğitimi için bağışlanacak

- İstanbul Lale Vakfı’nda “Lale ve Kadın” sergisi

50 seramik sanatçısının beyazdan pembeye, mordan kırmızıya, klasik veya stilize formlarda ürettiği 440 seramik lâleden oluşan “Lale ve Kadın” sergisi İstanbul Lale Vakfı’nda açıldı. Sergi, 26 Nisan’a kadar gezilebilir.

Serginin önderliğini yapan seramik sanatçısı Seçil Nebioğlu asaletin, zarafetin ve aşkın sembolü olan lale ve kadını İstanbul Lâle Vakfı için heyecan ve tutku ile birlikte yorumladıklarını söyledi ve “Ülkemizin geçirdiği bu ağır süreçte üretmeye devam ettik ve sanata sarıldık. Mottomuz, sanat iyi gelir, sanat iyileştirir oldu” dedi.

- Titanic’in tarihi objesi Rahmi M. Koç Müzesi’nde

Atlantik Okyanusu’nda 1912 yılında buz dağına çarparak batan transatlantik gemisi Titanic’ten çıkan karaf, Türkiye’nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergileniyor…

- Özen Altıparmak: Ar-Ge merkezimizi paydaşlarımıza ve herkese açmaya hazırız!

Balparmak, Ar-Ge Merkezi’nde yaptığı analizler, balda taklit ve tağşişin belirlenmesine yönelik geliştirdiği yeni metotlarla sektördeki iddiasını ortaya koyuyor. Son dönemde balda tağşiş göstergesi olan esmer pirinç şurubunun tespiti, ihracatın önünde engel oluşturan C4 Şeker Oranı Metodu’nun çam balına özel olarak geliştirilmesi gibi çalışmalara imzasını atan Balparmak, tüketicilerin doğal bala ulaşması için çağrıda bulundu. Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak “Tüketici doğal bal yesin diye ar-ge merkezimizi paydaşlarımıza ve herkese açmaya hazırız!” dedi.

- Londra Kitap Fuarı Uluslararası Mükemmeliyet Ödülü’nde Yılın Kitabevi Minoa

Londra Kitap Fuarı’nın her yıl düzenlediği “Uluslararası Mükemmeliyet Ödülleri” 2023 (London Book Fair International Excellence Awards - IEA) sonuçları açıklandı. Yılın Kitabevi kategorisinde Türkiye’den Minoa Kitabevi ödüle layık görüldü.

- Feriye’de pop-up restoran: 7 Mehmet Boğaz’da misafirlerini bekliyor!

Yeme-içme grubu c-paces’in bünyesindeki markalardan biri olan Feriye, 6-7 Mayıs’ta, Antalya’nın meşhur restoranlarından 7 Mehmet ile pop-up restoran etkinliklerine başlıyor. Michelin Guide 2023 Tavsiyeli Lokanta Feriye’de “Bi’ Boğaz Havası, Şehirde Yeni Lezzet Molası” sloganıyla gerçekleşecek pop-up etkinliği; yeni lezzetler, farklı tatlar ve özgün sunumlarla gastronomi deneyimi yaşamak isteyenleri ağırlayacak.