İslahiye’deki depremzede ‘Umut Evi’nde nefes alacak

Deprem felaketinin üzerinden 10 aya yakın bir zaman geçti. Barınma, iş gücü göçü en büyük sorunlar ama depremzedelerin yaşadıkları travmayı atlatması, yeniden hayata tutunabilmesi için spordan müziğe birçok alanda sosyalleşmeye de ihtiyacı var. Depremin ilk gününden itibaren insani yardım ve konteyner kentlerin oluşturulmasına destek veren şirketler ve sivil toplum kuruluşları, yardımların kalıcı hale gelmesi için de çaba gösteriyor. Bu şirketlerden biri de P&G Türkiye… Şirket, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Umut Evi Projesi’ni hayata geçirdi. Ekim ayı içinde hizmete giren ve resmi açılışı önceki gün yapılan Umut Evi projesinde; çocuk ve gençlerin sosyal faaliyetlerini ve eğitimlerini desteklemek üzere Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile kurulan Destek Merkezi ve spor eğitimi almalarına olanak sağlayan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğiyle hayata geçen Spor Okulu yer alıyor.

Spor Okulu’nda çocuklar ve gençler, antrenörler eşliğinde basketbol, voleybol, futbol ve atletizm gibi eğitimlerine başlamış durumda. Gençlik Destek Merkezi’nde ise çeşitli etkinlik, atölye ve eğitimlerle çocuk ve gençlerin rehabilitasyonlarına katkı sağlanıyor. Umut Evi’nde ayrıca iki diş hekiminin haftanın altı günü depremzedeleri tedavi edeceği ağız bakım ünitesi, bebek bakım odası ve kütüphane hizmeti de sunuluyor. Umut Evim, Memurkent Konteyner Kenti’nde yaklaşık 2 bin kişiye hizmet verecek.

“Umut Evi ile buradayız ve birlikte iyileşeceğiz”

Umut Evi’nin açılış töreni için önceki gün İslâhiye’deydik. P&G Türkiye, Kafk asya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, bölgenin yaralarını sarmak için desteklerin devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

İslâhiye’de TMOK ve TOG ile hayata geçirdikleri kompleks ile depremden etkilenenler için spordan eğitime, hijyen ihtiyacının karşılanmasından psikososyal desteğe her alanda yardım sunacaklarını söyleyen Turnaoğlu, amaçlarının yıkımın etkilerini daha kalıcı ve sürdürebilir çözümlerle “iyileştirebilmek” olduğunu vurguladı.

Turnaoğlu, “Depremin ilk gününden itibaren tüm markalarımızla bölgenin ihtiyaçlarını gidermeye odaklandık. Ürünlerimizle ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya, onların günlük bakım gereksinimlerini karşılamaları konusunda desteklerimize devam ediyoruz. Ama biz biliyoruz ki gerçek anlamda tekrar ayağa kalkabilmek için çok uzun ve pek de kolay olmayan bir süreç var önümüzde. Büyük bir travma yaşandı. Çocuklara, gençlere ve ailelere destek vermemiz gerekiyor. Bu nedenle sosyal hayata da can suyu olmaya odaklandık ve Umut Evi Projemize başladık. Umut Evi ile buradayız ve birlikte iyileşeceğiz” dedi.

Umut Evi’ni iki yıllık bir süre için kurduklarına da değinen Turnaoğlu, “İki yıl dedik ama süre ihtiyaca göre uzatılacak” şeklinde konuştu.

“Sporun iyileştirici gücünü deprem bölgesine taşıyoruz”

TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, kuruluş tarihi 1908 olan TMOK’un Türkiye’nin en eski sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu anlattı ve şunları söyledi: “Sosyal sorumluluk projelerinde sporcularımız bizimle birlikte hareket ediyor, örnek oluyorlar. Spor yoluyla topluma nasıl destek verebilirizin, çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla fi ziksel, mental ve sosyal yönden nasıl yetiştirebilirizin derdindeyiz. 1999 depreminden bu yana sahadayız. Deprem bölgelerinde spor okulları açtık, binlerce okula malzeme dağıttık. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kız çocukların daha fazla spora katılımını sağlamak için yatılı okullara malzeme desteği sağladık, sağlamaya devam ediyoruz. Kız çocukların erken evlendirildiği, okullaşma oranının düşük olduğu yerlerde spor okulları açtık. Şu anda yaklaşık 1000 kız çocuğuna spor okulu desteği verdik. Umut Evi projesi de bütün yürüttüğümüz projelerin bir parçası olacak.” Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener de “Sporun iyileştirici gücünü P&G ile deprem bölgesine taşımaktan çok mutluyuz” dedi.

Eğitim içerikleri bölge profiline uygun hale getirildi, kadınların talebi üzerine yoga eğitimleri başladı

Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Ayşe Kırımlı, Umut Evi’ndeki destek merkezinin deprem bölgesinde hayata geçirdikleri 10’uncu merkez olduğunu söyledi. Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Gaziantep’te konteyner kentlerde yaşayanlara psikolojik ve sosyal destek verdiklerini kaydeden Kırımlı, şöyle devam etti: “Dayanışmanın iyileştirici gücüne inanıyoruz. İyileşme birlikte ve sürdürülebilir çalışmayla olacak. Deprem bölgesinde beş ilde 10 destek merkezi açtık. Islahiye’deki Memurkent’te iki bin afetzede yaşıyor. Ayda en az 1000 kişinin faydalanacağını, bu rakamın civardan katılımlarla artacağını düşünüyoruz. Eğitim içeriklerini, atölye programlarını bölge profi line uygun hale getirdik. Konteyner kentteki kadınlar istediği için yoga eğitimi de var.” Toplum Gönüllüleri Vakfı Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Üyesi İbrahim Betil, “Depremden etkilenen vatandaşlarımızın iyileşme sürecinde fi ziksel koşullarının iyileştirilmesi kadar sosyal ve kişisel bakım ihtiyaçları da çok önemli. Bu projede yer aldığımız için gururluyuz” dedi.